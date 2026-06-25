ラスボス級の汗臭・汚れまで強力洗浄、生乾き臭も強力消臭「アタック抗菌EX」「アタック抗菌EX 部屋干し用」　改良新発売

花王株式会社

花王株式会社の衣料用洗剤「アタック抗菌EX」シリーズから、「アタック抗菌EX」「アタック抗菌EX 部屋干し用」を2026年7月11日に改良新発売します。 衣類に汚れが蓄積した状態でも抗菌*1 効果を発揮する技術を新たに搭載。落ちにくい汚れ・ニオイまでしっかり洗浄、強力消臭します。

*1 すべての菌の増殖を抑えるわけではありません

近年、生活者は洗たく1回あたりの衣類量が多い“つめこみ洗い”をするなど、洗たくの手間をできるだけ減らすことを重視しています。こうした“つめこみ洗い”は汚れを十分に落としきれず、蓄積汚れや生乾き臭の一因にもなっています。実際に、日々の洗たくにおいて、約５割の生活者が靴下の汚れ落ちやタオルの生乾き臭に不満を感じています*2。



*2 2025年6月花王調べ

このたび改良する「アタック抗菌EX」「アタック抗菌EX 部屋干し用」は、衣類に汚れが蓄積した状態でも抗菌*1 が可能な技術を新たに搭載。「アタック抗菌EX」シリーズ内で最高レベル*3 抗菌*1 の性能を発揮します。「アタック抗菌EX」は、ラスボス級に落ちにくい汗臭や靴下の泥汚れを強力洗浄。「アタック抗菌EX 部屋干し用」は、長年使用した“くたびれタオル”の生乾き臭も強力消臭します。今回の改良で、“さらさら液”にしたことで液ダレしにくく注ぐことができ、さらに最後まで無駄なくつめかえられるようになりました。

*3 抗菌できる菌が複数あること

【商品概要】

◇商品名／内容量

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1847_1_4a9eea1c998edca21790a17ce244141e.jpg?v=202606251251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

◇発売日

2026年7月１1日

◇商品特長

・共通特長

「アタック抗菌EX」シリーズ内 最高レベル*3 抗菌*1

- 洗たく槽防カビ*4- 抗ウイルス*5（衣類に付着したウイルスを減らす）- “つめこみ洗い”もOK*6- すすぎ１回OK- ドラム式洗たく機にも使えます- “さらさら液”で液ダレしにくく注ぎやすい。最後まで無駄なくつめかえられる

*1 すべての菌の増殖を抑えるわけではありません

*3 抗菌できる菌が複数あること

*4 すべてのカビの増殖を抑えるわけではありません

*5 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。すべてのウイルスを減少させるわけではありません。

繰り返し洗たくすることで効果を発揮します

*6 洗たくの際に洗たく物を入れすぎないようにしてください

・個別特長

【アタック抗菌EX】

ラスボス級の汗臭・汚れまで強力洗浄

- 黄ばみ除去成分配合- スプラッシュクリアの香り

【アタック抗菌EX 部屋干し用】

“くたびれタオル”の生乾き臭まで強力消臭

- ぶりかえすゾンビ臭も撃退へ- 外干しにも使えます- サンシャイングリーンの香り