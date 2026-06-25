対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse」がミサワホーム北越に導入

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）が提供する対面会話解析AI「MiiTel RecPod」ならびにAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse」が、ミサワホーム北越株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：藤井直人）に導入され、業務効率化や顧客対応の品質向上に向けて活用されます。

ミサワホーム北越は、新潟県・富山県にて注文住宅や分譲住宅、リフォーム、資産活用、賃貸管理、不動産売買など、住まいと暮らしを見守る総合ハウスメーカーです。対面会話解析AI「MiiTel RecPod」ならびにAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse」は、注文住宅の営業現場において、お客様への提案や要望のヒアリングに活用されます。「MiiTel RecPod」でお客様と営業担当者のコミュニケーションを自動録音・文字起こしし、AIにより要約・解析することにより、大幅な業務効率化を実現します。さらに、設計部門等、関連のある他部門でも活用することで、打ち合わせ時の細かなニュアンスや技術的な確認事項をスムーズに共有し、社内連携のスピードアップと提案の質を同時に高めることも期待されています。

ミサワホーム北越株式会社 新潟支店 営業企画課コメント

ミサワホーム北越では、営業現場において「MiiTel RecPod」を導入することにしました。

これまでは、主に打合せにおける詳細なご要望の記録やその反映は、営業および設計担当者個々の経験や記録に依存せざるを得ない部分もありましたが、AIによる議事録および客観的な分析によって、さらに提案の質を高めることができると期待しています。

それに加え、セキュリティ面でもお客様の重要な個人情報や社内で共有される打合せデータが万全な体制で保護され、安心してAI活用を推進できる点も大きなメリットです。

「MiiTel RecPod」活用により、打ち合わせ時の細かなニュアンスや技術的な確認事項をスムーズに共有し、質の高い提案につなげるとともに、社内連携のスピードアップを同時に高めることができると考えております。

今後とも、顧客対応の品質をより一層高めながらサービス提供を続けてまいります。

株式会社RevComm 代表取締役 会田 武史 コメント

ミサワホーム北越様の対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の導入を大変光栄に思うとともに、大きな期待を寄せております。

「MiiTel」は、営業活動の可視化とセルフコーチングの促進を通じて、これまで多くの企業様のDX推進・AI活用をご支援して参りました。「MiiTelで営業が大きく変わった」「DX・AI活用が一気に進んだ」といったお喜びの声をいただいております。

ミサワホーム北越様のこのたびのお取り組みにより、面談における音声コミュニケーションをビッグデータとして蓄積・活用できる環境が整います。お客様対応の高度化のみならず、プロダクト開発やマーケティングにおいても、お客様の声を起点とした仮説検証と改善のスピードが飛躍的に高まることを期待しています。

また、生成AIの進化に伴い、MiiTelで蓄積された音声データをもとに、各企業が自社独自のモデルを構築する動きも始まっています。これは、音声を資産として捉え、競争優位の源泉とする新しい時代の到来を示していると感じております。



レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です