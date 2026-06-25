ファンケル、視覚障がいのある方向けのスキンケア・メイクセミナーを「岡山県視覚障害者協会」と3年連続で共催

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2026年6月10日（水）と6月11日（木）の2日間、岡山県視覚障害者協会と合同で、視覚障がいのある方に向けたスキンケアセミナーおよびメイクセミナーを岡山市内で開催しました。岡山県視覚障害者協会との共催は、今回で3年連続となります。

6月10日（水）はスキンケアセミナー、６月11日（木）はメイクセミナーを実施。日々の身だしなみを整えるためのスキンケアと、手指の感覚を生かして簡単にできるメイクの両方を学ぶ機会を提供し、年齢や性別にとらわれず、幅広い層の15人が参加しました。

【スキンケアセミナーは男性も参加 日頃のケアに対する意識の向上に】

スキンケアセミナーでは、化粧液、乳液、日焼け止めに加え、スペシャルケアとしてシートマスクの使い方も実践しました。初めてシートマスクを知ったという男性参加者も、顔にのせる体験を通じて、使用後のしっとりとした肌の感触を実感していました。

40代の男性参加者からは、「毎日日焼け止めを塗って、日傘も使っていますが、成分までは意識していませんでした。今後は紫外線散乱剤の日焼け止めを選びたいと思います」との声が寄せられ、日頃のスキンケアへの意識向上につながる機会となりました。

【“自分でできる”を年代問わずに実感できたメイクセミナー】

メイクセミナーでは、スキンケアで整えた肌をベースに、指の感覚を生かしたメイク方法を実践しました。チークやリップもブラシを使わず、触覚を頼りに仕上げる方法を学んでいただきました。

80代の参加者からは、「メイクセミナーには2年ぶりに参加しましたが、スキンケアからしっかり行うことで肌がふっくらし、上手にできたと思います。」との声が寄せられ、スキンケアやメイクをすることで前向きな気持ちにつながることを改めて実感していただきました。

「諦めていたメイク、自分でもやってみよう」参加者から嬉しいお声も

今回、初めて参加した方から、これまでの参加者の声をきっかけに参加を決めたという声も寄せられました。

「前回参加した方から勧められて勇気をもって参加しました。普段スキンケアはしておらず、メイクも自己流でしたが、スキンケアをすることで肌がうるおうのを感じました。チークも発色が分からず諦めていましたが、指で塗る方法を学んだので、これからは自分でもやってみようと思います。」

実際に体験することで、「自分でもできる」という前向きな意識の変化が伺えました。

また、弱視の参加者が他の参加者の顔に近づいて確認し、「とても素敵だよ」と声をかける場面も見られ、会場は笑顔に包まれました。