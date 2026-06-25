タクシーアプリ「S.RIDE(R)」、夏のタクシー移動をおトクにする「乗るほどおトクキャンペーン」を実施

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：橋本 洋平、以下「S.RIDE」）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、S.RIDEアプリ配車ユーザーを対象とした「乗るほどおトクキャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、S.RIDEアプリでの配車回数に応じて、合計最大2,000円分のS.RIDEポイントをプレゼント（※）いたします。

※S.RIDEアプリで各月のキャンペーンにエントリーし、かつメールアドレスをご登録いただいている方が対象となります。

本キャンペーンでは、S.RIDEアプリで即時配車または予約配車でタクシーに乗車した方を対象に、7月・8月それぞれの月間乗車回数に応じてS.RIDEポイントをプレゼントします。各月2回乗車で200ポイント、4回乗車で追加300ポイント、6回乗車で追加500ポイントをプレゼントし、各月最大1,000ポイント、キャンペーン期間中合計で最大2,000ポイントを獲得できます。獲得したS.RIDEポイントはS.RIDEアプリ内で確認・管理することができ、1ポイント＝1円相当分のタクシークーポンに、200ポイントから交換できます。

S.RIDEは2026年春以降、PayPayオンラインID決済への対応による支払い方法の拡充に加え、京都府でのサービス提供開始により提供エリアを12都府県へ拡大するなど、S.RIDEアプリをより便利にご利用いただける環境づくりを進めています。

S.RIDEアプリをより便利にご利用いただける環境が広がる中、本キャンペーンを通じて、暑さが厳しくなる7月・8月のタクシー移動をより快適かつおトクにご利用いただける機会を提供します。

キャンペーンの詳細は特設サイトをご覧ください：

▶ https://www.sride.jp/jp/cmp/point_202607_1000/

〈「夏の乗るほどおトクキャンペーン」概要〉

■キャンペーン期間

2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）

■特典

各月、S.RIDEアプリからの即時配車または予約配車でタクシーに乗車した回数に応じて、最大1,000ポイントをプレゼントします。

- 2回配車：200ポイント- 5回配車：300ポイント（計500ポイント）- 10回配車：500ポイント（計1,000ポイント）

※7月と8月で乗車回数のカウントは区切られます。※各月最大1,000ポイント、キャンペーン期間中合計で最大2,000ポイントを獲得できます。

■キャンペーン参加条件

- S.RIDEアプリでキャンペーンに各月ごとにエントリーしていること- S.RIDEアプリにメールアドレスを登録していること

■注意事項

- キャンペーンの適用は配車依頼日時が基準となります。予約の場合、配車依頼日時は予約日時の15分前となります。- 本キャンペーンへの参加には、対象月ごとにエントリーが必要です。7月・8月それぞれでエントリーしてください。- 配車回数は各月ごとに集計されます。7月・8月の配車回数は合算されず、翌月への繰り越しもできません。- ポイントは前月の配車実績に基づき付与されます。7月配車分は8月上旬、8月配車分は9月上旬を目途に付与予定です。- S.RIDEポイントの詳細については、こちら(https://www.sride.jp/jp/feature/point/)をご覧ください。

S.RIDEは、自動運転時代に向けて技術革新が進む中、事業の差異化の源泉となる新規の高付加価値サービスをソニーのAI/IT技術をベースに創出してきました。「革新的なモビリティサービスで、心動かす移動体験を創る。」というPurpose（パーパス、存在意義）のもと、新たな移動体験の提供やライフスタイルの提案を通して、モビリティサービス市場の変革を牽引していきます。

■タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」とは

タクシーアプリ「S.RIDE」 https://www.sride.jp/jp/

ソニーグループのAIとIT技術を活用して開発したタクシーアプリ



対応エリア：https://www.sride.jp/jp/area/

宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/静岡県/愛知県/石川県/京都府/大阪府/熊本県

主なアプリ機能：

・個人向けおよび法人向けのタクシーの配車（いますぐ呼ぶ/予約(空港定額含む)/事前確定運賃）

・クレジットカードの事前登録によりアプリからの配車でスムーズなネット決済

・流しからの乗車でも車載タブレットからネット決済が可能なS.RIDE WALLET（エスライドウォレット）

・経費精算プログラムとの連携 / メールでの電子領収書発行

対応決済：S.RIDE Biz / Visa / Mastercard / JCB / American Express /Diners Club / Apple Pay /

CAB CARDモバイル決済

アプリDL：

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1458325928

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sride.userapp

■S.RIDE株式会社

会社名 ：S.RIDE株式会社

住所 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

設立 ：2018 年 5 月 31 日

代表者 ：橋本 洋平

事業内容 ：タクシーアプリ「S.RIDE」の提供およびタクシー事業者等に向けた配車ソフトウェア・システム他の企画・開発・サービス提供

サイトURL：https://www.sride.jp/jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UC7Pwhc_HOfiqZzmbAAi5WpA

Facebook ：https://www.facebook.com/S.RIDE.TAXI

X(Twitter)：https://x.com/SRIDE_TAXI

Instagram：https://www.instagram.com/s.ride_official_/

※“S.RIDE”(エスライド)はS.RIDE株式会社の登録商標です。