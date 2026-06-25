フロンティアAI時代のサイバーリスクに備える経営層向け防御研修を提供開始

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト（本社：東京都品川区、取締役社長：南 章一、以下、日立ソリューションズ・クリエイト）は、企業のサイバーセキュリティの人材育成、組織体制の強化を支援する「サイバーセキュリティトレーニング」に、経営層向け研修として「サイバー脅威トレンド研修（フロンティアAI編）」を追加し、7月から提供を開始します。

フロンティアAI＊1の台頭により、サイバー攻撃の高度化・自律化が急速に進む中、企業のサイバーリスク対応は今や経営トップが直接関与すべき最重要課題となっています。こうした課題を受け、本研修では、AIによりサイバー攻撃の速度・規模・手法が変化しつつある現状を理解し、経営層として認識すべきリスクや対応方針の検討に必要な視点を学べます。これにより、日立ソリューションズ・クリエイトは個々の企業のサイバーセキュリティに対するレジリエンスを高め、安全・安心なデジタル社会の実現に貢献します。

＊1：フロンティアAIは、高度な推論能力と汎用性を備えた現在のAI技術の最先端モデルの総称を指します。

なお、本研修における各AIモデルに関する内容は、各社および関係機関が一般公開している情報に基づくものです。固有の脅威への個別対応を保証するものではありません。

「サイバーセキュリティトレーニング」のメニュー体系

■背景

2026年、数千件規模の高深刻度のゼロデイぜい弱性を自律的に発見するフロンティアAIが登場したことにより、AIがサイバー攻撃・防御の双方において、従来の対応スピードや体制に大きな影響を与えつつあることが明らかになっています。そのため、経済産業省による重要インフラ事業者との意見交換や、内閣総理大臣による対策の早期具体化の指示など、フロンティアAIを悪用したサイバーリスクへの対応は国家レベルの課題として急浮上しています。



こうした中、すでに当社にも「フロンティアAIの出現を踏まえ、経営層はどう対応すべきか」といったご相談が多数寄せられています。経営層には、技術的詳細よりも経営視点でリスクを正しく理解し、対応方針の検討につなげるための知識と判断軸が求められているため、日立ソリューションズ・クリエイトはこのようなニーズに応える研修として、「サイバー脅威トレンド研修（フロンティアAI編）」を提供します。



■「サイバー脅威トレンド研修（フロンティアAI編）」の内容

１）最新の脅威情報を題材としたリアルな解説 ~脅威を知る~

本研修では、国内外で政府・金融機関・重要インフラ事業者が緊急対応を迫られているリアルな事例を基に、フロンティアAIがもたらすサイバー脅威の最新動向を経営視点で解説します＊2。受講者は、フロンティアAIがもたらす脅威の実態を具体的に把握することで、「今、何が起きているのか」を正確に認識する力を身につけ、意思決定の際の重要な知識源として本研修を活用できます。

＊2：「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」などの公開資料から要点を抽出し、経営層向けに分かりやすく解説します。

２）経営判断に直結する、実践的な視点の提供 ~経営に活かす~

本研修は、「脅威の理解」にとどまらず、「自社としてどう対応すべきか」という経営判断に直結する視点を重視した構成です。社内体制の整備、インシデント発生時の対応方針の策定など、受講後の実務に役立てていただける 実践的な視点の獲得をめざします。

本研修を通じて、お客さま自身がフロンティアAIを悪用したサイバー脅威の潮流を捉え、セキュリティ投資の優先順位付けと安全な事業推進を両立する「判断指針」を形成できるよう支援します。

■提供開始予定

2026年7月



■「サイバーセキュリティトレーニング」について

https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/solution/security_training/



■日立ソリューションズ・クリエイトのサステナビリティへの取り組みについて

https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/



ソリューション・商品に関するお問い合わせ先

株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト

営業統括本部 DX営業推進本部

ソリューションマーケティング部

hsc-contact@hitachi-solutions.com

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