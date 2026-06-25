次世代へ続く循環の輪を広げ、持続可能な社会を築くための、実践の書！『循環バリューチェーンで拓くサステナブル社会』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで理工学分野の専門書出版事業を手掛ける株式会社近代科学社は、2026年6月25日に、近代科学社Digitalレーベル（※）より、単行本版『循環バリューチェーンで拓くサステナブル社会』（著者：早稲田大学 オープンイノベーション戦略研究機構 循環バリューチェーンコンソーシアム）の発売を開始いたしました。

※近代科学社Digitalとは：近代科学社が著者とプロジェクト方式で協業する、デジタルを駆使したオンデマンド型の出版レーベルです。詳細はこちらもご覧ください。

https://www.kindaikagaku.co.jp/kdd/scheme/

●書誌情報

【書名】循環バリューチェーンで拓くサステナブル社会

【著者】早稲田大学 オープンイノベーション戦略研究機構

循環バリューチェーンコンソーシアム

【仕様】A5判・並製・印刷版モノクロ/電子版一部カラー・本文328頁

【印刷版基準価格】4,000円（税抜）

【電子版基準価格】4,000円（税抜）

【ISBN】（カバー付き単行本）978-4-7649- 0793-5 C3050

【ISBN】（POD）978-4-7649-6147-0 C3050

【商品URL】https://www.kindaikagaku.co.jp/book_list/detail/9784764961470/

●内容紹介

近年、経済安全保障に直結する「資源制約」への対応として、サーキュラーエコノミー（循環型経済）の重要性が急速に高まっています。しかし、製造（動脈産業）と再資源化（静脈産業）の断絶や、技術・市場・制度の非接続といった重層的な課題が壁となり、いまだ多くの産業が従来のリニア経済から脱却できていません。本書は、こうした構造的な課題を単なる抽象論で終わらせず、具体的な技術と「循環バリューチェーン（CVC）」構築の実践を通じて、その突破口を解き明かす一冊です。企業、自治体等による事例紹介のコラムも多数収録しています。

●著者紹介

著者

早稲田大学 オープンイノベーション戦略研究機構 循環バリューチェーンコンソーシアム

編者

所 千晴（ところ ちはる）

早稲田大学理工学術院教授 東京大学大学院工学系研究科教授

博士（工学）

福重 真一（ふくしげ しんいち）

早稲田大学理工学術院教授

博士（工学）

高田 祥三（たかた しょうぞう）

早稲田大学名誉教授

工学博士

田所 秀之（たどころ ひでゆき）

早稲田大学リサーチ・イノベーション・センター招聘研究員

●目次

第1章 サーキュラーエコノミーの現状と課題

1.1 サーキュラーエコノミーの現在地

1.2 サーキュラーエコノミーの課題

1.3 本書が目指すもの

第2章 資源循環を支える前処理技術

2.1 資源循環のための単体分離法

2.2 資源循環のための相互分離法

2.3 前処理の実際

第3章 資源循環を支える再生技術

3.1 資源循環のための高温熱処理

3.2 資源循環のための湿式処理

3.3 化学処理の実際

第4章 資源循環システムの計画と管理

4.1 ライフサイクル開発

4.2 ライフサイクル計画に基づく製品設計

4.3 ライフサイクルマネジメント

4.4 資源循環を促進するビジネスモデル

4.5 ライフサイクル評価

4.6 ライフサイクル工学の目指すところ

第5章 国や自治体の取組

5.1 処理から循環そして成長志向への歴史的展開

5.2 制度改革と行政マネジメントの再設計

第6章 サーキュラーエコノミー人材育成

6.1 サーキュラーエコノミー時代に求められる人物像

6.2 専門性・現場力・挑戦力を備えた人材育成

6.3 コンソーシアムを活用した産官学民連携と人材育成

【近代科学社Digital】 https://www.kindaikagaku.co.jp/kdd/index.htm

近代科学社Digitalは、株式会社近代科学社が推進する21世紀型の理工系出版レーベルです。デジタルパワーを積極活用することで、オンデマンド型のスピーディで持続可能な出版モデルを提案します。

【株式会社 近代科学社】 https://www.kindaikagaku.co.jp/

株式会社近代科学社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚浩昭）は、1959年創立。

数学・数理科学・情報科学・情報工学を基軸とする学術専門書や、理工学系の大学向け教科書等、理工学専門分野を広くカバーする出版事業を展開しています。自然科学の基礎的な知識に留まらず、その高度な活用が要求される現代のニーズに応えるべく、古典から最新の学際分野まで幅広く扱っています。また、主要学会・協会や著名研究機関と連携し、世界標準となる学問レベルを追求しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【お問い合わせ先】

株式会社近代科学社

TEL：03-6837-4828

電子メール: kdd-qa@kindaikagaku.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7467-718cabf269b2c8d4900d20955a51dd3f.pdf