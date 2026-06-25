ブランド誕生50周年 特別企画第2弾！「Essential Premium」シリーズから「サンリオキャラクターズ」オリジナル描き起こしデザイン数量限定発売
花王株式会社のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、今年でブランド誕生50周年を迎えます。記念した特別企画の第2弾として「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズから、株式会社サンリオとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ」デザインボトルを2026年7月18日より数量限定発売いたします。
商品ラインアップは左から
『エッセンシャルプレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース』ペアセット
『エッセンシャルプレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト』ペアセット
『エッセンシャルプレミアム ウォータートリートメント EXスムース』
『エッセンシャルプレミアム うるりジェリーミルク』
『エッセンシャルプレミアム うるりキラリオイル』
今年ブランド誕生50周年を迎えるエッセンシャルのコラボレーション特別企画第2弾として、幅広い世代から愛される「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションしたオリジナル描き起こしデザインでお届けします。「天使の輪」を大事にしてきたエッセンシャルの歴史になぞらえ、ハローキティ、マイメロディ、ウサハナが天使姿になって登場。バルーンデザインのぷくっとした立体感が可愛いキャラクターたちの天使姿は、今回だけのオリジナルの描き起こしです。天使の姿のキャラクターたちが「ドリーミーなときめきの空」を浮遊する“エンジェルコア”テイストのパッケージにも注目してください。
香りは通常品と同じく、ホワイトピーチ＆ムスクの香り。香りトレンド研究に基づき、Z世代にも人気の高いホワイトピーチをベースにムスクの香りを掛け合わせ、透明感と清潔感のある香りに仕立てています。
■「Essential オリジナル天使マスコット」が当たるキャンペーンを実施
Essentialシリーズ購入で、「Essential オリジナル天使マスコット」が当たる購入キャンペーンを2026年7月13日（月）より実施いたします。対象商品を税込2,400円以上ご購入いただいたレシートを1口として応募ができ、抽選で各キャラクターのマスコットを100名様にプレゼントいたします。（ご希望のキャラクターを選択可）
＜応募概要＞
・レシート対象期間、応募期間：2026年7月13日（月）～2026年8月30日（日）
・応募条件：Essentialシリーズ商品を税込2,400円以上ご購入
■商品特長
天使モチーフの「サンリオキャラクターズ」のパッケージで数量限定発売
エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース
パサつく髪に。
翌朝するん！さらっとツヤ髪つづく
●厳選した美容液成分配合
うるりドロップ＊1配合(保湿)(シャンプー)
うるりドロップα＊2配合(保湿)(コンディショ
ナー)
●天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL＊3配合
(補修)
●うるおいバリア処方
ダメージ補修+湿気・摩擦から髪を守る
●ホワイトピーチ＆ムスクの香り
●サルフェートフリー処方
●合成着色料フリー
〈シャンプー特長〉
●とろふわスフレ泡でやさしく洗う
●アミノ酸系＊4×カルボン酸系洗浄成分＊5使用
●ノンシリコーン処方
〈コンディショナー特長〉
●セラミド ES＊6配合(補修)
●シルキーオイル配合＊7配合(保湿)
*1 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸 Na、ローヤルゼリーエキス、
ラウロイル加水分解シルクNa、ポリクオタニウム- 52
*2 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、乳酸
*3 ラノリン脂肪酸
*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA
*5 ラウレス-11カルボン酸
*6 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン
*7 ホホバ種子油、オリーブ果実油、グリセリン
エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト
カラー・ブリーチを繰り返したハイダメージ髪に。
洗い流した瞬間から 驚きのとろとろ感
トゥルンとまとまり髪つづく
●厳選した美容液成分配合
水光パールプロテイン＊8配合(保湿)
プレミアムうるおい成分＊9配合(シャンプー)
プレミアムうるおい成分α＊10配合(コンディシ
ョナー)
●天然由来の美髪オイル “18-MEA OIL＊3配合
(補修)”
●ダメージ補修+湿気・摩擦から髪を守る
うるおいバリア処方
●合成着色料フリー
●ホワイトピーチ＆ムスクの香り
〈シャンプー特長〉
●とろり濃密スフレ泡でやさしく洗う
●サルフェートフリー処方
●ノンシリコーン処方
●アミノ酸系＊4×カルボン酸系洗浄成分＊5使用
〈コンディショナー特長〉
●カラーやブリーチをした髪も枝毛・切れ毛を
防ぐ
●ドライヤーの熱ダメージを抑える
●熱スタイリング時、髪があつかいやすく＆
形づけやすい
*3 ラノリン脂肪酸
*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA
*5 ラウレス‐11カルボン酸
*8 加水分解コンキオリンタンパク、グリセリン
*9 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、
ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ポリクオタニウム-52
*10 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、
ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、乳酸
エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメント EXスムース
傷んで、からまる髪に。
ドライヤー速乾！感動的なつるサラ髪、1日続く
●熱・摩擦によるダメージ補修＆予防
●ドライヤー速乾＆寝ぐせがつきにくい
●ベタつかないウォータータイプ
●静電気を防ぐ
●厳選した補修美容成分配合
天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL＊3
加水分解コラーゲン、乳酸
●ホワイトピーチ＆ムスクの香り
*3 ラノリン脂肪酸
エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク
うねり・広がる髪に。
一晩中、髪をうるおいで包み込み、翌朝もぷるんとまとまり髪つづく
●ベタつかず、みずみずしい使い心地のジェリー
ミルク
●髪1本1本にうるおい補給＆ぴたっとパック！
●ブローでくせを伸ばしやすく、うねり・広がり
を抑える
●紫外線・摩擦などによるダメージを補修
●ドライヤー速乾／ドライヤー・アイロンの熱に
よるダメージ予防
●翌朝のアイロンもするんときまる
●うるおい抱え込む 保水ミルキープロテイン
＊11配合(保湿)
●天然由来の美髪オイル “18-MEA OIL＊3配合
(補修)”
●ホワイトピーチ＆ムスクの香り
*3 ラノリン脂肪酸
*11 加水分解コラーゲン、乳酸、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンＮａ、DPG
エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル
傷んで、パサつく髪に。
みるみる髪内部に浸透＆補修 手触りするん！透明感あるツヤ髪へ
●とろ～りとけ込み、髪になじむ！
●ベタつかないオイルだから、濡れた髪にも
乾いた髪にも使える
●プッシュの回数で好みのツヤ感をつくれる
●紫外線・摩擦などによるダメージを補修
●アイロンの熱によるダメージ予防
●アイロンするんときまる
●水光パールプロテインα＊12配合(補修)
●UVカット成分配合
●ホワイトピーチ＆ムスクの香り
*12 スクワラン、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、加水分解コンキオリン、ラノリン脂肪酸
■発売日／地域
2026年7月18日／全国
※数量限定のため、商品は無くなり次第販売終了です。また、店舗によっては対象商品の取扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。
◇サンリオ公式ポータルサイト
https://www.sanrio.co.jp/
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665529
◇「エッセンシャル」ブランドサイト・公式SNS
公式サイト(https://www.kao.co.jp/essential/) X(https://x.com/essential_jp) Instagram(https://www.instagram.com/essential_jp/) Pinterest(https://jp.pinterest.com/essential_jp/)