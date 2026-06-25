「ほっともっと」真夏の旨×辛フェア 旨味と食感を堪能できる『牛カルビ＆ホルモン』シリーズ 新発売

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、「真夏の旨×辛フェア」として、スタミナ満点の『牛カルビ＆ホルモン』シリーズを7月2日(木)より新発売いたします。お重タイプの『牛カルビ＆ホルモン重』をはじめ、セパレートタイプの『牛カルビ＆ホルモン弁当』、肉が2倍の『倍盛牛カルビ＆ホルモン弁当(肉2倍)』の全3商品を展開いたします。

■ジュワっと、プリッと！食べ応え十分な“牛カルビ＆ホルモン”が新登場

牛カルビとホルモンの旨味や食感を一度に堪能できる、スタミナ満点の『牛カルビ＆ホルモン』 シリーズが新登場。

味の決め手となるタレは、2種の本醸造醤油をベースに、おろしにんにくとコチュジャンの旨味、みりんとリンゴ果汁の甘味をブレンド。ごはんが進む味わいに仕上げました。さらに、別添の「辛子味噌」をお好みで合わせることで、味の変化をお楽しみいただけます。

お重タイプの『牛カルビ＆ホルモン重』は、甘辛タレがごはんにほどよく馴染み、箸休めにぴったりな小松菜と油揚げの和え物、白菜キムチを添えています。

セパレートタイプの『牛カルビ＆ホルモン弁当』は、キャベツがたっぷり入っており、旨味が詰まったタレとの相性が抜群です。さらに、ガッツリ食べたい方向けに、肉量が2倍の『倍盛牛カルビ＆ホルモン弁当(肉2倍)』も展開します。

暑い夏にぴったりのスタミナメニューを、気分やシーンに合わせたお好みのスタイルでぜひお楽しみください。

■商品概要

・発売商品

スタミナ満点！ 牛カルビ＆ホルモン重 860円

スタミナ満点！ 牛カルビ＆ホルモン弁当 890円

スタミナ満点！ 倍盛牛カルビ＆ホルモン弁当(肉2倍) 1,450円



※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます



・発売日

2026年7月2日(木)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,421店舗(5月末現在)





■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

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