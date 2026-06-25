「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」にて、アイマスクブランド「NELAX」のブースに、COFOチェアシリーズ旗艦モデルの「「COFO Chair Premium 2」を協賛。

株式会社COFO

理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝）が販売する、COFOチェアシリーズの旗艦モデル「COFO Chair Premium 2」を、株式会社FLH（本社：東京都新宿区、代表取締役：梶原 則夫）が「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」（主催：RX Japan合同会社）にて出展している「NELAXブース」へ商品協賛をいたしました。

協賛商品公式サイト：https://cofochair.jp/

最新モデルを含む、NELAX 加重アイマスクを「COFO Chair Premium 2」に座ってご体験いただくことができます。

■「COFO Chair Premium 2」とは

リラクゼーションブランド「COFO」の旗艦モデルで、チェア全体に使用されている高級プレミアムメッシュがメッシュチェアのイメージを覆す柔らかな座り心地を実現。さらに、3Dに進化したヘッドレスト、6Dのアームレストによって、より幅広い体型の方に快適なチェアライフが叶うよう設計されています。昨年のMakuakeでは約1億円の先行予約を達成した大注目のCOFOチェアシリーズの最新旗艦モデル。2026年4月1日から開始した一般販売では、限定カラーの「ALL BLACK」が即日即完し、通常カラーも初回ロットが完売。その後、急遽予約販売に切り替えて注文を受け付けるなど、発売開始直後から大反響を呼んでいる。

■NELAXとは

「NELAX 加重アイマスク」は、当社昼寝ブランド「HIRUNEGAO」が山形大学との共同研究から生まれた睡眠アイテムです 。眼部周辺に300gという適度な重みを加えることで、従来のアイマスクにはないリラックス効果や睡眠導入効果が期待されています 。実際に山形大学での臨床研究では、加重アイマスクを着用することで、従来のアイマスクに比べて睡眠の深さ(ノンレム睡眠)やリラックス度が顕著に向上し、その効果が睡眠中も持続することが確認されています 。さらに300gという重さに加え、眼球部分を凹ませた立体構造で外部の光を完全にシャットアウト。遮光率99.9％を実現し、よりスムーズな睡眠導入を可能にするこだわりの設計となっています 。また、機能性の高さだけでなく、デスクに馴染みやすいスタイリッシュなデザインから、特に働く男性を中心に多くの支持を集めています 。

◼️コラボレーションの背景

「最高のパフォーマンスには、最高の休息を。」のプロダクトメッセージに置き、1日の多くを過ごすチェアにもリラックス要素を取り入れ、チェアでも休息を取れるような設計をしているCOFOチェアシリーズ。一方、日本人の平均睡眠時間が国際的に見ても短い水準（*2）にあることから、睡眠環境を整え、昼寝を特別なものでなく日常の健康習慣として取り入れられる社会を目指して開発された「NELAX 加重アイマスク」。こちらの両プロダクトは、ONの時間をより効率よくエネルギッシュに過ごすためには、質の高いOFFの時間も必要であり、周りを気にせず休憩（休息）を取れる環境づくりを推進したい思いが重なっています。そういった背景から今回のコラボレーションが実現しました。



※1：スポーツ庁Web広報マガジンより抜粋

※2：小林製薬眠りの研究所「睡眠不足の日本」より抜粋

◼️第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】出展概要

開催日時：2026年6月24日（水）～26日（金）

会場：東京ビックサイト

＜COFOについて＞COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*シリーズ累計、自社調べ、2026年1月31日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。



＜株式会社COFO会社概要＞

社名：株式会社COFO

代表者：代表取締役社長 江沢 弘輝

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F

事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売

COFO公式サイト：https://cofo.jp/



■YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCcgVegwIAaanL6EmaP7Ag6g

■Instagram：https://www.instagram.com/cofo_japan/

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＜株式会社FLH会社概要＞

社名：株式会社FLH

代表者：代表取締役 梶原 則夫

所在地：〒169-0073 東京都新宿区百人町3-28-3-305A

事業内容：昼寝用寝具の販売

公式サイト：http://www.flontlifehack.jp