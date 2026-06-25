セルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」からダメージヘアを、とろんとやわらかなツヤ髪へ導く新ヘアケアラインが登場！ブランドミューズ・Hearts2Heartsの新ビジュアルも公開

株式会社Rainmakers

やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」は、ダメージヘアをとろんとやわらかなツヤ髪へと導くシャンプーとトリートメント「ソフニングシャインシャンプー」「ソフニングシャイントリートメント」を7月23日（木）より全国発売いたします。また、7月17日（金）より新商品発売を記念し東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」に期間限定ポップアップストアをオープンし、先行発売を実施いたします。

ダメージを補修し、ツヤとなめらかさを与える新アイテムで、やわらかな理想の髪へ

“理想の髪の正体は、やわらかさでした”という気づきを起点に、リブランディングした「Sorule（ソルレ）」。朝起きたときの髪のうねりやパサつきによる広がり、毎日のアイロンやドライヤーの熱、繰り返すヘアカラーによるダメージ。尽きることのない髪悩みを根本から見つめ直し、たどり着いたのは、誰もが無意識に髪に求めていた“触れたくなるやわらかさ”こそが、髪の悩みにアプローチし、理想の髪に近づく第一歩だということ。「Sorule」は、そんな“髪のやわらかさ”という本質に立ち返り、日々のケアで迷わず選べて、自然に使い続けられる“やわらかさ”を追求するセルフケアブランドです。

今回、その「Sorule」からダメージによる髪の硬さやごわつきが気になる方に向けたダメージケアラインが新登場。「ソフニングシャインシャンプー」は、サロンの前処理から着想を得て、髪のｐHバランスに着目したシャンプー。健康な髪は弱酸性ですが、カラーや熱ダメージなどによってキューティクルが開くと、髪はアルカリ性に傾いた状態に。そんなダメージで乱れた髪を酸バランスケアにより、補修成分がなじみやすい状態へ整え、ごわつきを抑えながらなめらかでやわらかな髪へ導きます。「ソフニングシャイントリートメント」は、髪にツヤとなめらかさを与えながら、指通りのよいやわらかい髪へ導くトリートメント。パールプロテインミックス（※1）を配合しており、なめらかなテクスチャーが髪1本1本を包み込んで、キューティクルを整えながら、しなやかでやわらかな質感に仕上げます。また、ブランド共通の成分、ソフニング補修成分（※2）を配合することで、髪の内側までうるおいを与え、水分と油分のバランスを整えながら、髪が硬くなる原因である熱やカラーなどのダメージを補修します。さらに、シャインラインは新たな香り「デイグローペアの香り」を採用。フルーティーな香りに包まれながら、とろんとやわらかなツヤ髪に導く新商品をぜひお試しください。

※1 加水分解コンキオリンタンパク、加水分解ウールキューティクルタンパク、（加水分解シルク／PGプロピルメチルシランジオール）クロスポリマー（すべて毛髪補修成分）、キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、プルヌスインシチチア種子油（すべてヘアコンディショニング成分）

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

ブランドミューズ・Hearts2Heartsが登場する新ビジュアルを公開！

今回の新ビジュアルでは、自然光が差し込む空間で、やわらかな髪と過ごすHearts2Heartsの日常のひとときを表現。ナチュラルなスタイリングに仕上げたHearts2Heartsの髪は、新商品シャインラインが叶えるツヤのあるやわらかな髪そのもの。メンバーたちの自然な笑顔を通して、髪がやわらぐことで心までほどけていき、よりきらめく毎日を過ごしてほしいというSoruleの想いが込められています。

また、Hearts2Heartsが出演する動画も公式SNSにて順次公開予定。それぞれが思い思いに過ごす自然体な姿にぜひご注目ください！

ブランドミューズ・Hearts2Hearts プロフィール

Hearts2Heartsは、多様な感情と心のこもったメッセージを盛り込んだ独自の神秘的で美しい音楽世界を通じて、グローバルファンと心をつなぎ、より大きな『私たち』へと共に進むという意味を持つグループである。

互いに異なる個性と無限の潜在力を持つジウ、カルメン、ユハ、ステラ、ジューン、エイナ、イアン、イェオンの計8人のメンバーで構成されている。

2025年2月に神秘的で幻想的な雰囲気の「The Chase」でデビューし、明るくポジティブなエネルギーを見せた「STYLE」、洗練されたメロディが印象的な「FOCUS」など、多彩な楽曲で独自の音楽世界を築いてきたHearts2Heartsは、新曲「RUDE!」で披露する新たな魅力の音楽とパフォーマンスに、グローバルファンの高い関心が集まっている。

『2025 MAMA』および『MMA2025』を含む主要K-POP授賞式で新人賞9冠を達成したことはもちろん、初ミニアルバム「FOCUS」でオリコンデイリーアルバムチャート1位、シングル「STYLE」でビルボードジャパン「Heatseekers Songs」1位を獲得した。

