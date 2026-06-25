東京サマーランド×コールマン コラボレーション第２弾！夏の水遊びを快適にする涼しい日陰有料席や無料クールスポットを新設！

夏の水遊びをもっと快適に 東京サマーランド×コールマン コラボレーション第2弾

株式会社東京サマーランド

「“With Nature”水と緑の冒険リゾート」をコンセプトとする東京サマーランド（所在地：東京都あきる野市、代表取締役社長：武市 敬）は、アウトドア製品で知られるアメリカ発のブランド「コールマン」とのコラボレーションを、昨年に続き実施いたします。

2年目となる今回のコラボレーションでは、昨年好評をいただいたコールマンのアウトドア用品を取り入れた特別仕様の有料席の拡大、プールを快適に過ごせるコールマンのアウトドア用品の販売に加え、お客様とスタッフの熱中症対策を強化する新たな取り組みにチャレンジいたします。

近年の猛暑を背景に、夏の水遊びを快適に楽しむためには、しっかりとした暑さ対策による安全性や快適性の向上が重要になってきております。東京サマーランドでは、「コールマン」とのコラボレーションにより、夏の猛暑でも自然の中で快適に水遊びを楽しめる環境づくりを進めてまいります。

■コラボレーション施策

１.コールマンのアウトドア用品を活用した特別な有料休憩席（コールマンレスト）を拡大

昨年好評をいただいたコールマンのアウトドア用品を活用した特別な有料休憩席（コールマンレスト）をさらに拡充いたします。大型のパーティーシェードライトの下には、濡れた体でも快適に寛げるメッシュ素材のリゾートチェアを新たに設置。さらに、無段階のリクライニングで極上の座り心地を体感できるインフィニティチェアも備えております。特に、暑さが厳しい屋外プールエリアには、日光を90%以上ブロックし、温度上昇を軽減して涼しく過ごせる“ダークルームテクノロジー※”を搭載した「パーティーシェードライト/300+」を採用した有料休憩席を新たに8席設置。夏の厳しい日差しを避けながら、ゆっくりと休憩できる環境を提供いたします。

◇期 間：2026年7月4日（土）～9月27日（日）

◇コールマンレストの詳細：

※“ダークルームテクノロジー”について

コールマンが展開している、優れた遮光性と断熱性を備えた特殊素材・技術の名称。遮光性に優れた素材を生地に施し、日光を90％以上ブロックする。一般的な生地よりも日光の影響を抑え、生地内部の温度上昇を軽減。夏のアウトドアをより涼しく、快適にします。

画像：ビーバー席画像：コニファー席１.画像：コニファー席２.

２.涼しさを追求する“ダークルームテクノロジー”がもたらす無料クールスポット

涼しい空間を作るワンタッチ組立ダークルームシェード「インスタントバイザーシェードIV/L DR」を、熱中症対策の無料クールスポットとして、園内各所やウォータースライダーの待機列の一部に設置いたします。熱中症リスクを軽減するとともに、東京サマーランドで過ごす時間をより安全に、より快適にお過ごしいただけます。

３.プールの安心安全を守るライフガードの待機場所も“ダークルームテクノロジー”で快適に

東京サマーランドのプールにおける安心安全を守るライフガード（プール監視員）、それが「LANDERS（ランダーズ）」です。夏の強い日差しの下で、お客様の安心・安全を守る彼らの待機場所にも、ワンタッチ組立ダークルームシェード「インスタントバイザーシェードIV/L DR」を設置いたします。レジャープールでも真価を発揮するコールマン製品のサポートを受けて、直射日光を避けながら体調管理を行うことで、監視業務の質向上とスタッフの健康維持を図ります。

◇期 間：2026年7月4日（土）～9月27日（日）

画像：ライフガード待機所イメージ

４.レジャープールでも大活躍するコールマン製品の販売

夏の水遊びを快適にしてくれるコールマン製品を東京サマーランド内でも購入することができます。遮光性に優れ、簡単に設営できるダークルームテクノロジーを搭載したポップアップテントや、持ち運びしやすいコンパクトクーラー、撥水加工で水辺のレジャーに最適なピクニックマットなど、プールを含む夏のレジャーで役立つアイテムを販売中です。

◇場 所：スイムショップカトレア（アドベンチャードーム内）

画像：販売予定の商品 ※変更の可能性有り

■ 東京サマーランドが目指すもの

「“With Nature”水と緑の冒険リゾート」をコンセプトとする東京サマーランドでは、お客様が安心して水遊びを楽しみ、笑顔で一日を過ごしていただくために、お客様の快適性向上に加えて、安全を支えるスタッフの健康管理にも取り組んでおります。今回、コールマンとのコラボレーションを通じて、お客様・スタッフ双方の熱中症対策を強化し、安心して快適に楽しめる夏の水遊び環境の実現を目指してまいります。

【協力】

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社（〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル）

コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売

■コールマン（Coleman）について

キャンプ用品全般を扱う総合アウトドアブランド。1900年、創業者であるW.C.コールマンが米国オクラホマ州にてHydro Carbon Light Co.を設立、翌1901年にカンザス州ウィチタに本拠地を移し「機能しなければ支払い不要」を合言葉にランプのレンタル業からスタートしました。1960年代後半にはキャンプ用品全般に商品ラインを広げ、総合アウトドアメーカーとしての地位を確立。現在では自然に携わる企業として、自然の中で過ごすことの素晴らしさや、人と人とのつながりの大切さを築く場としてキャンプの魅力を伝える活動を積極的に行っています。

「東京サマーランド」営業概要 ※2026年7月4日（土）～10月12日（月祝）

■営業時間

■休園日

9月：24、25、28～30日、10月：1、2、5～9、13日以降

■【1Dayパス】 料金のご案内 （税込）

●ご入園には、「1Daｙパス（来園日指定）」が必要となります。事前に電子チケットをご購入いただくか、お近くのコンビニエンスストアでお買い求めください。

●チケットは、一週間前の午前０時より電子チケット販売サイトまたはコンビニエンスストアで販売いたします。

詳しくは公式 HP でご確認ください。（https://www.summerland.co.jp/price/）

●混雑緩和のため、販売枚数の上限を設けております。あらかじめご了承ください。

●園内チケット売場での販売（当日券販売）はございません。

●掲載内容は変更の場合があるため、ご来園前に最新情報を公式HP(https://www.summerland.co.jp/)

にてご確認ください。

■駐車料金

乗用車 1 台 平日 1,500 円 / 土日祝および8/10、8/12～14 2,000 円

■交通のご案内

◇電車・バスをご利用の場合： JR・京王八王子駅より路線バス約 35 分

JR 五日市線秋川駅より路線バス約 10 分

◇お車をご利用の場合 ：中央道八王子 IC（都心方面からは第 2 出口）より約 8 km

圏央道あきる野 IC より約 0.5 km