関東初出店！セカンドストリートの家具・家電専門店が埼玉県に誕生！『セカストインテリア新座片山店』6月26日（金）グランドオープン

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社セカンドストリート（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：一戸綱樹）は、2026年6月26日（金）に『セカストインテリア新座片山店』をオープンします。

セカストインテリアは、2025年3月にリユース家具・家電専門店として誕生した、セカンドストリートの新フォーマットです。これまでは、国内トップクラスの買取実績と強固な在庫供給基盤を持つ札幌市内へ、1号店、2号店を立て続けに出店してきました。両店舗ともに想定を上回る反響を呼び、多くのお客さまからご好評をいただいています。

他エリアへの出店が期待される中、このたび埼玉県内における出張買取拠点の整備に伴い、安定した在庫供給体制を確立しました。これにより、関東初出店となる『セカストインテリア新座片山店』をオープンします。

セカストインテリアは、お気に入りの家具・家電との出会いを通じて、多くのお客さまが理想の生活空間を実現できるようサポートします。今後は、今回の関東初出店を契機として、関東・中部エリアを中心に出店を加速させていく計画です。

<『セカストインテリア新座片山店』外観>

■出店の背景

出店地である新座市は、埼玉県の南部に位置し、東京都に隣接するベッドタウンとして人気の高い地域です。周辺地域を含めて人口密度が高く、近隣には大学キャンパスが点在していることから、一人暮らし世帯をはじめとする若年層からファミリー層まで幅広い世代が暮らしています。そのため、新生活のスタートやライフステージの変化に伴う、家具・家電の新規購入や買い替え需要が非常に高いエリアです。また、埼玉県は全国のセカンドストリートの中でも、家具や大型家電の買取件数が上位を占めており、リユース需要が高い地域でもあります。

これらの観点から、高い市場ポテンシャルを持つ同エリアを戦略的拠点と捉え、今後のリユース家具・家電専門店のさらなる出店拡大に向けた足掛かりとして、このたび『セカストインテリア新座片山店』の出店を決定しました。

■『セカストインテリア新座片山店』の特徴

『セカストインテリア新座片山店』は、「住まいの変化を豊かに楽しめるみんなのお家」をコンセプトにした家具・家電専門店です。当店は、従来のトータルリユース店舗で取り扱う家具・家電に加え、インテリア雑貨や食器など約6,000点の商品をラインアップ。リユースの家具・家電専門店として関東最大級の品ぞろえを誇ります。特に需要の高い家具を中心に、人気・定番ブランドから北欧スタイル、ミッドセンチュリーデザインまで、専門店が厳選したアイテムをリユースならではのお求めやすい価格で提供します。

また、当店は2026年7月1日（水）から大型の家具・家電の出張買取の拠点としても営業を開始し、近隣エリアに向けた買取サービスの拡充を図ります。

<『セカストインテリア新座片山店』売場>

■『セカストインテリア新座片山店』概要

所 在 地 ：埼玉県新座市野寺1丁目4番13号

オープン日 ：2026年6月26日（金）

営 業 時 間：11:00～20:00

売 場 面 積：約158坪

取 扱 商 品：家具（ソファ、食器棚、キャビネット、チェスト、クローゼット、シェルフ、本棚、

ダイニングテーブル、センターテーブル、テレビ台、PCデスク、

ダイニングチェア、オフィスチェア、スツール、ドレッサー、ミラーなど）

家電（液晶テレビ、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、IHクッキングヒーター、

照明、電動工具、調理家電、季節家電、空気清浄機、除湿器、加湿器など）

雑貨（インテリア雑貨、日用品、調理器具、洋食器、和食器、時計、工具、つぼ、

花瓶など）

■セカンドストリートについて

国内外に1,000店舗以上を展開し、「捨てない生活を応援する」総合リユースショップです。衣料品やバッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品、家具、家電、スポーツ用品、キッズ用品など、さまざまなアイテムの買取・販売を行っています。ありとあらゆるアイテムを取り扱う大型店舗から各商材に特化した専門店まで、セカンドストリートは多様な店舗タイプとオンラインサービスで、日常の暮らしにリユースを提案します

■セカンドストリート公式サイト・公式SNS

・公式サイト：https://www.2ndstreet.jp(https://www.2ndstreet.jp)

・オンラインストア：https://www.2ndstreet.jp/store(https://www.2ndstreet.jp/store)

・X：https://x.com/2ndSTREETjp(https://x.com/2ndSTREETjp)

・Instagram：https://www.instagram.com/2ndstreet_official/(https://www.instagram.com/2ndstreet_official/)