特に2月に公開された「RUDE!」は、世界最大の音源プラットフォームSpotifyで今年発表されたK‑POPガールグループの楽曲の中でSpotifyの累計1億ストリーミングを初めて突破し、その他各種グローバルチャートで1位を記録し、音楽番組で5冠を達成するなど、世界中のファンから大きな話題と関心を集めている。

また6月22日には2ndミニアルバム「Lemon Tang」をリリースし、カムバックして今年の夏を爽やかで清涼感あふれるエネルギーに彩る予定である。

シャンプー・トリートメント 全ライン共通特長

理想のやわらかさをつくる本質ケア

うねりや広がり、パサつきなど誰もが抱える髪の悩みにアプローチし、“触れたくなるやわらかさ”をつくるための本質ケアを追求。そして、たどり着いたのは「うるおいバランスケア」と「ダメージ補修」でした。頭皮と髪にうるおいを与えながら、髪が硬くなる原因であるダメージを補修することで、内側までしなやかでやわらかな髪に導き、探し求めていた“理想の髪”に近づけます。

●スキンケア発想成分（※1）配合で髪と頭皮にうるおいを与え水分と油分のバランスを整える

うるおいを与えて、地肌と髪をやさしく整えることで、すこやかでやわらかな髪に導きます。

※1 スクワラン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、プラセンタエキス（すべて保湿成分）

●ソフニング補修成分（※2）配合で、髪内部のうるおいと補修をサポート

髪の芯・内側・表面の3層のそれぞれに適した成分をアプローチすることで、髪が硬くなる原因である熱・摩擦・カラーなどのダメージを補修。内側までしなやかでやわらかな髪に導きます。

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

【芯まで】

“髪の芯までやわらかく”

髪の芯までうるおいをチャージし補修。ヒートプロテクトケア成分（※3）で、熱を味方にし、やわらかな質感へ。

※3 γ-ドコサラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）

【内側まで】

“うるおいを抱え込み、やわらかさをキープ”

保湿成分が髪の水分バランスを整え、髪内部のうるおいを抱え込み乾燥によるごわつきを防止。やわらかさが続く髪へ導きます。

【表面で】

“包み込むようになめらかに”

触れた瞬間にやわらかさを感じる質感ケア。

表面を包み込み、摩擦を抑えながらなめらかに指通りのよいやわらかさを叶える高保湿設計。

SHINE LINE 商品情報

カラーやブリーチによるダメージで

乱れた髪のコンディションを整える

芯まで補修し、ツヤめく“とろんとやわらか髪”へ

＜こんな方におすすめ＞

・カラー、ブリーチによるダメージが気になる方

・髪がごわつきやすい方

・ダメージで髪がまとまりにくい方

・ツヤがありなめらかな仕上がりが好みな方

＜ヘアケア共通POINT＞

●スキンケア発想成分（※1）×ソフニング補修成分（※2）配合で髪にうるおいを与えながら、ダメージ補修し理想の髪のやわらかさに

スキンケア発想成分（※1）配合で、髪と頭皮の水分・油分バランスを整え、毛先までうるおいのある髪に。さらに、髪の芯・内側・表面の3層へアプローチするソフニング補修成分（※2）を配合。熱や摩擦、カラーで硬くなった髪のダメージをケアし、内側までしなやかでやわらかな髪に導きます。

※1 スクワラン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、プラセンタエキス（すべて保湿成分）

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、γ-ドコサラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

●デイグローペアの香り

みずみずしいペアに紅茶と甘美なフローラルがやさしく重なるフルーティーフローラルの香り。

Top：ペア、アップルブロッサム、プチグレン

Middle：ブラックティー、オスマンサス、ローズ

Last：アンバー、ムスク、カシミアウッド

SOFTENING SHINE SHAMPOO

酸バランスケアでダメージヘアを整えて

ごわつきの気にならないつややかな髪へ

ソルレ ソフニングシャインシャンプー

400mL 1,650円（税込）

サシェ（シャンプー10mL+トリートメント10g）

220円（税込）

＜POINT＞

●酸バランスケア成分（※3）配合で、髪のごわつきを抑えてなめらかでツヤのある質感に

サロンの前処理から着想を得て髪本来のｐH値に着目。

健康な髪は弱酸性ですが、カラーや熱ダメージなどによってキューティクルが開いてしまうと、髪はアルカリ性に傾いた状態に。

そんなダメージで乱れた髪を、サロンの前処理発想の酸バランスケアで、補修成分がなじみやすい状態に整え、ごわつきを抑えながら、なめらかな髪へ導きます。

※3 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム、アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、酒石酸（すべてｐH調整剤）

