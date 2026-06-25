リットーミュージックの『ウクレレフェア』が全国の楽器店、書店、楽天ブックスでスタート。抽選で素敵なプレゼントが当たる♪

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、全国の対象楽器店、対象書店、および楽天ブックスにて『ウクレレフェア』を開催します。この夏、ウクレレを楽しみたい方向けに、定番の曲集や教則本をご用意いたしました。開催店で対象商品を購入した方にはオリジナルうちわを贈呈。さらに、レシートまたははがきの応募で、抽選で1名様に「Famous FS-O ソプラノサイズ」を、抽選で3名様に「AQUBE MUSIC PRODUCTS Hau‘oli ストラップ（ヘッドストラップ付き）」をプレゼント！ （※特典はなくなり次第終了となります。）

■購入者様特典

オリジナルうちわ（フェア開催店舗限定）

※特典は無くなり次第終了となります

■賞品

A賞：Famous FS-Oソプラノサイズ（1名様）

B賞：AQUBE MUSIC PRODUCTS Hau‘oli ストラップ（3名様)

■対象商品

『ウクレレフェア』の帯が巻かれた商品

※店舗によって対象商品が異なる場合や品切れの場合がございます。詳しくは店頭にてお問い合わせください。

・弾いているうちに上達する！ ソロ・ウクレレ・コレクション20

・できる ゼロからはじめるウクレレ超入門

・メロディ→伴奏→ソロの３ステップ方式でソロウクレレを誰でも弾けるようになる本

・メロディ→伴奏→ソロの３ステップ方式でソロウクレレを誰でも弾けるようになる本～心がときめく名曲編

・ウクレレで「ハワイアンの弾き語り」ができるようになる本

・ソロ・ウクレレのしらべ 煌めきのジャズ＆ボサ・ノヴァ編 [新装版]

・ソロ・ウクレレのしらべ スタジオジブリ作品集 [増補改訂版]

・ソロウクレレで奏でる！琴線に響く20のメロディ

・ジャズアレンジでたのしむソロ・ウクレレ映画音楽集

・ジャズアレンジでたのしむソロ・ウクレレ懐かしの名曲集

・イントロ付き らくらくコードでウクレレ弾き語りベスト150

・DVDで今日から弾ける！ かんたんウクレレ New Edition

・ウクレレ演奏の上達を実感する50のコツと練習法

・定番曲を弾きながらウクレレがグングンうまくなる本

■応募締切日

2026年8月31日（月）23:59まで 当日消印有効

■プレゼントお届け期間

2026年9月以降

※当選者には賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※商品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。

フェア概要、応募の詳細や開催店舗などは特設サイトにてご確認ください。

https://www.rittor-music.co.jp/s/ukulelefair/

［個人情報の取り扱いについて］

お客様の個人情報は本キャンペーンの抽選、当選者への発送の目的のみに限って使用します。またお預かりした個人情報は、当社が責任を持って管理します、インプレスグループでのお客様の個人情報の取扱いにつきましては、個人情報の保護（https://www.rittor-music.co.jp/privacy/）をご参照ください。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7469-29a568d3bcad36051057848968fe1bfb.pdf