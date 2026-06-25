Audibleオリジナルポッドキャスト『有田脳シーズン４』配信スタート！

株式会社TBSグロウディア

Audibleオリジナルポッドキャスト『有田脳』とは、

これまでの『有田脳』では、毎回「50音順」でランダムに選ばれたお題に対し、打合せナシの

完全アドリブで有田“独自”の見解を示してきました。バラエティ界の第一線で活躍してきた

有田が培ってきた哲学や思想、本音、そのときの感情など、“有田の頭の中”をのぞき見するトーク・ドキュメンタリー番組です。



そして『有田脳シーズン４』では、

これまでの『有田脳』では、映画パーソナリティーのコトブキツカサが、長年アシスタントを務めてきました。有田と同じ事務所ということもあり、いわば身内のような関係性で有田も気心を知った雰囲気・ムードで番組が作られてきました。

そしてシーズン４では、アシスタントを一新します。誰もが、「あっ」と驚くような女性です。

アシスタントが替わることで有田のトークがどのように変化していくのか、

有田にとっても「新鮮で、かつ何が起こるか判らない、どんなトークになるのか想像できない」と言います。有田哲平と新アシスタントによる“絶妙なケミストリー”をぜひ、お楽しみください！

【番組概要】

■番組名 ： 『有田脳シーズン4』

■配信日時： 毎週木曜朝9時更新

※『有田脳シーズン4』はAudibleプレミアム会員以外の方もAmazon Music、Spotify、Apple Podcasts、YouTube など各種音声配信サービスでお楽しみいただけます。

※『有田脳シーズン3』は8月末、『有田脳シーズン3.5～有田脳人～』は10月末をもって、各種音声配信サービスでの配信を終了いたします。それ以降、『有田脳シーズン1～3.5』の全エピソードは、Audibleにて独占配信となります（Audibleプレミアム会員特典）。

■番組URL：https://www.audible.co.jp/podcast/B0CRYKTVL5

■出演者: 有田哲平（くりぃむしちゅー）+新アシスタント

■番組専用フォーム： https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/company/glowdia/7971/enquete.do

■番組公式 X：@arita_no

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