ココロゴトカフェが推し活を応援

株式会社アイディアヒューマンサポートサービス

株式会社アイディアヒューマンサポートサービス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浮世 満理子、以下「アイディアヒューマンサポートサービス」）が運営する「ココロゴトカフェ」が、推し活応援カフェとして新しいプロジェクトを開始しますのでお知らせいたします。

■背景・目的

2025年1月マーケティング会社による推し活実態アンケート調査によると、「推し活をしている」と回答したのは全体の16.7％で、前回調査の2024年1月から2.6ポイント増加している。人口換算すると推し活人口は1384万人で、前回調査の1136万人から250万人程度増加したことになります。これまで推し活は10代～20代女性が多かったですが、30代前半女性が30.4％と増えており、3人に1人が推し活をしていることになります。また近年では、60代70代のシニア層まで広がっています。推し活は、人々の自己表現や心の支えとして注目されて、「癒し」「つながり」「自己表現」「成長」を同時に満たす現代型のウェルビーイング（心の豊かさ）活動と言われています。

ただ、推し活が広く浸透している一方で、価値観の違いや周囲の先入観などから公の場所ではなかなか話しにくい、また、オンラインでのつながりだけでは深い共感を得ることが難しいなど、リアルで安心して推しを語れる場所や、仲間と分かち合える場所が少ないことは課題の一つであります。安心して語れる場は、心理的観点からも非常に重要で、孤立感の軽減、ストレス発散、自己肯定感の回復など、様々な効果が見込まれます。

人を笑顔にする空間作りを大切にしているココロゴトカフェは、推し活を安心して楽しめる居場所とファン同士がつながり発信できるコミィニティの場を目的として、推し活応援プロジェクトを始めます。

■ココロゴトの推し活応援とは

推し仲間との集まりやファンミーティング、交流会など、共感を分かち合えるリアルな空間をご提供します。推し活を通じて、人生を豊かに生きるライフワークをサポートいたします。

・30名様以上で貸切ができます

※お食事・ドリンクのご注文で貸切料金無料

※貸切のお客様は大型プロジェクター利用

・推し色ドリンクや推し会オリジナルメニュー創作

・推しの生誕祭、交流会、イベント、撮影会開催

・推しのグッズなどの展示

・推し会お荷物預かりサービス

◆推し活会のご予約はこちらから

https://www.idear.co.jp/cocorogotocafe_aoyama_shibuya/oshi-cafe/

＜NHKあさイチが制作：推しは世界を救う 約10万人のリアル推し活ライフ!＞

教えて推しライフ「推し活大全」（集英社出版）

推し活に詳しい専門家として、弊社代表の浮世満理子のコラムも掲載されています。

https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-7976-7462-0

■「ココロゴトカフェ」とは？

ココロゴトカフェ

カフェでお茶を飲むように、誰もが気軽にカウンセリングやセラピーを受けることができる場所として、一般社団法人全国心理業連合会（全心連）が企画。2014年2月、株式会社アイディアヒューマンサポートサービス運営のもと、心理カウンセラーのいるカフェ「ココロゴトcafe」をオープン。心理カウンセラーが4色のフードメニューと、心とカラダを元気にするココロトーク＆カウンセリングを考案し、ビジネスマンからの「アイスコーヒーと60分のカウンセリングをお願いします」というオーダーをたくさんいただきました。

2024年5月からは、フルーツティーとアートセラピーのお店「ココロゴトカフェ」として、新たに青山にリニューアルオープン、ウクライナ避難民の方の就業の場にもなっています。お花とこだわりの食器、身体とココロにやさしいフルーツティーや低糖質を中心としたメニューなど、訪れた方が心安らげる居場所としてご利用いただいています。アートセラピーを応用したココロトークは、心理療法の1つである箱庭療法を応用したセラピー「ミニチュアでトーク」、絵画療法を応用した「クレヨンでトーク」が人気です。

場所：東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル1F

営業時間：10：00-22：00（年中無休）

URL：https://www.idear.co.jp/cocorogotocafe_aoyama_shibuya/

■アイディアヒューマンサポートサービスについて

アイディアヒューマンサポートサービス

アイディアヒューマンサポートサービスは、「カウンセリング、メンタルトレーニングで社会課題を解決する」ことを理念とし、心のケアの専門家として社会人のキャリアチェンジを支援しています。アメリカのドクター、セラピスト、心理カウンセラー、メンタルトレーナーたちと幅広いネットワークを持ち、海外の最新のプログラムを導入しています。

メンタルトレーニングの分野では、サッカー、ゴルフ、野球、体操競技、テニス、水泳、陸上、フィギュアスケート、卓球など、幅広いアスリートを担当。これらのプログラムが、組織においての離職防止やメンタルヘルス不調予防として応用され、2000年より多くの企業が採用しています。企業経営者やアーティストなどのメンタルサポートも行い、災害や事件・事故後の心のケアとして、阪神・淡路大震災や東日本大震災後の心のケア、ウクライナ避難民の方への心のケア等も行っております。

SNS相談においては、一般社団法人全国心理業連合会（全心連）と協力し、厚生労働省自殺防止対策事業や、教育相談、子どもと親のための虐待防止相談、女性相談、誹謗中傷に対する心のケア、災害の心のケア等で多くの SNSスーパーバイザー、SNSカウンセラーを輩出しています。

会社名：株式会社アイディアヒューマンサポートサービス

代表者：代表取締役 浮世 満理子

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル9F

URL：https://www.idear.co.jp/