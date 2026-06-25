【日韓共同開発コスメByUR】毛穴のSOSに狙いを定めて注入*²、リペアショット！3種から選べるシートマスクが新登場！7月16日（木）全国発売

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード 3134）が展開するコスメブランド「ByUR（バイユア）」は、2026年7月16日（木）より大人気スキンケアシリーズから「バイユア リペアショットマスク」を発売します。

■毛穴*¹のSOSに狙いを定めて注入*²、リペアショット

乾燥、ベタつき、くすみ*¹、毛穴*¹目立ち…。

ケアしても解決できない、頑固な毛穴*¹と肌の悩みへの最終結論*³。頼れる成分を選び抜いて組み合わせ、濃厚に配合したシートマスクです。肌悩みへ確かに応える*⁴韓国の知見と日本の使い心地へのこだわりを融合。シリーズごとに異なる素材で開発したオリジナルシートが肌をぴったり覆い、まるで狙って注入*²するように成分を届けます。週2ショット*⁵でうるおいに満ちた、悩み知らずの肌*⁴へと導きます。

■プランプハニー リペアショットマスク

ゆるみ毛穴*¹・乾燥ハリ不足肌をうるおいとハリで満たす

「プランプハニー」シリーズの速攻スペシャルケアマスク

乾燥小ジワ*⁶やゆるみ毛穴*¹が目立つ肌のSOSに、クリーミーな高保湿ハリ美容液のマスクで速攻ケアを。多彩な働きで注目されているNMN*⁷と、サッカロミセス酵母でじっくり低温発酵させた発酵ハチミツ*⁸を美容液に配合。ナイアシンアミド*⁹でコーティングしたもちもちの肉厚伸縮シートにたっぷり含ませました。10～20分じっくり集中ケアしても、忙しい朝は短時間でもOK。ふっくらモチモチ、乾燥小ジワ*⁶や毛穴*¹の目立たない、なめらかなツヤ肌へ。

バイユア プランプハニー リペアショットマスク

1枚（28mL）\275（税込）

4枚入り \1,100（税込）

全国発売：7月16日

■スージンググリーン リペアショットマスク

皮脂毛穴*¹・ベタつくゆらぎ*¹⁰肌をすっきりクリアに満たす

「スージンググリーン」シリーズの速攻スペシャルケアマスク

混合肌特有の肌あれ*¹⁰や毛穴*¹目立ちのSOSに、ひんやりみずみずしい美容液の集中水分チャージマスクで速攻ケアを。ゆらぎ*¹⁰ケアで注目のアゼライン酸*⁹と、低分子の浸透型*¹¹CICA*⁹を美容液に配合。優しい肌触りの肉厚ガーゼシートにたっぷり含ませました。5 ～10分貼るだけで、たちまち-9℃*¹²のひんやり感。マイルドピーリング成分も配合し、肌を引き締めながら、つるんとうるおってなめらかな肌へ。

バイユア スージンググリーン リペアショットマスク

1枚（24mL）\275（税込）

4枚入り \1,100（税込）

全国発売：7月16日

■ビタギビング リペアショットマスク

カサカサ毛穴*¹・乾燥くすみ*¹肌をうるおいと透明感*¹³で満たす

「ビタギビング」シリーズの速攻スペシャルケアマスク

乾燥によるくすみやカサカサと目立つ毛穴*¹のSOSに、とろりとみずみずしい美容液のマスクで速攻ケアを。パワフルなビタミンCを4種組み合わせ、さらにローズ由来の浸透型*¹¹PDRN*¹⁴を美容液に配合。細かな凹凸が液を抱え込むセラムタンク3Dシートにたっぷり含ませました。10～20分じっくり集中ケアしても、忙しい朝は5分でも。みずみずしくチャージされ、明るく光が満ちるような、透明感*¹³あふれる肌へ。

バイユア ビタギビング リペアショットマスク

1枚（25mL） \275（税込）

4枚入り \1,100（税込）

全国発売：7月16日

【ByUR（バイユア）とは】

2022年1月に日韓同時ローンチをした、日韓共同開発"毛穴管理*¹⁵"コスメ。

ひとりひとりが最も輝く瞬間を引き出すために寄り添って、素肌の美しさを磨き上げるブランドです。

毛穴ケアベースメイク&スキンケア ベストコスメ264冠*¹⁶受賞。

*¹ 乾燥による

*² 角層まで

*³ バイユアにおいて

*⁴ うるおいを与え、肌を整えることによる

*⁵ 使用頻度の目安

*⁶ 乾燥小ジワを目立たなくする効能評価試験済み

*⁷ ニコチンアミドモノヌクレオチド（整肌成分）

*⁸ サッカロミセス／ハチミツ発酵液（整肌成分）

*⁹ 整肌成分

*¹⁰ 肌あれを防ぐ

*¹¹ 角層まで

*¹² 外部機関調べ（サーモグラフィで測定。冷感の感じ方には個人差があります）

*¹³ うるおいによる肌印象

*¹⁴ ＤＮＡ-Ｎａ（整肌成分）

*¹⁵ 乾燥した毛穴にうるおいを与えて毛穴の目立ちを気にならなくすること

*¹⁶ ブランドシリーズ累計

【ByUR公式メディア】

・公式サイト

https://byur.jp/

・Instagram

https://www.instagram.com/byurjapan/

・X（旧Twitter）

https://x.com/ByURJapan

・TikTok

https://www.tiktok.com/@byurjapan

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、ByURブランドを展開するビューティー事業、ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp