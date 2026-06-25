【双葉電子工業】第８回 国際 建設・測量展(CSPI-EXPO 2026) ご来場の御礼

双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社は、2026年6月17日（水）から20日（土）まで幕張メッセで開催された「第8回 国際 建設・測量展（CSPI-EXPO 2026）」に出展し、多くのお客様に当社ブースへお立ち寄りいただきました。

ご来場いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

当社は本展示会において、建設現場の安全性・省力化・生産性向上に貢献する産業用無線リモコンおよびAIを活用したソリューションを展示しました。

会場で発表した展示のなかから「AI支援無線リモコン」を中心に概要をご紹介します。

CSPI-EXPO 2026 での当社ブース

■ 展示概要

当社ブースでは「産業用無線リモコンで建機運転支援・安全・省力化を実現します」をコンセプトに、長年培ってきた産業用無線技術と最先端のAI技術を組み合わせ、建設現場における遠隔操作支援・安全性向上・作業効率化を目指す次世代ソリューションを提案し、幅広い業種の方々にご来場いただきました。

■ 会場で発表した注目展示：AI支援無線リモコン

今回の展示会では、エッジAIを活用した「AI支援無線リモコン」を発表しました。

本製品は、カメラ映像をエッジAIで処理し、検出した対象物の情報を無線リモコンに表示することで、建機オペレーターの作業支援に活用することを想定したコンセプト展示です。

本展示では、カメラで撮影した映像からAIが対象物を検出し、その種類や位置情報をエッジAI処理したうえで、無線リモコンのディスプレイへ簡易表示するデモを行いました。さらに、対象物が所定の範囲に入った際に通知する機能も紹介し、重機誘導や位置合わせ支援への応用イメージを提示しました。

AI支援無線リモコンの主な展示内容

- カメラ映像からの対象物検出- 検出対象の種類認識- リモコン画面への位置情報表示- 所定範囲に対象物が入った際の警告AI支援無線リモコン

※本展示はコンセプトデモです。

※実際の導入にあたっては、用途や環境に応じた仕様検討・AIモデル開発が必要となります。

※技術協力：DMG MORI Digital株式会社

■ 展示製品ラインアップ

展示会では、AI支援無線リモコンに加え、用途に応じた各種産業用無線リモコンも紹介しました。

- ウエストタイプ- ピストルグリップタイプ- ミニウエストタイプ- ハンドヘルドタイプ- プロポタイプ- 各種受信機

■ 展示の反響

会期中は、建設機械メーカー様、関連機器メーカー様をはじめ、多くの来場者の皆様に当社ブースへお立ち寄りいただきました。

特に、産業用無線リモコンとAIを組み合わせた展示については、建設現場の安全性向上や省力化、今後の技能継承支援に向けた取り組みとして高い関心をお寄せいただきました。

また、実際の操作イメージや画面表示、通知方法をご覧いただくことで、現場適用に向けた具体的な意見交換の機会にもつながりました。

■ 今後の展望

当社は、産業用無線リモコン分野で培ってきた信頼性の高い無線操作技術を基盤に、AIや周辺システムとの連携を進めることで、建設現場におけるさらなる安全性向上・省力化・生産性向上に貢献してまいります。

今後も、お客様の用途や現場課題に応じたソリューション提案を通じて、建設DXの推進に取り組んでまいります。

■ 産業用無線リモコン製品情報

https://ssb.remotecontrol.futaba.co.jp/

●お問い合わせ先

【製品に関するお問い合わせ先】

東京セールスオフィス

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング 5F

TEL：03(4316)4818

大阪セールスオフィス

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-23-16 セントランドビル 2階 C号室

TEL：06(6307)1101

【本件に関するお問い合わせ先】

〒297-8588 千葉県茂原市大芝629

双葉電子工業株式会社

経営企画本部 事業戦略部長 仲野 祐輔

TEL： 0475-24-1111 (代)

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