【エムディー株式会社】AI出店戦略ツール「gleasin」、女性専用ウェルネスジム「HITORI WELLNESS」100店舗展開を目指すミラーフィット株式会社に導入

エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人、以下エムディー）は、女性専用ウェルネスジム「HITORI WELLNESS」の3年後の100店舗展開を推進するミラーフィット株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：黄 皓）に対し、AI出店戦略ツール「gleasin」を提供開始いたしました。

■ ミラーフィット株式会社様について

ミラーフィット株式会社は2020年の設立以来、次世代型スマートミラー「MIRROR FIT.」の製造・開発、およびAI・映像技術を活用したフィットネスサービスの提供に取り組んできました。

現在は女性専用ウェルネスジム「HITORI WELLNESS」の全国展開を本格推進中。シードおよびシリーズAの資金調達を通じた累計9.25億円を背景に、3年後100店舗・5年後200店舗の構想を掲げています。

完全個室・ノーメイクで通いやすい体験設計により、「人目が気になる」「運動が苦手」「美容施設の敷居が高い」といった心理障壁を取り除く独自のポジショニングが支持を集めています。

■ 導入の背景

多店舗展開・FC展開の加速にあたり、ミラーフィット様では出店判断の「再現性」と「スピード」の両立が経営課題となっていました。

1件ごとに商圏分析を行いながら出店可否を判断する従来のフローでは、全国への展開スピードが制約されます。また、FC展開においてはオーナー候補への候補地提案の品質が加盟判断に直結するため、数値に基づく説得力ある提案体制の整備も急務でした。

こうした背景から、「物件が出てから考える」体制から「出店すべきエリアを先に把握しておく」体制への転換を支援する gleasin の導入が決定されました。

■ ミラーフィット株式会社 代表取締役 黄皓氏 コメント

HITORI WELLNESSは、これまで運動や美容に踏み出せなかった方々のための空間です。100店舗という目標は、それだけ多くの方に自分を好きになる体験を届けるということ。gleasinの導入により、出店の精度とスピードを両立しながら、一人でも多くの方に近い場所でお会いできる体制を整えてまいります。

■エムディー株式会社 事業戦略本部執行役員本部長CMO 田嶌 健 コメント

X：https://x.com/tajima_men

エムディーは、日本のチャレンジャーブランドを全力で応援したいという思いを持って事業に取り組んでいます。HITORI WELLNESSは、「一人ひとりの体験に向き合う」という個別性こそがブランドの核であり、画一的なフィットネスとは一線を画す存在です。そのような個性を持つブランドが全国どこでも届けられるよう、どの街に・どんな形で出ていくべきかを共に考え、データで支えていくことが私たちの役割だと考えています。日本の挑戦する企業と一緒に事業成長できることを、嬉しく思います。

■AI出店戦略「gleasin（グリーシン）」について

「gleasin」は、エムディーが提供するAI出店戦略ツールです。

AI×コンサルティングのアプローチにより、ブランドの勝ち筋を言語化するとともに、出店前の売上予測を実施。出店スピードの向上・成功確率の向上・失敗しない出店体制の構築を一貫して支援します。

ターゲット顧客が集中するエリアの可視化、競合の空白地の発見、AIによる出店エリア解説、出店前のAI売上予測など、出店判断に必要な情報をデータとして整理することで、「経験と勘」から「データと根拠」に基づくAIドリブンな出店戦略への転換を支援します。出店のスピードと成功確率の向上を目指す企業を中心に導入が進んでいます。

サービスサイト：https://www.gleasin.jp/

■ミラーフィット株式会社 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155449/table/21_1_d6303905cc716e6832c5b205bd8084a6.jpg?v=202606251251 ]

■エムディー株式会社 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155449/table/21_2_7cc5f54d03b7e778bb2c96950b6e1bc3.jpg?v=202606251251 ]

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711