採取の前に盗賊討伐!? 工房生たちの本格遠征が始まる！ 『アルケミスト・アカデミー 5 忘れられし砦 （上）』発行 いずみノベルズ6月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、いずみノベルズの新刊『アルケミスト・アカデミー 5 忘れられし砦 （上）』（著者：ちゅるぎ、イラスト：みや大輔）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

いずみノベルズは、「小説家になろう」などのWeb小説投稿サイトに掲載された小説作品から厳選した作品を商業書籍として刊行し、より広い読者に新しい才能・作品に触れる機会を提供することを目指します。

（「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。）

『アルケミスト・アカデミー 5 忘れられし砦 （上）』

https://izuminovels.jp/isbn-9784295605218

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295605218

著者：ちゅるぎ

イラスト：みや大輔

小売希望価格：電子書籍版 1,400円（税別）／印刷書籍版 2,400円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六判／カラー／本文254ページ

ISBN：978-4-295-60521-8

企画編集：合同会社技術の泉出版

発行：インプレスNextPublishing

発売：株式会社インプレス

発売日：2026年6月26日

＜＜あらすじ＞＞

盗賊の根城へ乗り込み、一攫千金――のはずが、ライムたち『アトリエ・ノートル』一行の旅は、まず防具の新調から始まる。高級革を持ち込めば職人の目は輝き、商業ギルドでは乾燥スライム粉末を見つけ、あっという間に新商品候補の「魔法のスープ」まで誕生。ベル、リアン、ライムの工房生三人組に、ミント、ラクサ、ディルを加えた六人は、特急馬車で盗賊の潜む砦へ向かう。だが相手は闇ギルド出身の盗賊団。爆弾、奴隷、偽装、そして無謀な新人冒険者たち――情報を怠れば命を落とす危険な現場で、ライムの常識外れな発想と仲間たちの実力が炸裂する。採取のため、仲間のため、そして自分たちの工房と素材を守るため。食事と錬金術と容赦ない戦闘が入り乱れる、工房生たちの本格討伐譚が幕を開ける！

＜＜著者から一言＞＞

五巻はちょっとダークな部分が見え隠れする刺激的な巻！

少しずつ主要人物たちもそろってきたような……？

＜＜著者紹介＞＞

ちゅるぎ

自称：眼鏡フェチ代表。ホラー、ファンタジーが好きで、理想の眼鏡キャラを書くために創作活動を開始。「小説家になろう」にて『双色の錬金術師』等を連載中。生産・調合・採取が大好きで書き始めたのでお好きな方はぜひ。

＜＜イラストレーター紹介＞＞

みや大輔

フリーで活動中のイラストレーター。動力は赤身の肉と烏龍茶。多肉植物とペンギンが大好き。おまえも丸みを帯びた鳥類にしてやろうか！

＜＜目次＞＞

一話 採取に向けた準備は計画的に

二話 ミルスの特急馬車

三話 合流地点にて

四話 砦前にて

五話 「忘れられし砦」

書籍版特典ショートストーリー

召喚師と召喚獣

＜＜掲載イラストより＞＞

＜＜いずみノベルズについて＞＞

『いずみノベルズ』は、NextPublishingを利用したスピーディな刊行と電子・印刷書籍の同時制作、プリントオンデマンドによる返品・絶版・断裁のないサスティナブルな出版モデルを特徴とする、Web小説の商業化ライト文芸レーベルです。

公式サイト： https://izuminovels.jp/

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、

Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「ImpressWatchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7465-1e9b565a631d45c293ae13378be89d6a.pdf