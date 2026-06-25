ＳＮＳでも反響を集めた「星空シリーズ」から待望の新作が登場！

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、きらめく星空をモチーフにした人気コレクション「星空シリーズ」の新作として、夏のテーブルウェア全5アイテムを、2026年6月初旬より店舗および公式オンラインストアにて順次発売しました。

本コレクションは、マグカップやプレートなどの豊富なラインアップが魅力の星空をテーマにしたテーブルウェアシリーズです。本物の夜空を切り取ったような世界観が「見ているだけで癒やされる」とSNSでも大きな反響を呼び、多くの支持を集めています。日常のティータイムにさりげない“癒やし”を添え、いつものおうち時間を一層心地よく演出してくれます。

商品ラインアップはこちら :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-starrysky/

■加速する天体ブームで1日500個即完売！大人気「星空シリーズ」から、神秘的なオーロラと静寂に包まれる夜明けの空を描いた新作テーブルウェアが登場

▲耐熱ダブルウォールマグカップ

近年、SNSを中心に「天体モチーフ」や「星空」をテーマにしたデザインが、世代を問わず高い人気を集めています。夜空を見上げる旅「星空ツーリズム」の盛り上がりや、全国のプラネタリウム年間観覧者数がコロナ禍を経て約850万人規模※へとV字回復を遂げるなど、いまや「天体ブーム」は一部のマニア層にとどまらず、現代人の“癒やし”や“ライフスタイル”に深く根ざしたトレンドとなっています。こうした背景から、2025年に登場した「星空シリーズ」の耐熱ダブルウォールマグカップは当初の予想を上回る反響を呼び、1日に500個以上が即完売するヒットを記録しました。

今回、新作としてラインアップされるのは、オーロラの光が広がる神秘的な星空と、日の出を待つ静寂に包まれた夜明けの空をそれぞれイメージしたマグカップとタンブラー。さらに、美しいゴールドの天体柄が目を引くティーバッグトレーが登場します。既存コレクションのアイテムと組み合わせれば、自分だけの特別な宇宙空間を作り上げて楽しめます。一日の終わりやお休み前のひとときに、この星空のテーブルウェアで心落ち着く穏やかな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

※出典元：日本プラネタリウム協議会（JPA）「プラネタリウム基礎調査2025速報」（2025年11月発表）https://planetarium.jp/info2025110

【商品概要】

■商品名：マグカップ

■カラー：ブルー、パープル

■価格：各\2,200（税込）

■サイズ：高さ9cm/横11.7cm/直径8.2cm

■商品説明：

「星空」をテーマにして作られた、300mLサイズのマグカップです。銀河をイメージした釉薬をベースに、きらめく

星々を金転写であしらいました。底面にはメタルカラーのロゴを入れることで、高級感をプラス。

■商品名：タンブラー

■カラー：ブルー、パープル

■価格：各\2,640（税込）

■サイズ：高さ12cm/直径7.5cm

■商品説明：

「星空」をテーマにして作られた、470mLサイズのグラスタンブラーです。夜空をイメージした美しい青やオーロラの

輝き、そしてわずかに差し込む太陽の光を吹きつけ技法で表現し、幻想的なデザインに仕上げています。

■商品名：ティーバッグトレー

■カラー：パープル

■価格：\1,430（税込）

■サイズ：高さ1.5cm/直径12.5cm

■商品説明：

「星空」をテーマにして作られた、ティーバッグトレーです。無限の宙に想いを馳せて、ゆったりと楽しむティータイムのお供にぴったり。インテリア性も高く、お気に入りのアクセサリーを惹き立てるトレーとして、お部屋に馴染む使い方もおすすめです。

【Afternoon Tea LIVINGの紹介】

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約110店舗とオンラインストアを展開中。2026年9月に45周年を迎えます。

その新たな一歩として、2026年から「すべてのなんでもない日を 愛おしく。」を新スローガンに掲げ、雑貨をアイデアで毎日がちょっぴり豊かになる、そんな新しい日常を提案していきます。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)