熱中症も心配なし！屋内で快適に♪親子でお得に遊び尽くそう 「全力！夏の親子でトンデミパック」7月1日(水)より販売開始！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする全力アソビ空間『トンデミ』では、2026年7月1日(水)～8月31日(月)の期間に、親子でお得に施設を利用できる「全力！夏の親子でトンデミパック」を販売します。

本商品は、お子さまと保護者の方が一緒にトンデミを利用することで、一人あたり300円引き※1になるお得な期間限定プランです。『トンデミ』は、トランポリン、クライミングなどの本格アスレチックをはじめ、「にんげんタワーバトル」など全身を使うアクティビティが勢ぞろい！お子さまはもちろん大人も全力で楽しめます。暑さが厳しい夏でも熱中症の心配もなく快適に過ごせる屋内施設で、親子で一緒に身体を動かしながら特別な思い出をつくろう！

※1 会員登録料として一部店舗では別途600円が発生します。

■『トンデミ』とは

『トンデミ』とは、大人も子どももみんなが本気になって遊べる"全力アソビ空間"です。

さまざまな遊び方ができるトランポリン・ふだんは体験できないスリルや爽快感を味わえるクライミングなど気軽に非日常体験ができるアクティビティが盛りだくさん！

全力で遊べば遊ぶほど、叫んで、興奮して、いつのまにかみんなが笑顔になっている！

専門スタッフのサポートがあるので、誰でも安心安全に楽しめます。

友だちと、家族と、恋人とココロぶっとぶ体験で、特別な思い出をつくろう！

全力！夏の親子でトンデミパック 概要

[期間]

2026年7月1日(水)～8月31日(月)

[内容]

小学生以下のお子さまと大人が一緒に『トンデミ』を利用すると、

『トンデミ』利用料が1人あたり300円引き ！

グループ内の『トンデミ』を利用するお客さま最大10人まで割引に♪

料金や利用方法は来店希望店舗のページからご確認ください。

■利用方法

【当日利用】

受付で利用希望を伝えてください。

【事前予約】★事前予約でさらに100円引き！

来店希望の店舗公式サイトより、クーポンコードを入力して予約してください。

クーポンコード…2607zo人数

例)『トンデミ』利用料3人の場合：クーポンコード「2607zo3」

※ご利用予定の人数分まとめての予約が必要です。

■注意事項

※幕張・平和島・横須賀・枚方は『トンデミ』初回利用の方は別途会員登録料600円が必要です。

※愛媛は会員登録料が不要です。

※身長110cm～、体重20kg～120kg どちらも満たしている方が対象です。(幕張の身長・体重制限は公式HPをご確認ください。)

※利用時間は、平和島は120分、幕張・横須賀・枚方は90分、愛媛は1日フリー（長期休暇など一部日程は120分）です。

※小学生以下のお子さまには必ず保護者(高校生不可)の付き添いが必要です。

※1会計あたり【『トンデミ』の利用で入場される大人1人以上＆小学生以下のお子さま1人以上】の場合のみ適用できます。

※ご来場のみなさまおそろいのうえ、まとめてのお会計、受付をお願いします。

※学生の方は対象外です。

※【大人(18歳以上)と小学生以下の方が『トンデミ』の利用でそれぞれ1人以上いる場合】は【グループ全員が割引対象】（1会計最大10名まで）です。

※本キャンペーンは『トンデミ』利用料が対象です。

※WEBチケット割以外の他割引との併用はできません。

※本チケットの払い戻し(換金)はできません。

※アソビューチケットとの併用はできません。

※キッズエリア、保護者入場の方はサービス対象外です。

※他料金プラン(フリーパス含む)、団体料金、貸切プランは対象外です。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/NEWS/all/20260625_oyako.html

キャンペーン対象店舗基本情報

[対象店舗]

■トンデミ幕張 イオンモール幕張新都心店

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心 エキマエモール3F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/makuhari-shintoshin/

■トンデミ平和島

〒143-0006 東京都大田区平和島1丁目1-1

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/heiwajima/

■トンデミ横須賀 コースカベイサイドストアーズ店

〒238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ 5F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/yokosuka/

■トンデミ愛媛 エミフルMASAKI店

〒791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850番 エミフルMASAKI

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/ehimemasaki/

■トンデミ枚方 枚方モール店

〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19-1 枚方モール 3・4F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/hirakata/

[トンデミ公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/

[SNS]

■Instagram：https://www.instagram.com/tondemi_namco/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@spaceathletic_tondemi

■X：

・トンデミ幕張：https://x.com/Tondemi_namco

・トンデミ平和島：https://x.com/tondemi_heiwa

・トンデミ横須賀：https://x.com/tondemiyokosuka

・トンデミ愛媛：https://x.com/tondemi_ehime

・トンデミ枚方：https://x.com/tondemihirakata

■トンデミ公式LINE： https://line.me/ti/p/@tondemi

[権利表記]

(C)Bandai Namco Experience Inc.

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです

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