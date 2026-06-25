リットーミュージックの『ウクレレフェア』が全国の楽器店、書店、楽天ブックスでスタート。抽選で素敵なプレゼントが当たる♪
インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、全国の対象楽器店、対象書店、および楽天ブックスにて『ウクレレフェア』を開催します。この夏、ウクレレを楽しみたい方向けに、定番の曲集や教則本をご用意いたしました。開催店で対象商品を購入した方にはオリジナルうちわを贈呈。さらに、レシートまたははがきの応募で、抽選で1名様に「Famous FS-O ソプラノサイズ」を、抽選で3名様に「AQUBE MUSIC PRODUCTS Hau‘oli ストラップ（ヘッドストラップ付き）」をプレゼント！ （※特典はなくなり次第終了となります。）
■購入者様特典
オリジナルうちわ（フェア開催店舗限定）
※特典は無くなり次第終了となります
■賞品
A賞：Famous FS-Oソプラノサイズ（1名様）
B賞：AQUBE MUSIC PRODUCTS Hau‘oli ストラップ（3名様)
■対象商品
『ウクレレフェア』の帯が巻かれた商品
※店舗によって対象商品が異なる場合や品切れの場合がございます。詳しくは店頭にてお問い合わせください。
・弾いているうちに上達する！ ソロ・ウクレレ・コレクション20
・できる ゼロからはじめるウクレレ超入門
・メロディ→伴奏→ソロの３ステップ方式でソロウクレレを誰でも弾けるようになる本
・メロディ→伴奏→ソロの３ステップ方式でソロウクレレを誰でも弾けるようになる本～心がときめく名曲編
・ウクレレで「ハワイアンの弾き語り」ができるようになる本
・ソロ・ウクレレのしらべ 煌めきのジャズ＆ボサ・ノヴァ編 [新装版]
・ソロ・ウクレレのしらべ スタジオジブリ作品集 [増補改訂版]
・ソロウクレレで奏でる！琴線に響く20のメロディ
・ジャズアレンジでたのしむソロ・ウクレレ映画音楽集
・ジャズアレンジでたのしむソロ・ウクレレ懐かしの名曲集
・イントロ付き らくらくコードでウクレレ弾き語りベスト150
・DVDで今日から弾ける！ かんたんウクレレ New Edition
・ウクレレ演奏の上達を実感する50のコツと練習法
・定番曲を弾きながらウクレレがグングンうまくなる本
■応募締切日
2026年8月31日（月）23:59まで 当日消印有効
■プレゼントお届け期間
2026年9月以降
※当選者には賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※商品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。
フェア概要、応募の詳細や開催店舗などは特設サイトにてご確認ください。
https://www.rittor-music.co.jp/s/ukulelefair/
［個人情報の取り扱いについて］
お客様の個人情報は本キャンペーンの抽選、当選者への発送の目的のみに限って使用します。またお預かりした個人情報は、当社が責任を持って管理します、インプレスグループでのお客様の個人情報の取扱いにつきましては、個人情報の保護（https://www.rittor-music.co.jp/privacy/）をご参照ください。
【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/
『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。
【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
【本件に関するお問合せ先】
株式会社リットーミュージック 広報担当
E-mail: pr@rittor-music.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7469-29a568d3bcad36051057848968fe1bfb.pdf