夏限定、瀬戸内レモンを味わう冷蔵スイーツ2品を新発売「おいしさとろけるシュークリーム 瀬戸内レモン」「本格濃厚チーズスフレ 瀬戸内レモン」

株式会社サンラヴィアン

岡山の洋菓子メーカー株式会社サンラヴィアン（本社：岡山県浅口郡里庄町、代表取締役：占部 守弘）は、「おいしさとろけるシュークリーム 瀬戸内レモン」と「本格濃厚チーズスフレ 瀬戸内レモン」の2品を、2026年7月1日（水）より期間限定で発売いたします。

気温が高まる夏は、すっきりとした味わいのスイーツが恋しくなる季節です。本商品は、瀬戸内レモン果汁を使用し、爽やかな香りとほどよい酸味を活かした、夏限定の冷蔵スイーツです。レモンの清涼感と、なめらかなクリームやしっとりとしたチーズスフレの食感を楽しめる、夏にぴったりの商品です。

シュークリームとチーズスフレ、それぞれ異なる食感と味わいに瀬戸内レモンの爽やかな風味を合わせ、暑い季節でも心地よくお召し上がりいただけるよう仕上げました。ご家庭でのデザートやティータイムはもちろん、夏休みの団らんや来客時のおもてなしにもおすすめです。

商品概要

おいしさとろけるシュークリーム 瀬戸内レモン 1個

瀬戸内レモン果汁と果皮を使用した爽やかなレモンホイップと、なめらかな自家製カスタードクリームを合わせた2層仕立てのシュークリームです。カスタードクリームには大山乳業の特選牛乳を使用し、レモンの爽やかな風味を引き立てるやさしい味わいに仕上げました。

● 発売期間 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

● 販売価格 142円（税込）

● 消費期限 冷蔵5日

● 販売場所 全国のスーパーマーケットなど※

※北海道を除く。また、販売エリアでも一部取り扱いのない店舗がございます。

本格濃厚チーズスフレ 瀬戸内レモン 1個

クリームチーズと大山乳業の特選牛乳を使用した、しっとりとした食感のチーズスフレです。瀬戸内レモン果汁を生地とナパージュに使用し、爽やかなレモンの風味を感じられる味わいに仕上げました。ふんわり軽やかな口どけと、夏らしい爽やかな後味をお楽しみいただけます。

● 発売期間 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

● 販売価格 613円（税込）

● 消費期限 冷蔵5日

● 販売場所 全国のスーパーマーケットなど※

※北海道を除く。また、販売エリアでも一部取り扱いのない店舗がございます。

会社概要

1980年広島県福山市鞆の浦で鉄工業から菓子製造業へと転身、現在岡山県里庄町に2つの工場を構える洋菓子メーカーです。長年にわたり愛され続けているフルーツケーキやベルギーワッフル、そして主力商品である手作りデコレーション用スポンジケーキなど、数々のオリジナル商品を提供しています。サンラヴィアンは「キチンとした商品を、キチンと誂え、キチンとお届けする」という企業理念のもと、社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

●会社名 株式会社サンラヴィアン

●所在地 岡山県浅口郡里庄町新庄3920

●代表取締役 占部 守弘

●現業設立 1980年（昭和55年）

●事業内容 洋菓子・和菓子及びパンの製造及び販売

●会社H P http://www.sunlavieen.co.jp/

お客様からのお問い合わせ先

電話：0120-34-4771（土日祝・年末年始を除く月～金曜日 9:00～17:00）

メール：info@sunlavieen.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社サンラヴィアン 担当者：管理本部 総務部 南

電話：0865-64-4771 メール：m-minami@sunlavieen.com