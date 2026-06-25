「SECURITY SHOW 大阪 2026」（7月2日・3日）に AI警備ソリューションを出展

ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀）は、2026年7月2日（木）と3日（金）にインテックス大阪で開催される「SECURITY SHOW 大阪 2026」に出展します。

本展示会では、AI映像解析ソリューション「SBX AI警備 Powered by ICETANA AI」と、自律走行型AI警備ロボット「SBX Security Robot S1」を活用した次世代警備ソリューションを出展します。

近年、警備現場では、人手不足や増加する監視カメラ映像の確認業務、広範囲にわたる巡回業務などを背景に、限られた人員で警備品質を維持・向上させることが課題となっています。

こうした課題の解決に向け、既設カメラを活用したAIによる異常検知と、ロボットを組み合わせた運用を通じて、監視業務や巡回業務の効率化、警備品質の向上方法をご提案します。

■「SECURITY SHOW 大阪 2026」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69393/table/241_1_6d12663d972e61617e800dec4f22414d.jpg?v=202606251251 ]

ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。