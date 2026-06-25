板野友美さんが「目が癒される」と大絶賛した“花のまち”北海道恵庭市の旅へ「月刊旅色」7月号公開

株式会社ブランジスタ

株式会社ブランジスタメディアは、表紙に板野友美さんを迎え、北海道恵庭市と提携し同市を特集した電子雑誌「月刊旅色」2026年7月号を本日公開しました。板野さんが“花のまち”として知られる恵庭市を散策する旅の様子、ふるさと納税の返礼品特集のほか、連載のエリアフィーチャーでは、瀬戸内海に浮かぶ兵庫県 淡路島や港町ならではのスポットが魅力的な山口県 下関市に注目。また、東北屈指の温泉リゾート地である山形県の蔵王温泉も特集しています。

月刊旅色2026年7月号表紙：板野友美さん

「月刊旅色」2026年7月号 板野友美さんがナビゲートする「美しい自然も都会の快適さも。いいとこどりな恵庭の休日」

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月刊旅色2026年7月号巻頭：板野友美さん

電子雑誌「月刊旅色」2026年7月号は、北海道 恵庭市と提携し、同市の観光名所やグルメを特集。同市の観光地や特産品、ふるさと納税の認知拡大およびPRを目的に、電子雑誌と動画にてプロモーションを実施いたします。電子雑誌を紙冊子にしたパンフレットも制作し、7月下旬より配布予定です。

北海道の空の玄関口・新千歳空港と札幌市の中間に位置する恵庭市は、豊かな自然に恵まれながらも、都市部へのアクセスの良さを兼ね備えた、まさに“いいとこどり”なまち。美しい緑や花々に囲まれた北海道らしい風景と快適な都市機能が調和する、暮らしやすさでも注目を集める恵庭市を板野友美さんが巡ります。

連載エリアフィーチャーは、「国生み神話」が息づく自然豊かな美しい島・兵庫県 淡路島と、港町ならではの海鮮グルメや歴史、絶景が楽しめる山口県 下関市に注目。夏旅にぴったりなスポットを紹介しています。そのほか、開湯1900年といわれる山形県 蔵王温泉の特集や、浜松の専門店「うなぎの五島」の「真空うなぎ詰合せ（白焼2本／蒲焼2本）」が当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。

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■ 表紙・インタビュー／板野友美さん

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国民的アイドルグループを卒業後も、タレント、経営者、妻、母……と、さまざまな顔を持ち、活躍を続ける板野友美さん。可憐なイメージとは裏腹に、「フォレストアドベンチャー・恵庭」でのアスレチック体験や絶叫系にも臆さない豪胆さがあり、「東京までジップラインで帰りたい」と、恵庭市の大自然を満喫する姿が印象的でした。また、旅行に出かける際は旅のしおりを作るほどしっかり計画を立てたい派だという板野さんは、「ここでSNS用の写真を撮るとか、ここでは動画を撮ろうとかミッションを課しています」と語ります。実際に緻密に計画を立て、それを実現する行動力は今回の恵庭市の旅、インタビューを通して垣間見ることができました。

月刊旅色2026年7月号インタビュー1：板野友美さん月刊旅色2026年7月号インタビュー2：板野友美さん詳細を見る :https://tabiiro.jp/book/monthly/202607/interview/

■ 1泊2日のリフレッシュトリップ／北海道 恵庭市

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旅の始まりに訪れた、自然共生型アウトドアパーク「フォレストアドベンチャー・恵庭」で、大自然の中のアクティビティに挑戦した板野さん。難易度の高いコースでも「最高！もう1回やりたい！」と、余裕を感じさせ、生き生きとした表情を見せてくれました。市民から圧倒的支持を得る「阿部精肉店」や、昭和60年に創業した生鮮スーパー「うおはん」で食材を調達し、キャンプ場「ほのキャンプ」でBBQを体験。「自然の中でのBBQは憧れだったので、体験できてうれしかったです」と、自然に囲まれながら過ごす贅沢な時間を楽しみました。ほかにも「花の拠点 はなふる」や「サンガーデン」を訪れ、“花のまち”ならではの景観も堪能。動画でも、自然の豊かさと都会の快適さが調和する恵庭市の魅力を板野さんが紹介しています。

月刊旅色2026年7月号北海道 恵庭市1泊2日のリフレッシュトリップDay1月刊旅色2026年7月号北海道 恵庭市1泊2日のリフレッシュトリップDay2詳細を見る :https://tabiiro.jp/book/monthly/202607/refreshtrip/

旅色MOVIE https://youtu.be/RP8HgwzvpNA?si

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RP8HgwzvpNA ]

■ 旅マエ、旅ナカ、旅アトにもうれしい 恵庭の返礼品ガイド

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市内の工場で製造される「サッポロビール」、2025年に返礼品に加わったばかりの「札幌農学校ミルククッキー」といった、地域で長く愛され続ける名品に加え、恵庭市での滞在を彩る体験型返礼品も紹介。

月刊旅色2026年7月号恵庭の返礼品ガイド1月刊旅色2026年7月号恵庭の返礼品ガイド2詳細を見る :https://tabiiro.jp/book/monthly/202607/column/

■ エリアフィーチャー1／きらめく島時間に染まる 淡路島ステイ

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本州からも四国からもアクセスしやすいことが人気のひとつですが、島に泊まればまったく違う淡路島に出会えます。暮らすように過ごせる淡路島のスポットをご紹介します。

月刊旅色2026年7月号エリアフィーチャー1淡路島ステイ

本州からも四国からもアクセスしやすいことが人気のひとつですが、島に泊まればまったく違う淡路島に出会えます。暮らすように過ごせる淡路島のスポットをご紹介します。

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■ エリアフィーチャー2／通り過ぎるには、もったいない！泊まって楽しむ、下関ドライブ

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「唐戸市場」や「角島大橋」を結ぶようにドライブすれば、港町ならではの魅力的な海鮮グルメやカフェ、レジャースポットが点在。“点”ではなく“線”で巡る、泊まりで楽しみたい下関旅を提案します。

「唐戸市場」や「角島大橋」を結ぶようにドライブすれば、港町ならではの魅力的な海鮮グルメやカフェ、レジャースポットが点在。“点”ではなく“線”で巡る、泊まりで楽しみたい下関旅を提案します。

月刊旅色2026年7月号エリアフィーチャー2下関ドライブ詳細を見る :https://tabiiro.jp/book/monthly/202607/area_shimonoseki/

■ 今月の温“選”／ 蔵王温泉（山形県）月刊旅色2026年7月号今月の温“選”／ 蔵王温泉

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次号、2026年8月号（7月27日公開）の表紙は、葵わかなさんです。

＜株式会社ブランジスタメディア 会社概要＞

URL：https://media.brangista.com/

本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-4

代表者：代表取締役社長 井上秀嗣

株式会社ブランジスタメディアは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード上場6176）のグループ企業です。