世界中から書き手の才能を発掘する第２回英語小説コンテストを開催！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、世界中から才能豊かな作家を発掘することを目的に、キューダップ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：赤星良介、以下キューダップ）、株式会社MyAnimeList（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川裕也、以下MyAnimeList）と共同で 、キューダップの運営する小説投稿サイト「Honeyfeed」において英語での異世界ファンタジー小説コンテスト「MyAnimeList x Honeyfeed Writing Contest 2026【The Heroic Fantasy Novel Contest presented by KADOKAWA】」を開催いたします。

イラスト／玲衣

コンテスト特設サイト：https://mhwc.myanimelist.net/202607/



「MyAnimeList x Honeyfeed Writing Contest 2026 -THE HEROIC FANTASY presented by KADOKAWA」とは

本コンテストでKADOKAWAは、《Epic Heroine》と《Tragic Hero》という、２つのテーマで作品を募集します。

《Epic Heroine》で求めるのは、「サイレント・ウィッチ」に続くような作品。圧倒的な実力と、愛すべき「欠点」のギャップがある、女性主人公作品を募集します。

《Tragic Hero》で求めるのは、「勇者刑に処す」に続くような作品。絶望の底から逆転する男性主人公作品を募集します。

どちらのテーマでも共通する受賞作の絶対条件は、【主人公が圧倒的に魅力的であること】。世界中のファンタジーファンが熱狂する主人公の物語を待っています。

■賞・賞金

（詳細は応募要項をご確認ください）

・グランプリ（各テーマ１名、計２名）：賞金5,000USD

・佳作（グランプリが選出されなかった場合）：賞金3,000USD

グランプリ作品は、編集者がつき改稿の上、日本においてKADOKAWAから翻訳出版される予定です。佳作についても、編集者がつき改稿の上、KADOKAWAからの翻訳出版を目指します。

書籍の刊行は、2028年度を目指します（変更となる可能性があります）。

■応募期間

・2026年7月6日～2026年9月27日午後9:00（PDT）

■応募方法

（詳細は応募要項をご確認ください）

Honeyfeed上で、英語で書かれた新しいオリジナル小説を作成し、投稿してください。参加者は定期的にチャプターを公開し、2026年9月27日 午後9時（PDT）までに、物語として満足のいく結末を迎え、かつ総単語数が50,000語以上に達している必要があります。

■コンテスト開催の背景

本コンテストは、海外の小説投稿サイトからグローバルな才能を発掘する「グローバルUGC作品開発プロジェクト」の一環です。2025年に開催した「MyAnimeList x Honeyfeed Writing Contest 2025 - THE ISEKAI presented by KADOKAWA」に続く、第２回の英語小説コンテストとなります。

昨年のコンテストでは、１作品がグランプリを獲得、２作品が佳作を受賞しています。

（参照：https://group.kadokawa.co.jp/information/promotional_topics/article-14195.html）

■グローバルUGC作品開発プロジェクト

近年、世界中で日本のアニメの人気が高まっており、その中にはライトノベル/新文芸などの小説を出発点としている作品が多く存在します。私たちは新たなヒット作を生むべく、新たな才能を常に求めています。

そんななか、現在海外の小説投稿サイトには、日本のライトノベル/新文芸風の作品が多く投稿されています。海外の小説投稿サイトは、日本、そして世界でヒットする可能性のあるコンテンツやその作り手が生まれる場となっています。

KADOKAWA「グローバルUGC作品開発プロジェクト」

上記背景を踏まえ、KADOKAWAは海外向けビジネスの新規事業開発を支援するGlobal Business Acceleration Programのひとつとして、海外の小説投稿サイトからグローバルな才能を発掘する「グローバルUGC作品開発プロジェクト」を立ち上げました。今後、“海外発”ライトノベル/新文芸作品を国内外で刊行し、新たなヒットIPを創出することを目指します。