返却の時間が、惜しくなる。トライアンフ SPEED400 のレンタルを全国20店舗で開始

株式会社キズキレンタルサービス

キズキレンタルサービス株式会社が運営するレンタルバイクサービス「レンタル819」は、英国の老舗モーターサイクルブランド・トライアンフの「SPEED400」のレンタルサービスを、2026年6月より全国20店舗で開始しました。

「トライアンフは知っている。でも、まだ走りは知らない。」そんな方に向けて、購入前の体験としても、気軽な週末の一台としても利用しやすいレンタル車両です。

街でも、少し遠くへも。気軽に楽しめるトライアンフ

SPEED400は、約170kgの軽量な車体と790mmのシート高により、市街地での取り回しから週末のショートツーリングまで楽しみやすいモデルです。

レンタル819では4時間から利用できるため、まとまった休みがなくても気軽にレンタル可能。少し走るだけでも気分が切り替わり、返却の時間が惜しくなるような走行体験を味わえます。

取り扱い店舗

全国20店舗でレンタルバイクをご利用いただけます。

北海道 新千歳空港店 / 函館店

東北 秋田店

関東 北軽井沢店 / 鳩ケ谷店 / 池袋店 / 落合南長崎駅前店 / 八王子大塚店 / お台場店 / 大田店 / 東名横浜店

近畿 大津店 / 京都中央店 / 関西国際空港店

九州 福岡空港国内ターミナル店 / 博多店 / 福岡城南店 / 熊本空港店 / 大分店 / 鹿児島空港店

※整備・修理等により、一時的に予約画面に表示されない場合がございます。

トライアンフ SPEED400 概要

車種：トライアンフ SPEED400

排気量：398cc

必要免許：普通二輪MT

車両重量：約170kg

シート高：790mm

料金：13,860円～（4時間料金）

詳細・予約ページ :https://cloud.ma.rental819.com/2607_triumph_speed400