HORIBAグループ初の中東拠点を設立し、UAEのFANDA社を買収

株式会社堀場製作所

株式会社堀場製作所（本社：京都市南区、代表取締役社長 足立 正之｜以下、当社）は、2026年2月13日に、アラブ首長国連邦（以下、UAE）の首都アブダビにHORIBAグループ初となる中東地域の現地法人「HORIBA Middle East Limited（以下、ホリバ・ミドルイースト社）」を設立しました。さらに、事業の加速のため、中東地域において当社製品を代理販売してきた「FANDA Scientific Equipment Trading LLC（本社：UAE・ドバイ｜以下、FANDA社）」

の事業を2026年5月29日付で買収することに合意しました。買収完了は2026年7月中を見込んでいます。

UAEでは、石油や天然ガス産業を基盤としながらも脱炭素化に向けた投資が加速しており、エネルギー・環境分野における高度な分析・計測ニーズが拡大しています。

現地法人設立と本買収により、同国での事業基盤を強化し、脱炭素ソリューションの提案を拡充することで、中東におけるエネルギートランジション分野へ本格参入します。

将来的にはUAEを中東ビジネスのハブと位置付け、周辺国への展開を加速させることで、中東地域での売上高を2025年実績の約13億円から2030年に30億円へ引き上げることをめざします。

左から、堀場製作所 取締役 George Gillespie、FANDA社 General Manager Alexandre Ben Abdallah氏

【買収の背景】

UAEは石油・天然ガス産業を基盤とする産油国でありながら、近年は脱炭素化政策やクリーンエネルギーの導入拡大により、エネルギートランジションを推進しています。こうした政策や投資を背景に、同国ではエネルギー・環境分野におけるビジネスの需要が一段と高まる見通しです。

HORIBAは、各地域のニーズに根差したソリューションを現地のお客さまと共創し、グローバルに展開するビジネスアプローチを重視しています。本買収は、こうした取り組みを中東地域で加速させるものです。

HORIBAはこれまで販売代理店を通じてUAEで製品を展開してきましたが、このたび、そのうちの1社であるFANDA社の事業を買収しました。これにより、同社の大学・研究機関を中心とした顧客ネットワークを生かすとともに、現地ビジネスに精通した人財※1をHORIBAグループに迎え入れます。現地法人事業を早期に立ち上げ、脱炭素関連の重点領域における提案機会を拡大します。

※1 HORIBAでは、従業員を大切な財産と考えて「人財」と表現しています。

【ビジネスの特徴と狙い】

新会社「ホリバ・ミドルイースト社」は、産油地域である首都アブダビにおいて、ゼロカーボンをめざす先進都市マスダールシティ（フリーゾーン※2）に拠点を構えます。この立地を生かし、石油精製プロセスの分析に加え、大気汚染モニタリングなどの環境分野や、CCUS（CO2回収・利用・貯留）をはじめとする脱炭素関連の研究・実証に向けた多様な分析・計測ソリューションを現地で提案します。これらの取り組みを通じ、エネルギートランジション実現に向けた共創を推進します。また、現地法人を有する強みを背景に、アカデミアや政府関連プロジェクトへの参画機会を広げるとともに、周辺国への事業展開も見据え、中東地域全体でのビジネス拡大を加速します。

※2 UAE政府が推進する外資企業向けの経済特区。企業登録手続きや税制面など各種優遇措置を受けることが可能となる。

【FANDA社の概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103757/table/53_1_a52ac6de79ca935631d861602159c8c7.jpg?v=202606251251 ]

【ホリバ・ミドルイースト社の概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103757/table/53_2_fbf419fe094560b809253d0fface9566.jpg?v=202606251251 ]