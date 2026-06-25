山口宇部空港開港60周年/新潟空港拡張30周年を祝う記念御翔印7月1日より数量限定で同時発売

株式会社JALUX

●7月1日（水）より、JALUXは新潟空港拡張30周年と山口宇部空港開港60周年を記念し、特別デザインの御翔印を数量限定で販売します。

●山口宇部空港版には60周年記念ロゴが、新潟空港版にはPRキャラクターの「米(まい）るくん」と「米（まい）ちゃん」を描いた特別デザイン

株式会社 JALUX（本社：東京都港区、代表取締役社長：河西敏章、以下「JALUX」）は”空の御朱印”こと「御翔印（ごしょういん）」について新潟空港拡張30周年、山口宇部空港開港60周年を記念し、特別デザインの御翔印を数量限定で販売します。

御翔印は、空港を拠点とする地域活性化を目的に「空の御朱印」として2022年に11空港で販売を開始しました。現在はJALグループが就航する国内全56空港で展開するほか、販売1周年記念や「御翔印 JAL SKY MUSEUM」などの特別版も展開しています。

■山口宇部空港 開港60周年記念御翔印について

1966年に開港した山口宇部空港は今年「60周年」という大きな節目を迎えました。これを記念し、今回の記念御翔印では、通常デザインに金箔をあしらった特別仕様に加え、大空へと飛び立つ飛行機と湧き上がる雲が柔らかなタッチで描かれた60周年記念ロゴを配置しました。また、機影の色も通常の朱色から記念ロゴの色に変更しています。

■新潟空港 拡張30周年記念御翔印について

新潟空港は今年、「滑走路2,500mへの延長」と現在のターミナルビルである「3代目ターミナルビル開業」から30周年という大きな節目を迎えました。これを記念し、本商品は、通常デザインに金箔をあしらった特別仕様に加え、背景には、新潟空港PRキャラクターである「米（まい）るくん」と「米（まい）ちゃん」を配置し、親しみやすさと記念すべき節目を彩る華やかなデザインに仕上げました。

【商品概要】

■御翔印 山口宇部空港 開港60周年記念

発売日：2026年7月1日（水）13時

販売価格：1枚 600円（税込）

販売場所：山口宇部空港内「プレミアムショップ（Yショップ）」

（店舗公式Webサイト：https://www.yamaguchiube-airport.jp/shopping/yamazaki-shop/）

■御翔印 新潟空港 拡張30周年記念

発売日：2026年7月1日（水）店舗営業時間に準ずる

販売価格：1枚 600円（税込）

販売場所：新潟空港内「アカシア」

（店舗公式Webサイト：https://www.niigata-airport.gr.jp/facility/detail/?uid=u1DEGLn4uhdG66NjgWzu8Swq91Q7GYF64ZRqyrn1XA6aWf3ANjIFyjwJaZEt0azf）

※発送、取り置きの対応は行っておりません。

※なくなり次第販売終了となります。

JALUX は「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」の企業理念の下、皆さまの暮らしを豊かに彩る商品を提案してまいります。