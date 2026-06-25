賃貸管理の「繰り返し通知」を定型化。SpaceCorePro「お知らせ機能」にテンプレート作成機能を追加

株式会社アクセルラボ

株式会社アクセルラボ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小暮学、以下「当社」）は、当社が提供する賃貸住宅向けスマートホームサービス「SpaceCorePro（スペースコア・プロ）(https://space-core.jp/pro/)」の「お知らせ機能」に「テンプレート作成機能」の提供を開始したことをお知らせいたします。本機能により、消防設備点検の通知や騒音に関する注意喚起など、同じフォーマットで繰り返し配信するお知らせを保存・再利用できるようになり、管理会社の文書作成工数の削減と、担当者による情報品質のばらつき解消を同時に実現します。

◆提供の背景

賃貸管理業界では人材確保が長年の課題となっており、管理担当者は物件巡回・鍵管理・問い合わせ対応など多岐にわたる業務を少人数でこなしています。入居者への情報周知もその一つで、消防設備点検やエレベーター点検の通知、騒音に関する注意喚起といったお知らせは、担当者が毎回文書を作成し、掲示板への掲示やDMの郵送で対応するのが一般的でした。

当社が提供するSpaceCoreProの「お知らせ機能」は、管理会社のオフィスにいながら、入居者のスマートホームアプリ「SpaceCore」へ直接メッセージを配信できる機能です。入居者が鍵の解錠・施錠や家電操作などで日常的に利用するアプリに情報が届くため、掲示板への掲示や郵送と比べて、必要な連絡を確認してもらいやすいという特長があります。

一方で、定期点検の通知や季節ごとの注意喚起のように、同じ内容を繰り返し配信する場面では、配信のたびに文面を作成し直す手間が発生していました。こうした課題に対し、お知らせをテンプレートとして保存・再利用できる「テンプレート作成機能」の提供を開始いたします。

◆「テンプレート作成機能」の主な特徴

【テンプレートとして保存できる内容】

- テキスト：お知らせの文面をそのまま保存でき、毎回書き直す必要がありません。- 添付画像：お知らせに添付する画像をあらかじめ設定して保存できます。- ハイパーリンク：案内ページなどのURLをテンプレートに含めて保存でき、誘導リンクも定型化できます。- 配信先の建物：配信頻度の高い建物を指定して保存できます。

【活用が期待されるシーン】

- 消防設備点検のお知らせ：年2回、全棟共通フォーマットで行う定期配信- エレベーター点検のお知らせ：点検日の変更のみで配信準備が完了- 騒音に関するお願い：季節や時期ごとに繰り返す注意喚起- 消防設備の設置場所のご案内：入居者の入れ替わりに合わせて行う設備案内

※テンプレートは用途に応じて自由に作成・編集できます。

◆期待される効果

◆「お知らせ機能」について

- 作成工数の削減：保存したテンプレートを呼び出し、日時などを変更するだけで配信準備が完了するため、繰り返し業務の負担を軽減します。- お知らせ品質の均一化：フォーマットが統一されることで、担当者による内容のばらつきを防ぎ、入居者へ正確に情報を届けられます。- タイムリーな情報共有：作成の手間が減ることで、必要な情報を必要なタイミングで配信しやすくなります。

SpaceCoreProの「お知らせ機能」は、配信先の建物・部屋の指定、配信日時の予約設定、画像・ハイパーリンクの添付、未読者への再プッシュ通知などに対応した、入居者向けの情報配信機能です。管理会社のオフィスから入居者のスマートフォンアプリ「SpaceCore」へ直接配信できるため、掲示板への掲示やDM郵送にかかる業務の削減につながります。

本機能は、スマートホームアプリを介して入居者と管理会社のコミュニケーションを一元化する「リレーション機能」のひとつとして提供しており、リレーション機能ではこのほか、チャット、FAQ、バナーリンク、契約更新の自動通知、書類保管といった機能を備えています。

リレーション機能 URL：https://space-core.jp/pro/relation/

◆今後の展開

当社は今後も、リレーション機能をはじめとするSpaceCoreProの機能拡充を通じて、入居者と管理会社のコミュニケーションの効率化を支援してまいります。IoT技術を活用した賃貸管理業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、物件の付加価値向上と管理業務の生産性向上に貢献してまいります。

◆SpaceCorePro（スペースコア・プロ）とは

SpaceCorePro URL：https://space-core.jp/pro/

SpaceCoreスマートホームデバイス一覧 URL：https://space-core.jp/device/

「SpaceCorePro」は、スマートホーム機能・スマート管理機能・リレーション機能の3つを通じて、賃貸物件のバリューアップと業務効率化を同時に実現する集合住宅向けIoTプラットフォームです。入居者は、スマートフォンアプリで家電を操作できる快適な暮らしを実現し、管理者は防犯カメラや顔認証インターホンを活用して、物件の管理効率を高めることができます。さらに、チャットや通知機能などで入居者とのコミュニケーションも円滑に行えます。

これにより、家賃アップや空室対策といった収益面の向上に加え、契約書類管理や鍵管理など、日常業務の省力化・コスト削減にも貢献します。

◆株式会社アクセルラボ 会社概要

本社 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-1 新宿ビルディング5階

代表者 ：代表取締役 小暮 学

設立 ：2017年7月

URL ：https://accel-lab.com

事業 ：IoTエンジン「alie+」の企画・開発・運営・提供

スマートホームサービス「SpaceCore」の開発・販売

IoTデバイスの導入支援、設置工事及びテクニカルサポート請負

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。