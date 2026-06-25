『カフェ・ベローチェ』、「フランチャイズ・ショー大阪2026」に初出展！近畿・東海・中国エリアでの出店拡大に向け、新たな加盟店様を募集

C-United株式会社

コロワイドグループのC-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹）が運営する『カフェ・ベローチェ』は、2026年7月2日（木）、3日（金）の2日間、インテックス大阪にて開催される「フランチャイズ・ショー大阪2026」に初出展いたします。

当社では、「珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること」という経営理念のもと、全国でその実現を目指し、地域に根差した店舗づくりを推進しています。その一環として、近畿・東海・中国エリアでの出店拡大に向け、関西エリアを中心とした新たな加盟店様との接点創出を目的に、「フランチャイズ・ショー大阪2026」に出展いたします。

『カフェ・ベローチェ』では、2025年2月よりフランチャイズ加盟店様の募集を開始し、これまでに「湘南台店」、「パークプレイス大分店」など計7店舗をオープンいたしました。長年にわたり多くのお客様にご支持いただいてきたブランド力に加え、オペレーションの効率化や安定した収益モデルを強みに、フランチャイズ展開を推進しています。

現在、『カフェ・ベローチェ』は首都圏を中心に店舗を展開しており、その約8割が首都圏に集中しています。今後はブランドのさらなる成長に向け、未出店エリアへの進出および出店余地の大きいエリアでの出店拡大を重要な成長戦略の一つと位置付けています。なかでも近畿・東海・中国エリアは、オフィス街や駅前立地など『カフェ・ベローチェ』との親和性が高い商圏が多く、首都圏と比較して出店余地も大きいことから、重点展開地域と位置付けています。今後はフランチャイズ加盟店様との協業を通じて、同エリアにおける出店を強化してまいります。

今後も加盟店様とともに地域に根差した店舗づくりを進め、地域に長く愛される店舗づくりを推進することで、街の財産となる店舗を全国各地へ広げてまいります。

【フランチャイズ・ショー大阪2026 出展概要】

会期：2026年7月2日（木）～7月3日（金）

会場：インテックス大阪

ブース番号：FC078

出展内容：『カフェ・ベローチェ』フランチャイズ加盟説明、事業モデル紹介、個別相談会 など

【フランチャイズ・ショー大阪2026とは】

企業の経営者や新規事業開発担当者、個人で独立・開業を検討する方を来場対象に、高齢者の暮らしや障がい者の就労を支える施設、フィットネス・ジムなどのサービス業、コンビニエンスストアなどの小売業、多彩な飲食ビジネスを紹介します。出展者数は過去最多の113社・団体（194小間）にのぼり、このうち、飲食業ではカフェや喫茶、餃子、たこ焼き、焼き鳥、居酒屋など20ブランド以上が出展します。

▼フランチャイズ・ショー大阪 2026 公式ウェブサイト

https://messe.nikkei.co.jp/fs/

【カフェ・ベローチェについて】

1986 年 11 月 1 日に、セルフサービス型（*1）のコーヒーショップとして、代々木に第 1 号店をオープンしました。全国に174店舗（*2）を展開しています。“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに掲げ、移動中に気軽に立ち寄るといい場所、生活の一部のような場所である「ファーストプレイス」を目指し、スピーディーな商品提供と丁寧な接客を大切にしています。

*1 お客様がレジで注文を行い、ご自身で頼んだものを受け取って席まで運ぶスタイルのこと

*2 2026年5月末時点

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

カフェ・ベローチェ公式オンラインストア：https://www.onlinestore-c-united.com/

カフェ・ベローチェ公式サイト : https://c-united.co.jp/veloce/

【C-Unitedについて】

“珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること”という経営理念の下、珈琲館、カフェ・ベローチェ、カフェ・ド・クリエなどを中心に、お客さまの日常に寄り添える様々なスタイルのカフェブランドを運営しています。C-United全体で、全国に8ブランド568 店舗（*3）を展開しています。

*3 2026年5月末時点

商号 ：C-United株式会社

代表者 ：代表取締役社長 友成 勇樹

所在地 ：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号 KDX芝大門ビル1F・9F

事業内容 ：カフェチェーンの経営（直営店及びフランチャイズ店舗）、物販事業、食材卸売事業

従業員数 ：11,406名（うち社員数938名、2026年3月末現在）

展開ブランド : カフェ・ベローチェ、THE SMOKIST COFFEE、CAFE DI ESPRESSO珈琲館

珈琲館、珈琲館 蔵、カフェ・ド・クリエ、カフェ・ド・クリエ ホピタル

メゾン・ド・ヴェール

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

【グループ概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円

■店舗数：2,633店舗（2026年3月末時点）

■ホームページ：https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。