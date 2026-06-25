AGI時代の社会変化をリサーチ・提言する「AGI Hub」設立のお知らせ

株式会社AGI Hub

AGI（Artificial General Intelligence. 汎用人工知能）を含む高度なAIが社会にもたらす変化を研究・発信し、日本社会の早期の準備を支えることを目的として、株式会社AGI Hub（本社：東京都港区、代表：有路翔太、佐藤圭吾。以下「AGI Hub」）を設立したことをお知らせします。

AGI Hubは、「AIセーフティ・AIアライメント」及び「教育・研究コミュニティ形成」の領域を軸に、日本と英語圏のAGIエコシステムを強固に接続するハブとして、国内外の調査・情報発信・共同研究及び企業向け経営支援を展開してまいります。

AGI Hub：https://agi-hub.ai/(https://agi-hub.ai/)

■設立の背景

生成AIの普及により、AIは個別業務を効率化するツールから、知的労働や研究開発のあり方そのものを変える基盤へと移行しつつあります。さらにその先には、特定の領域にとどまらず、人間のように自律的に思考・学習してあらゆる知的タスクをこなせる「AGI（汎用人工知能）」の到来が見え始めています。

今後、人間にできる知的作業の大部分を担うAGIが実現した場合、その影響は業務効率化や新サービスの創出にとどまらず、人類の生産活動、知識創造、社会制度そのものを再定義する可能性を持っています。

しかし現在、AGIやAIの安全性（AIセーフティ）、人間へのアライメントをめぐる最先端の議論は、英語圏の研究機関やスタートアップ、財団に知識・人材・資金が集中しています。一方で日本国内においては、最先端の議論に関する日本語情報が不足している上、企業の実務層や政策決定者、学術界、そして一般社会の間で理解や議論が分断されており、これらを横断的に繋ぐ機能が決定的に不足しています。

AGI Hubは、国内外のAGIを含む高度なAIに関する最先端の知見と日本の産官学を接続することでAGIへの社会的理解を醸成し、建設的な議論と実践を牽引する「共創のハブ」となることを目指して設立されました。

■事業内容

■創業者 有路翔太コメント

- 講演会・研修AGI等の高度なAIが社会にもたらす影響からAIセーフティ、ガバナンスまで、企業や大学、政府・自治体などを対象に講演します。- 記事寄稿メディア、企業媒体、オウンドメディア向けに、AGI開発に関する最新動向、安全性、ガバナンス、社会変化に関する記事を執筆します。- 共同研究・提言企業や研究機関とともに、AGI等の高度なAIが産業や政策に与える影響を調査し、レポートや提言として公表します。- 高度AI人材・専門人材の紹介AGI、AIセーフティ、AIアライメント領域における国内外の最先端の知見を持つ研究者、エンジニア、ガバナンス専門家と、それらを必要とする企業・機関とを繋ぎます。

AGIは、単なる新しい技術領域にとどまらず、研究開発から産業や教育、政策、社会制度のあり方に至るまで大きな変化をもたらす可能性があります。現時点では、その到来時期や影響の大きさには不確実性がありますが、だからこそ早い段階から幅広い立場の人々が知識を共有し、議論し、備えていくことが重要だと考えています。

一方で、AGIや超知能、AIセーフティ、AIアライメントをめぐる重要な議論の多くは、いまだ英語圏を中心に進んでおり、日本語でアクセスできる情報や、産官学を横断して議論する場は十分とは言えません。

AGI Hubは、海外の先端的な知見と日本社会をつなぎ、企業、研究者、政策関係者、学生、メディアなど多様な方々とともに、AGI時代に向けた理解と実践の基盤をつくっていきます。過度に楽観することも、過度に悲観することもなく、不確実性を正面から受け止めながら、社会にとってより良い選択肢を増やしていくことを目指します。

代表X：https://x.com/bioshok3

（bioshokとして活動。AGIに関するニュースやリサーチを発信）

■協業・問合せについて

AGI Hubでは、以下のような方々との協業を歓迎しています。

- AGI、AIセーフティ、AIアライメントに関心のある研究者・学生- AI活用やAIエージェント導入を進める企業・団体- AIガバナンス、政策、教育に関心のある機関- 国内外の財団・助成団体- メディア・イベント関係者- AGI時代の社会・産業変化に関心を持つ個人

お問合せは、下記の問合せフォームよりお願いいたします。

問合せ：https://agi-hub.ai/#contact

■ 会社概要

会社名：株式会社AGI Hub

設立日：2026年6月15日

代表者：代表取締役 有路翔太、佐藤圭吾

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

URL：https://agi-hub.ai/

事業内容：AGI及びAI Safety・Alignmentに関する講演、記事寄稿、共同研究及び提言