●髪内部にうるおいをキープし、毛先までまとまる髪に

グリセリン由来の保湿力とアルギニン由来の吸着力をもつジヒドロキシプロピルアルギニンHCl（毛髪補修成分）を配合。

洗い流した後もうるおいをキープし、ダメージでパサついた髪も毛先までしなやかにまとまる髪へ導きます。

●とろんとしたテクスチャーで、毛先までつややかな仕上がりに

SOFTENING SHINE TREATMENT

ダメージを芯まで補修して

ツヤのあるなめらかな髪へ

ソルレ ソフニングシャイントリートメント

300g 1,760円（税込）

サシェ（シャンプー10mL+トリートメント10g）

220円（税込）

＜POINT＞

●パールプロテインミックス（※4）配合で、光をまとい、触れるたびなめらかな髪に

髪は約80～90％がタンパク質でできており、日々の熱やカラー、乾燥などのダメージによって、ツヤやなめらかさを支えるタンパク質が失われやすくなります。そこで、ツヤを与えて、指通りのよい仕上がりに導くタンパク由来の成分（※5）とダメージ部分に吸着する外部補修成分（※6）を組み合わせた「パールプロテインミックス（※4）」を配合。乾燥しがちな髪にうるおいを与えながら、キューティクルを整えて、とろんとツヤのあるやわらかな髪に整えます。

※4 加水分解コンキオリンタンパク、加水分解ウールキューティクルタンパク、（加水分解シルク／PGプロピルメチルシランジオール）クロスポリマー（すべて毛髪補修成分）、キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、プルヌスインシチチア種子油（すべてヘアコンディショニング成分）

※5 加水分解コンキオリンタンパク、加水分解ウールキューティクルタンパク（すべて毛髪補修成分）

※6 キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド（すべてヘアコンディショニング成分）

●なめらかなテクスチャーが髪1本1本を包み込み、指通りのよい質感に

期間限定ポップアップストア 詳細

「Sorule」の新商品発売を記念して、7月17日（金）より期間限定のポップアップストアを東京・日本橋にオープン。会場では「ソフニングシャインシャンプー」「ソフニングシャイントリートメント」の先行販売や「Hearts2Hearts」のPOPUP会場限定動画も放映。

そのほか、豪華な購入特典もご用意して皆様のご来場をお待ちしております。この機会にぜひ足をお運びください！

＜開催概要＞

開催期間：7月17日（金）～7月26日（日）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋 2 丁目 9-10 L.Biz 日本橋 2F）

会場 Instagram：@0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)

※7月19日（日）は、イベントのため終日休業させていただきます。

※開催期間、営業時間は変更になる可能性がございます。

※建物に向かって右手にある階段より 2F までお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

●新商品シャインラインのシャンプー＆トリートメントを先行販売

7月23日（木）より順次全国発売する新商品、シャインラインのシャンプーとトリートメントを会場限定で先行販売いたします。

手軽にお試しできるサシェも併せて販売し、全国発売に先駆けて、一足早く新商品をお試しいただけます。

●ブランドミューズ・Hearts2Heartsの新ビジュアル＆POPUP限定動画を放映

会場では「Hearts2Hearts」の新ビジュアルやPOPUP会場に来場した方限定のスペシャルな動画も放映。ここでしか見ることができない特別な映像をお楽しみいただけます。

●豪華な購入者特典（※）もご用意

Sorule公式SNSおよび0th Hub Nihonbashi公式SNSをフォローし、アンケートにご回答いただいた方へサシェをプレゼント。さらに、SNSにご投稿いただいた方には、Soruleの名前にちなんだソルベをご用意しております。

加えて、ご購入点数や金額に応じて下記の特典もご用意しております。

サシェを除く1点以上のご購入：ソルレ×Hearts2Hearts 人生４カット風ステッカー

税込み2,000円以上のご購入：シャインデコキーホルダー

税込み3,500円以上のご購入：オリジナルオーガンジートートバック

※ノベルティはお一人様1日1回限りのお渡しになります。

※特典はすべて、なくなり次第終了となります。

追加情報はブランド公式＆ポップアップ会場公式SNSにて随時お知らせしてまいりますので、ぜひチェックしてください。

Sorule（ソルレ）について

「理想の髪の正体は、やわらかさでした」

髪の本質に立ち返り、やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド。サロン帰りのような誰もが無意識に求めている“触れたくなるやわらかさ”という髪の触感を大切にし、日々のケアで迷わず選べて、自然に使い続けられる“やわらかさ”を追求するアイテムを展開。髪と心、どちらにも寄り添いながら、毎日の中に“やわらかさ”を育んでいきます。

＜ブランド公式＞

Instagram：＠sorule_official(https://www.instagram.com/sorule_official/)

X：@sorule_official(https://x.com/sorule_official)

HP・公式オンラインストア：https://sorule.com/

【取扱店】

公式サイトの SHOP LIST をご確認ください。

https://sorule.com/shop-list/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353