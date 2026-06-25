TVアニメ20周年を記念したコラボイベント開催！ アニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」in NAMJATOWN ～20th anniversary エディション～
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、2026年10月にTVアニメ化20周年を迎える『家庭教師ヒットマンREBORN!』とのコラボレーションイベント『アニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」in NAMJATOWN ～20th anniversary エディション～』を2026年7月17日(金)から8月16日(日)まで開催します。東京会場での開催終了後は、「バンダイナムコ Cross Store 博多」(福岡・博多)で2026年9月18日(金)から10月18日(日)まで開催します。
本イベントでは、「夏のセレブレーションパーティー」をテーマにした涼しげな色合いのスーツを身にまとったツナたちの描きおろし等身イラストと、「ジェラート」をテーマにしたナンジャタウンにちなんだねこ耳仕様のちびキャライラストが登場します。会場では、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲーム(2種)を楽しめるほか、オリジナルグッズやデザート＆フードも販売します。
オンラインストアでも会場と同じく、オリジナルグッズの販売やオリジナル景品がもらえるミニゲームも実施予定。リアルでもオンラインでも楽しめるイベントです。
◆開催概要
◆オリジナルグッズの販売※1
◆ミニゲーム「開匣(かいこう)！ナンジャ匣(ボックス)」、「ジェラートくじ」※1
◆デザート＆フードの販売
◆描きおろし等身イラストのパネル展示
※1オリジナルグッズ、ミニゲーム景品はオンラインストアでの取り扱いあり
イベント特設サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/reborn2026/(https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/reborn2026/)
◆オリジナルグッズ
描きおろし等身イラストとねこ耳ちびキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売します。
オリジナルグッズは「ナムコパークス オンラインストア」でも販売します。
＜オリジナルグッズ一例＞
[7月24日(金)発売］
缶バッジコレクション【A・B・C・D・E・F・G・H】価格：1個550円 ※ランダム封入
〈種類数〉
A：全10種・B：全7種・C：全8種・D：全6種・E：全6種・F：全5種・G：全9種・H：全7種
※各種、会場・オンラインストアにてコンプリートセットの取扱いあり
※オンラインストアでは7月17日(金)より販売開始
[7月24日(金)発売］
ミニイラストシートコレクション【A・B・C・D・E・F・G・H】価格：1個300円 ※ランダム封入
〈種類数〉
A：全10種・B：全7種・C：全8種・D：全6種・E：全6種・F：全5種・G：全9種・H：全7種
※各種、オンラインストアにてコンプリートセットの取り扱いあり
※オンラインストアでは7月17日(金)より販売開始
アクリルスタンド(全9種)
価格：各2,000円
オーロラアクリルスタンド(全10種)
価格：各2,500円
キャンディキーホルダー(全15種)
価格：各1,200円
＜店頭購入特典＞ ねこ型イラストシート (A7種・B8種)
アニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』関連商品を1会計につき2,000円購入ごとにランダムで1枚プレゼント！
※A・Bよりお好きなグループをお選びいただき、その中からランダムで1枚お渡しいたします。
※オンラインストアでは特典のねこ型イラストシートは付きません。
◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)
https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
受注期間：2026年7月17日(金)10:00～8月17日(月)23:59
※商品は2026年11月頃お届け予定です。 ※別途送料がかかります。
※オンラインストアでは特典のねこ型イラストシートは付きません。
◆ミニゲーム
ナンジャタウンコラボのオリジナル景品がもらえるミニゲームを2種類展開します。
ミニゲーム１.「開匣(かいこう)！ナンジャ匣(ボックス)」
死ぬ気の炎を灯し開匣(かいこう)しよう。
匣(ボックス)から飛び出してきた猫に応じてA～C賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。
料金：600円/1回
＜オリジナル景品一例＞
A賞：キラキラアクリルシート
(全10種)
B賞：スクエア缶バッジ
(全10種)
C賞：クリアシート
(全10種) ※ランダム配付
ミニゲーム２.「ジェラートくじ」
ジェラートを模したパネルの中から好きなものを選ぼう。
コーンについている巻紙の色に応じて会場ではA～C賞、ナムコパークス オンラインストアではA～D賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。
料金：600円/1回
＜オリジナル景品一例＞
A賞：アクリルスタンド
(全15種)
B賞：スクエア缶バッジ
(全15種)
C賞：クリアイラストシート
(グループA:7種・グループB:8種) ※ランダム配付
※グループA・Bよりお好きなグループをお選びいただき、その中からランダムで1枚お渡しいたします。
※ナムコパークス オンラインストアではC賞：クリアイラストシート(グループA)、D賞：クリアイラストシート(グループB)の提供となります。
◆ナムコパークス オンラインストア (景品ミニゲーム)
会場と同じオリジナル景品が手に入るミニゲームが「ナムコパークス オンラインストア」で遊べます。
https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
受注期間：2026年7月17日(金)10:00～8月17日(月)23:59
※商品は2026年11月頃お届け予定です。 ※別途送料がかかります。
※はずれなしのデジタル抽選ゲームです。ゲーム内容は会場と異なります。
※「ジェラートくじ」の等級は、会場とオンラインストアで異なります。
◆デザート＆フード
ボンゴレファミリー・ヴァリアー・キャバッローネファミリー・ミルフィオーレファミリーモチーフのフードやデザートが合計4品登場するほか、20周年を記念した特別なメニューをナンジャタウン内の飲食店舗で販売します。
詳細はイベント特設サイトをご覧ください。
＜デザート＆フード一例＞
ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンク【A・B・C・D】 価格：各1,200円
※A~Dよりお好きなグループをお選びいただき、その中からランダムで1つお渡しします。
◆『アニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」in NAMJATOWN ～20th anniversary エディション～』開催情報
＜東京・池袋＞
開催場所：NAMJATOWN (ナンジャタウン)
住 所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル2F
開催期間：2026年7月17日(金)～8月16日(日)
ナンジャタウン公式サイト： https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/
ナンジャタウン公式X： https://x.com/namjatown765
＜福岡・博多＞
開催場所：バンダイナムコ Cross Store 博多
住 所：福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F
開催期間：2026年9月18日(金)～10月18日(日)
バンダイナムコ Cross Store 公式サイト： https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/
バンダイナムコ Cross Store 博多公式X： https://x.com/bn_crossstore_h
＜ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)＞
販売期間：2026年7月17日(金)～8月17日(月)
ナムコパークス オンラインストア： https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
ナムコパークス公式X： https://x.com/namcoparks
イベント特設サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/reborn2026/
★イベントの最新情報はナンジャタウン公式Xでお知らせします。
『家庭教師ヒットマンREBORN!』アニメ公式 Xアカウント https://x.com/khreborn_anime
※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。
※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
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