ブランド誕生50周年　特別企画第2弾！「Essential Premium」シリーズから「サンリオキャラクターズ」オリジナル描き起こしデザイン数量限定発売

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花王株式会社

　花王株式会社のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、今年でブランド誕生50周年を迎えます。記念した特別企画の第2弾として「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズから、株式会社サンリオとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ」デザインボトルを2026年7月18日より数量限定発売いたします。




商品ラインアップは左から


『エッセンシャルプレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース』ペアセット


『エッセンシャルプレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト』ペアセット


『エッセンシャルプレミアム ウォータートリートメント EXスムース』


『エッセンシャルプレミアム うるりジェリーミルク』


『エッセンシャルプレミアム うるりキラリオイル』



　今年ブランド誕生50周年を迎えるエッセンシャルのコラボレーション特別企画第2弾として、幅広い世代から愛される「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションしたオリジナル描き起こしデザインでお届けします。「天使の輪」を大事にしてきたエッセンシャルの歴史になぞらえ、ハローキティ、マイメロディ、ウサハナが天使姿になって登場。バルーンデザインのぷくっとした立体感が可愛いキャラクターたちの天使姿は、今回だけのオリジナルの描き起こしです。天使の姿のキャラクターたちが「ドリーミーなときめきの空」を浮遊する“エンジェルコア”テイストのパッケージにも注目してください。



　香りは通常品と同じく、ホワイトピーチ＆ムスクの香り。香りトレンド研究に基づき、Z世代にも人気の高いホワイトピーチをベースにムスクの香りを掛け合わせ、透明感と清潔感のある香りに仕立てています。



■「Essential オリジナル天使マスコット」が当たるキャンペーンを実施

　Essentialシリーズ購入で、「Essential オリジナル天使マスコット」が当たる購入キャンペーンを2026年7月13日（月）より実施いたします。対象商品を税込2,400円以上ご購入いただいたレシートを1口として応募ができ、抽選で各キャラクターのマスコットを100名様にプレゼントいたします。（ご希望のキャラクターを選択可）



＜応募概要＞


・レシート対象期間、応募期間：2026年7月13日（月）～2026年8月30日（日）


・応募条件：Essentialシリーズ商品を税込2,400円以上ご購入





■商品特長
天使モチーフの「サンリオキャラクターズ」のパッケージで数量限定発売

エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース


パサつく髪に。


翌朝するん！さらっとツヤ髪つづく


●厳選した美容液成分配合


　うるりドロップ＊1配合(保湿)(シャンプー)


　うるりドロップα＊2配合(保湿)(コンディショ


　ナー)


●天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL＊3配合


　(補修)


●うるおいバリア処方


　ダメージ補修+湿気・摩擦から髪を守る


●ホワイトピーチ＆ムスクの香り


●サルフェートフリー処方


●合成着色料フリー



〈シャンプー特長〉


●とろふわスフレ泡でやさしく洗う


●アミノ酸系＊4×カルボン酸系洗浄成分＊5使用


●ノンシリコーン処方


〈コンディショナー特長〉


●セラミド ES＊6配合(補修)


●シルキーオイル配合＊7配合(保湿)






*1 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸 Na、ローヤルゼリーエキス、


　 ラウロイル加水分解シルクNa、ポリクオタニウム- 52


*2 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、乳酸


*3 ラノリン脂肪酸


*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA


*5 ラウレス-11カルボン酸


*6 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン


*7 ホホバ種子油、オリーブ果実油、グリセリン



エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト


カラー・ブリーチを繰り返したハイダメージ髪に。


洗い流した瞬間から　驚きのとろとろ感


トゥルンとまとまり髪つづく


●厳選した美容液成分配合


　水光パールプロテイン＊8配合(保湿)


　プレミアムうるおい成分＊9配合(シャンプー)


　プレミアムうるおい成分α＊10配合(コンディシ


　ョナー)


●天然由来の美髪オイル “18-MEA OIL＊3配合


　(補修)”


●ダメージ補修+湿気・摩擦から髪を守る


　うるおいバリア処方


●合成着色料フリー


●ホワイトピーチ＆ムスクの香り



〈シャンプー特長〉


●とろり濃密スフレ泡でやさしく洗う


●サルフェートフリー処方


●ノンシリコーン処方


●アミノ酸系＊4×カルボン酸系洗浄成分＊5使用


〈コンディショナー特長〉


●カラーやブリーチをした髪も枝毛・切れ毛を


　防ぐ


●ドライヤーの熱ダメージを抑える


●熱スタイリング時、髪があつかいやすく＆


　形づけやすい






*3 ラノリン脂肪酸


*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA


*5 ラウレス‐11カルボン酸


*8 加水分解コンキオリンタンパク、グリセリン


*9 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、


　 ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ポリクオタニウム-52


*10 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、


　　ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、乳酸



エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメント EXスムース


傷んで、からまる髪に。


ドライヤー速乾！感動的なつるサラ髪、1日続く


●熱・摩擦によるダメージ補修＆予防


●ドライヤー速乾＆寝ぐせがつきにくい


●ベタつかないウォータータイプ


●静電気を防ぐ


●厳選した補修美容成分配合


　天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL＊3


　加水分解コラーゲン、乳酸


●ホワイトピーチ＆ムスクの香り







*3 ラノリン脂肪酸



エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク


うねり・広がる髪に。


一晩中、髪をうるおいで包み込み、翌朝もぷるんとまとまり髪つづく


●ベタつかず、みずみずしい使い心地のジェリー


　ミルク


●髪1本1本にうるおい補給＆ぴたっとパック！


●ブローでくせを伸ばしやすく、うねり・広がり


　を抑える


●紫外線・摩擦などによるダメージを補修


●ドライヤー速乾／ドライヤー・アイロンの熱に


　よるダメージ予防


●翌朝のアイロンもするんときまる


●うるおい抱え込む 保水ミルキープロテイン


　＊11配合(保湿)


●天然由来の美髪オイル “18-MEA OIL＊3配合


　(補修)”


●ホワイトピーチ＆ムスクの香り






*3 ラノリン脂肪酸


*11 加水分解コラーゲン、乳酸、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンＮａ、DPG



エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル


傷んで、パサつく髪に。


みるみる髪内部に浸透＆補修　手触りするん！透明感あるツヤ髪へ


●とろ～りとけ込み、髪になじむ！


●ベタつかないオイルだから、濡れた髪にも


　乾いた髪にも使える


●プッシュの回数で好みのツヤ感をつくれる


●紫外線・摩擦などによるダメージを補修


●アイロンの熱によるダメージ予防


●アイロンするんときまる


●水光パールプロテインα＊12配合(補修)


●UVカット成分配合


●ホワイトピーチ＆ムスクの香り







*12 スクワラン、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、加水分解コンキオリン、ラノリン脂肪酸



■発売日／地域

2026年7月18日／全国


※数量限定のため、商品は無くなり次第販売終了です。また、店舗によっては対象商品の取扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。



◇サンリオ公式ポータルサイト


https://www.sanrio.co.jp/


(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665529




◇「エッセンシャル」ブランドサイト・公式SNS


公式サイト(https://www.kao.co.jp/essential/)　X(https://x.com/essential_jp)　Instagram(https://www.instagram.com/essential_jp/)　Pinterest(https://jp.pinterest.com/essential_jp/)