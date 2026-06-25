『Poker Fate』×麻雀プロ『岡田紗佳』コラボイベント本日開催！岡田紗佳が新キャラクターとしてゲーム内に登場！

7 Points Digital Tech Limited

7 Points Digital Tech Limitedは，当社が運営しているiOS礀Android礀Steam礀PC向け基本無料美少女ポーカーゲーム『Poker Fate』において、麻雀プロ『岡田紗佳』とのコラボを開始したことをお知らせいたします。

本コラボでは、期間限定コラボキャラクターピックアップや水着着せ替え・装飾品販売、イベントの開催を実施いたします。

開催期間：2026年6月25日（木）アップデート後 から7月26日（日）04:00

◆麻雀プロ岡田紗佳さんがキャラクターとなって期間限定ピックアップ中！

6月25日(木) アップデート後より、期間限定コラボプレイヤーピックアップ『遠方からの挑戦者』を開催中です。コラボ限定プレイヤーとして、岡田紗佳(CV: 岡田紗佳)が登場します。ぜひお迎えください！

◆コラボ着せ替えが期間限定登場！

6月25日(木) アップデート後より、コラボキャラクターとして登場する岡田紗佳、及びオリジナルキャラクターの霧間るか、リリス、天瀬千尋の水着着せ替えを期間限定販売します。ぜひチェックしてください！

岡田紗佳【夏の謳歌】霧間るか【日焼け対策】リリス【浅瀬の宵闇】天瀬千尋【煌めきの屈折】

『Poker Fate』×麻雀プロ『岡田紗佳』のコラボは6月25日から7月26日の期間限定で開催される。詳細は公式SNSにでご確認ください。

◆『Poker Fate』とは

『Poker Fate』は、アニメ風のオンライン対戦ポーカーゲームです。わかりやすい初心者向けチュートリアル、強者が集う頂上対決、そして多様な興奮の大会が一体となりました。人気声優が演じる美少女キャラクター、精美な背景、個性あふれる装飾もそろい、没入感あふれるポーカー体験をお届けします。さあ、あなただけの運命のカードをめくろう！

■「Poker Fate」好評配信中！ダウンロードはこちらから：

・公式サイト：https://www.pokerfate.com/?utm_source=prtimes

・Apple Store：https://pokerfate.go.link/aMd3q

・Google Play：https://pokerfate.go.link/iayr7

・Steam：https://pokerfate.go.link/8KETX

■ 最新情報は以下のプラットフォームでご確認いただけます：

・X（Twitter）：https://x.com/PokerFate_JP

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・YouTube: https://www.youtube.com/@PokerFate_JP