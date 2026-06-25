【志摩観光ホテル × 近鉄ふぁーむ花吉野】トマトの魅力を一杯にオリジナルノンアルコールカクテル「Rouge Hanayoshino~花吉野~」販売

株式会社近鉄・都ホテルズ

志摩観光ホテル（所在地：三重県志摩市）は、近鉄不動産株式会社（所在地：大阪市天王寺区）が運営する「近鉄ふぁーむ花吉野」のトマトジュース「HANAYOSHINO」を活用したオリジナルノンアルコールカクテル「Rouge Hanayoshino ～花吉野～」を開発しました。2026年7月1日（水）より、志摩観光ホテル レストラン「ラ・メール ザ クラシック」にて販売します。

本商品は、奈良県吉野郡大淀町の農場で収穫したフルーツトマト「フルティカ」のみを使用したトマトジュース「HANAYOSHINO」を、レストランならではの一杯としてお楽しみいただきたいとの思いから誕生しました。

■商品概要

■ カクテル名 Rouge Hanayoshino ～花吉野～

■ 販売開始 2026年7月1日（水）

■ 販売場所 志摩観光ホテル ザ クラシック1F レストラン「ラ・メール ザ クラシック」

■ 販売時間 ランチ 11:30～14:00、ディナー 17:30～21:00

■ 料 金 2,400円（税金・サービス料込）

オリジナルカクテル Rouge Hanayoshino ～花吉野～

トマトジュース「HANAYOSHINO」をベースに、昆布出汁の『旨味』と白ワインビネガーの『酸味』を重ねることで、トマトの甘みと香りを引き立てました。

仕上げにオリーブオイルを加え、まろやかな口当たりに。

グラスには岩塩とブラックペッパーをあしらったスノースタイルでご提供します。

幅広い方に楽しんでいただけるノンアルコールカクテルです。

＜レシピ考案＞

川口 隆弘（レストラン「ラ・メール ザ クラシック」）

コメント

初めて「HANAYOSHINO」を味わった際、トマトとは思え

ないほどの濃厚な甘みと香りに驚きました。

特にトマトが持つ自然な甘みと旨味を生かし、料理の味わいを

邪魔しないバランスに仕上げました。

お食事の前にも、お料理とも楽しめる一杯です。

■素材・農場紹介

近鉄ふぁーむ花吉野のトマトジュース「HANAYOSHINO」

奈良県吉野郡大淀町の「近鉄ふぁーむ花吉野」で育てたフルーツトマト「フルティカ」のみを使用したトマトジュースです。

収穫したトマトをまるごと搾るストレート製法により、トマト

本来の甘みや香りを味わえます。

※「HANAYOSHINO」はモンドセレクション2026最高金賞を受賞しました。

近鉄ふぁーむ花吉野

近鉄不動産が運営する農場で、モイスカルチャー栽培や環境制御技術を活用し、「安心・安全」で高品質にこだわったトマトの生産に取り組んでいます。

近鉄ファーム花吉野｜近鉄不動産【公式】(https://www.kintetsu-re.co.jp/business/other/farm/juice/hanayoshino.html)

■オリジナルカクテルに使用しているトマトジュース「HANAYOSHINO」はホテル内レストラン、カフェでもご提供します。

＜提供レストラン＞

・レストラン「ラ・メール ザ クラシック」

・フレンチレストラン「ラ・メール」

・和食「浜木綿」

・鉄板焼レストラン「山吹」

・カフェ＆ワインバー「リアン」

トマトジュースHANAYOSHINO（170ml）

料金：2,400円（税金・サービス料込）

■ホテルショップ販売

ご自宅用や贈答用としてお買い求めいただけます。

・単品（170ml）1本 1,120円（税込）

・4本セット（化粧箱入）4,320円（税込）

【お客様からのご予約、レストラン、ショップへのお問い合わせ先】

志摩観光ホテル TEL 0599-43-1211（代表） 9:00～20:00

志摩観光ホテル

～ 志摩時間へ、ようこそ ～



志摩観光ホテルは、伊勢志摩国立公園の豊かな自然に囲まれた賢島に佇むリゾートホテルです。1951年の開業以来、この地ならではの自然、食、おもてなしを大切にしながら、多くのお客様をお迎えしてまいりました。



ホテルは、英虞湾を望む「ザ クラシック」と、全室スイートルームの「ザ ベイスイート」の2館からなり、穏やかな海と深い森に抱かれた非日常のひとときをご提供しています。2016年にはG7伊勢志摩サミットの会場として世界各国の首脳を迎え、その歴史とおもてなしは国内外から高い評価をいただいています。



レストランでは、三重県の各地から届く豊かな食材を活かした料理をご提供しています。伝統の「海の幸フランス料理」をはじめ、日本料理、鉄板焼など、多彩な食の魅力をお楽しみいただけます。



客室やゲストラウンジからは穏やかな英虞湾に浮かぶ島々や真珠養殖の筏が織りなす美しい景観をご覧いただけます。刻々と表情を変える自然とともに、受け継がれてきた「賢島ホスピタリティ」が、お客様一人ひとりに寄り添う滞在を演出します。



私たちは、この地ならではの自然、食、おもてなしを通じて、ゆったりと流れる特別な時間「志摩時間」をお届けします。



〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明731

TEL：0599-43-1211（ホテル代表）



公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/

公式Instagram https://www.instagram.com/shimakankohotel/

公式Facebook https://www.facebook.com/shimakankohotel/