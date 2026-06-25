CAC、監視情報を一元化し障害対応の迅速化と運用負荷軽減を実現する、Zabbix基盤の「統合監視ソリューション」の提供を開始

株式会社シーエーシー

株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當宏友、以下CAC）は、サーバーやネットワーク、クラウド、セキュリティ製品といった多様な企業システム全体の監視情報を一元管理する「統合監視ソリューション（以下、本サービス）」を、2026年6月25日（木）から提供開始します。

本サービスは、オープンソースの監視ソフトウェア「Zabbix」を基盤とし、障害の予兆検知からルールベースの一次対応自動化まで、情報システム部門の安定運用を一貫して支援します。

■背景

企業が運用するシステムは、オンプレミスからクラウド、SaaS、セキュリティ製品まで多様化・分散化が進んでいます。監視対象の増加に伴い、各領域から発生するアラートや通知の件数も増え続けており、障害発生時には原因の調査よりも先に「どのシステムで何が起きているか」を把握する作業に多大な時間を要するケースが増えています。

確認すべき管理画面が複数に分散し、ツールごとに通知形式が異なる環境では、まず情報の収集と照合に追われるため、初動対応の遅れにつながります。加えて、一次対応の多くが担当者の判断と手作業に依存しているため、対応の属人化や運用負荷の増大も深刻化しています。

こうした企業のシステム運用における監視対象の増加、監視情報の分散、障害対応初動の遅延、運用担当者の負荷拡大といった課題に対応するため、本サービスの提供を開始するものです。

■本サービスの特長

・監視情報の一元集約による状況把握の迅速化

サーバー、ネットワーク、クラウド、SaaS、ジョブ管理、セキュリティ製品など、各種監視情報を一か所に集約します。障害発生時に複数の管理画面を横断する手間をなくし、現状把握にかかる時間を短縮します。

・時系列管理による原因特定の支援

収集したログ、メトリック、アラートを時系列で整理して表示します。障害発生前後のシステム状態を一連の流れとして確認できるため、原因の絞り込みを早期に進めることができます。

・メトリック分析による障害の予兆検知

収集したメトリックをもとに障害の予兆を検知します。問題が顕在化する前の段階で異常の兆候を把握できるため、深刻な障害への発展を未然に抑える対応が可能になります。

・一次対応自動化による運用負荷の軽減

あらかじめ定義したルールに基づき、一次対応を自動実行します。担当者への通知、初期切り分け処理、復旧手順の起動などを自動化することで、属人化の解消と運用担当者の負荷軽減を実現します。

・標準化による短期間、低コストでの導入

監視設定をテンプレートとして標準化しており、初期構築の工数を最小化します。既存環境への追加導入も含め、短期間での運用開始が可能です。

・Zabbix基盤による信頼性・柔軟性・拡張性の確保

オープンソースの監視ソフトウェア「Zabbix」を基盤として採用することで、ベンダーロックインを避けた柔軟な監視環境を構築できます。監視対象の追加や機能拡張にも容易に対応します。

本サービスの詳細：

https://www.cac.co.jp/product/mgddws/services/integrated-monitoring/

■導入が有効な企業

本サービスは、以下のようなお悩みを抱えている企業に適しています。特に、障害発生時に複数の管理画面や通知チャネルを並行確認する必要があり、初動対応や原因調査に時間を要している情報システム部門の運用改善を支援します。

・監視対象の増加により既存の監視運用が複雑化している

・クラウドとオンプレミスが混在するハイブリッド環境を運用している

・既存のZabbix環境を活用しながら監視範囲を拡張したい

・少人数体制で増え続ける監視対象に対応しなければならない

■今後の展開

CACは今後も、複雑化する企業システム運用の課題に対応するため、監視対象領域の拡充と自動化機能のさらなる強化を継続的に行います。また、企業の情報システム部門が本来注力すべき業務に集中できる環境の実現に向け、安定運用を支援する各種サービスの提供に取り組んでまいります。

＜株式会社シーエーシー（CAC）概要＞

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

代表者：代表取締役社長 佐別當宏友

資本金：4億円（東証プライム上場 株式会社CAC Holdingsの100%子会社）

事業内容：システム構築サービス、システム運用管理サービス、業務受託サービス

コーポレートサイト：https://www.cac.co.jp/

[商標等について]

・本資料に記載されている社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。

・Zabbixは、ラトビア共和国に登録されたZabbix SIA（登録番号：40003738045）の商標です。

・Zabbix SIAは、オープンソースの監視ソフトウェア「Zabbix」を開発する独立系ソフトウェアベンダーです。

・「統合監視ソリューション」はZabbixソフトウェアを基盤としていますが、Zabbix SIAによる承認・推奨を受けたものではありません。

・CACは本サービスの提供にあたり、グループ会社の株式会社アークシステムから技術支援を受けています。株式会社アークシステムは、Zabbix SIAの日本法人であるZabbix Japan合同会社の認定パートナーです。

＊本リリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

株式会社シーエーシー

統合監視ソリューション担当

E-mail： es_monitoring_sol@cac.co.jp