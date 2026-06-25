マウザー、Samtecの「2025 Global High Service Distributor of the Year Award」を受賞

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、電子インターコネクトソリューションのリーディングメーカーであるSamtec（本社：米国インディアナ州）より、「2025 Global High Service Distributor of the Year Award（2025 グローバル・ハイサービス・ディストリビューター・オブ・ザ・イヤー賞）」を受賞しました。マウザーチームは、ラスベガスで開催された「EDS 2026」において、この度の栄誉ある賞を授与されました。

Samtecは、世界中の顧客に対するマウザーの卓越した販売・サポートサービスへの取り組みを高く評価し、本賞の授与理由としました。マウザーがSamtecの最高位となるディストリビューター賞を受賞するのは、今回で2年連続となります。



■ Samtec グローバル・ディレクター・オブ・セールス・ディストリビューション・Brett Lyvers氏コメント

「マウザーは地域ごとの特性に合わせたマーケティング戦略を通じてSamtecの市場展開を支援しており、その取り組みは他の追随を許しません。今後も両社のグローバルな成功を力強く後押ししてくれると確信しています」



■ Samtec ディストリビューション担当バイスプレジデントRick Skees氏 コメント

「マウザーは新製品導入（NPI）への注力を通じて、世界市場での成長を牽引し続けています。その功績を称え、このたび『High Service Distributor of the Year』という名誉ある賞を贈ることができ、大変光栄に思います。また、マウザーがSamtec製品を豊富に在庫し、幅広い製品ラインアップを取り揃えていることからも、当社ブランドへの強いコミットメントがうかがえます」

■ マウザー サプライヤー・マネジメント担当バイスプレジデントKrystal Jacksonのコメント

「Samtecは当社にとって非常に重要なビジネスパートナーです。このような名誉ある賞を受賞できたことを大変光栄に思うとともに、マウザーのグローバルチームの取り組みを評価いただいたSamtecに心より感謝いたします。今回の受賞を励みに、今後もさらなる成功に向けて取り組んでまいります」

1976年に設立されたSamtecは、高速基板対基板コネクタ、高速ケーブル、ミッドボードおよびパネルオプティクス、高精度RFソリューション、フレキシブルスタッキング、マイクロ／高耐久コンポーネントおよびケーブルなど、幅広い電子インターコネクトソリューションを製造しています。マウザーでは、25,000点以上のSamtec製品を在庫するとともに、40万点を超える製品を受注可能な体制を整えています。また、メーカーの最新ソリューションを継続的に拡充し、お客様の多様なニーズに応える製品ラインアップを提供しています。

マウザーが取り扱うSamtec製品については、以下のページをご覧ください。

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マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。



マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

Samtecについて

1976年に設立されたSamtecは、高速基板対基板コネクター、高速ケーブル、ミッドボードおよびパネルオプティクス、高精度RF、フレキシブルスタッキング、マイクロ／高耐久コンポーネントおよびケーブルなど、幅広い電子インターコネクトソリューションを提供する非上場のグローバルメーカーです。世界40カ所以上に拠点を構え、125カ国以上で製品を展開しており、そのグローバルネットワークを生かした卓越したカスタマーサービスを提供しています。

商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

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