ブランド誕生50周年　特別企画第2弾！「Essential Premium」シリーズから「サンリオキャラクターズ」オリジナル描き起こしデザイン数量限定発売

花王株式会社

花王株式会社のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、今年でブランド誕生50周年を迎えます。記念した特別企画の第2弾として「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズから、株式会社サンリオとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ」デザインボトルを2026年7月18日より数量限定発売いたします。

商品ラインアップは左から

『エッセンシャルプレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース』ペアセット

『エッセンシャルプレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト』ペアセット

『エッセンシャルプレミアム ウォータートリートメント EXスムース』

『エッセンシャルプレミアム うるりジェリーミルク』

『エッセンシャルプレミアム うるりキラリオイル』

今年ブランド誕生50周年を迎えるエッセンシャルのコラボレーション特別企画第2弾として、幅広い世代から愛される「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションしたオリジナル描き起こしデザインでお届けします。「天使の輪」を大事にしてきたエッセンシャルの歴史になぞらえ、ハローキティ、マイメロディ、ウサハナが天使姿になって登場。バルーンデザインのぷくっとした立体感が可愛いキャラクターたちの天使姿は、今回だけのオリジナルの描き起こしです。天使の姿のキャラクターたちが「ドリーミーなときめきの空」を浮遊する“エンジェルコア”テイストのパッケージにも注目してください。

香りは通常品と同じく、ホワイトピーチ＆ムスクの香り。香りトレンド研究に基づき、Z世代にも人気の高いホワイトピーチをベースにムスクの香りを掛け合わせ、透明感と清潔感のある香りに仕立てています。

■「Essential オリジナル天使マスコット」が当たるキャンペーンを実施

Essentialシリーズ購入で、「Essential オリジナル天使マスコット」が当たる購入キャンペーンを2026年7月13日（月）より実施いたします。対象商品を税込2,400円以上ご購入いただいたレシートを1口として応募ができ、抽選で各キャラクターのマスコットを100名様にプレゼントいたします。（ご希望のキャラクターを選択可）

＜応募概要＞

・レシート対象期間、応募期間：2026年7月13日（月）～2026年8月30日（日）

・応募条件：Essentialシリーズ商品を税込2,400円以上ご購入

■商品特長天使モチーフの「サンリオキャラクターズ」のパッケージで数量限定発売

エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース

パサつく髪に。

翌朝するん！さらっとツヤ髪つづく

●厳選した美容液成分配合

うるりドロップ＊1配合(保湿)(シャンプー)

うるりドロップα＊2配合(保湿)(コンディショ

ナー)

●天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL＊3配合

(補修)

●うるおいバリア処方

ダメージ補修+湿気・摩擦から髪を守る

●ホワイトピーチ＆ムスクの香り

●サルフェートフリー処方

●合成着色料フリー

〈シャンプー特長〉

●とろふわスフレ泡でやさしく洗う

●アミノ酸系＊4×カルボン酸系洗浄成分＊5使用

●ノンシリコーン処方

〈コンディショナー特長〉

●セラミド ES＊6配合(補修)

●シルキーオイル配合＊7配合(保湿)

*1 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸 Na、ローヤルゼリーエキス、

ラウロイル加水分解シルクNa、ポリクオタニウム- 52

*2 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、乳酸

*3 ラノリン脂肪酸

*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

*5 ラウレス-11カルボン酸

*6 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン

*7 ホホバ種子油、オリーブ果実油、グリセリン

エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト

カラー・ブリーチを繰り返したハイダメージ髪に。

洗い流した瞬間から 驚きのとろとろ感

トゥルンとまとまり髪つづく

●厳選した美容液成分配合

水光パールプロテイン＊8配合(保湿)

プレミアムうるおい成分＊9配合(シャンプー)

プレミアムうるおい成分α＊10配合(コンディシ

ョナー)

●天然由来の美髪オイル “18-MEA OIL＊3配合

(補修)”

●ダメージ補修+湿気・摩擦から髪を守る

うるおいバリア処方

●合成着色料フリー

●ホワイトピーチ＆ムスクの香り

〈シャンプー特長〉

●とろり濃密スフレ泡でやさしく洗う

●サルフェートフリー処方

●ノンシリコーン処方

●アミノ酸系＊4×カルボン酸系洗浄成分＊5使用

〈コンディショナー特長〉

●カラーやブリーチをした髪も枝毛・切れ毛を

防ぐ

●ドライヤーの熱ダメージを抑える

●熱スタイリング時、髪があつかいやすく＆

形づけやすい

*3 ラノリン脂肪酸

*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

*5 ラウレス‐11カルボン酸

*8 加水分解コンキオリンタンパク、グリセリン

*9 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、

ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ポリクオタニウム-52

*10 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、

ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、乳酸

エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメント EXスムース

傷んで、からまる髪に。

ドライヤー速乾！感動的なつるサラ髪、1日続く

●熱・摩擦によるダメージ補修＆予防

●ドライヤー速乾＆寝ぐせがつきにくい

●ベタつかないウォータータイプ

●静電気を防ぐ

●厳選した補修美容成分配合

天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL＊3

加水分解コラーゲン、乳酸

●ホワイトピーチ＆ムスクの香り

*3 ラノリン脂肪酸

エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク

うねり・広がる髪に。

一晩中、髪をうるおいで包み込み、翌朝もぷるんとまとまり髪つづく

●ベタつかず、みずみずしい使い心地のジェリー

ミルク

●髪1本1本にうるおい補給＆ぴたっとパック！

●ブローでくせを伸ばしやすく、うねり・広がり

を抑える

●紫外線・摩擦などによるダメージを補修

●ドライヤー速乾／ドライヤー・アイロンの熱に

よるダメージ予防

●翌朝のアイロンもするんときまる

●うるおい抱え込む 保水ミルキープロテイン

＊11配合(保湿)

●天然由来の美髪オイル “18-MEA OIL＊3配合

(補修)”

●ホワイトピーチ＆ムスクの香り

*3 ラノリン脂肪酸

*11 加水分解コラーゲン、乳酸、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンＮａ、DPG

エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル

傷んで、パサつく髪に。

みるみる髪内部に浸透＆補修 手触りするん！透明感あるツヤ髪へ

●とろ～りとけ込み、髪になじむ！

●ベタつかないオイルだから、濡れた髪にも

乾いた髪にも使える

●プッシュの回数で好みのツヤ感をつくれる

●紫外線・摩擦などによるダメージを補修

●アイロンの熱によるダメージ予防

●アイロンするんときまる

●水光パールプロテインα＊12配合(補修)

●UVカット成分配合

●ホワイトピーチ＆ムスクの香り

*12 スクワラン、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、加水分解コンキオリン、ラノリン脂肪酸

■発売日／地域

2026年7月18日／全国

※数量限定のため、商品は無くなり次第販売終了です。また、店舗によっては対象商品の取扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。

◇サンリオ公式ポータルサイト

https://www.sanrio.co.jp/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665529

◇「エッセンシャル」ブランドサイト・公式SNS

公式サイト(https://www.kao.co.jp/essential/) X(https://x.com/essential_jp) Instagram(https://www.instagram.com/essential_jp/) Pinterest(https://jp.pinterest.com/essential_jp/)