Aqunia、Specteeと共同でベトナム・ザライ省と洪水予測・早期警戒システムの社会実装に向けたMoUを締結

株式会社Aqunia

グローバルに洪水予測・水資源/気候リスク評価サービスを展開する株式会社Aqunia（本社：東京都中央区、代表取締役：出本哲、以下「Aqunia」）は、レジリエンス・テック・スタートアップの株式会社Spectee（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：村上建治郎、以下「Spectee」）と共同で、ベトナム・ザライ省農業環境局（Gia Lai Department of Agriculture and Environment、以下「Gia Lai DAE」）との間で、洪水予測・早期警戒システム（EWS：Early Warning System）の社会実装に関する覚書（MoU）を締結したことをお知らせします。

Aquniaは、Specteeとともに経済産業省の令和6年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)」に採択された「SNSやAI技術等を活用した危機管理情報プラットフォーム及び洪水予測導入に向けた実証事業」に共同で取り組んでおり、今回のMoU締結はその一環となります。

■ 背景：深刻な洪水被害と現地に適した早期警戒システムの必要性

MoU締結に際しての関係者会合の集合写真（ベトナム・ザライ省）。Gia Lai DAE、ベトナム水資源アカデミー（VAWR）、Spectee、パシフィックコンサルタンツ、Aquniaの関係者が出席

近年、気候変動の影響もあり、東南アジアでは洪水をはじめとする自然災害が年々激甚化しています。ベトナム中部に位置するザライ省でも、2025年11月の記録的な豪雨で河川が氾濫し、一部の地点ではこれまでに例のない水位を記録。住宅やインフラ、住民の生業に甚大な被害をもたらしました。こうした被害を最小限に抑えるためには、刻一刻と変化する状況をリアルタイムに「可視化」するだけでなく、いつ・どこで・どの程度の浸水が起こり得るのかを事前に「予測」し、住民や行政が一歩先んじて備えられる体制を整えることが欠かせません。発災後の早期警戒と、発災前からの洪水予測を組み合わせ、現地の地形や河川特性に即した実効性の高い洪水EWSを構築することが、いま強く求められています。

■ 本MoUについて：経済産業省採択によるベトナム実証事業

本実証事業は、経済産業省の令和6年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証・FS事業）」に採択された、SpecteeとAqunia による取り組みです。本MoUに基づき、両社はGia Lai DAEとともに、ベトナム水資源アカデミー（VAWR）の技術協力のもと、省内流域における洪水予測・EWSの実証を本格的に開始します。

■ AquniaとSpecteeの技術連携と今後の展開

Aquniaは、宇宙航空研究開発機構（JAXA）・東京大学が開発したグローバル水循環シミュレーションシステム「Today's Earth」の研究成果と独自のローカライズ技術により、広域での洪水浸水予測を実現しています。一方Specteeは、SNSや気象データ、道路・河川カメラ、衛星データなどをリアルタイムに解析・可視化する技術に加え、AIモデルによる水位予測技術を有しています。両社の技術を組み合わせることで、リアルタイムの可視化から精度の高い洪水予測までを一貫して支えるEWSを構築し、今後はGia Lai DAEが保有する現地知見を活用しながら、同局と連携して現地で実際に機能する実効性の高い洪水EWSの提供を目指します。本実証を通じて得られた知見は、ベトナム全域や東南アジアをはじめとする世界各国への展開にも活かしてまいります。

■ 株式会社Aquniaについて

株式会社Aquniaは、JAXAおよび東京大学の研究成果を予測システムの中核基盤として活用し、独自のローカライズ技術とあわせて各国・各地域の特性に応じた予測を実現する気候テック（Climate Tech）スタートアップです。地上観測網が未整備なグローバルサウス等の政府・行政機関に対しても、大雨・洪水予測、水資源予測、中長期的な気候変動リスク評価を通じて、水害被害の軽減・水不足への対応・適応の意思決定を支援し、世界各国でのEWS・予測技術の社会実装と日本の防災技術の国際展開を目指しています。

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社Aqunia

代表者 ： 代表取締役 出本 哲

設立 ： 2025年8月

所在地 ： 東京都中央区日本橋

事業内容 ： 洪水・水資源・気候変動リスクの予測システム開発および関連コンサルティング

公式サイト： https://aqunia.com

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