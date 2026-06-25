日常にさりげなく寄り添う、約102gの超軽量コンパクトボディ「DIGI+デュアルディスプレイ搭載デジタルカメラ」7月8日まで、特別価格5,980円で提供

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、6月25日（木）、弊社サイト上で、“DIGI+（デジプラス）”の新ラインナップとして、「DIGI+デュアルディスプレイ搭載デジタルカメラ DGP-DCM01」（7,980円・税込）を発売いたします。

スマートフォンが普及した現在でも、カメラを持ち歩いて撮る楽しさや気軽に撮影したいというニーズは依然としてあります。本製品は、前面1.3インチ・背面2.4インチのデュアルディスプレイを搭載した、約102gの軽量コンパクト設計のデジタルカメラです。スケルトンデザインのレトロな外観で、身近なさまざまなシーンに自然に馴染みます。500万画素CMOSセンサーによる撮影のほか、4K動画の撮影も可能です。オートフォーカス機能により、シャッターボタンを押すだけでピントが合い、すぐに撮影できます。難しい設定なしに、日常のワンシーンやふとした表情も逃さず残せます。見たままの自然な色合いと雰囲気で、その瞬間を記録します。

なお、発売を記念して、本日より7月8日（水）までの期間限定で、5,980円（税込）で提供いたします。

【 「DIGI+デュアルディスプレイ搭載デジタルカメラ DGP-DCM01」の特長 】

■日常にさりげなく寄り添う軽やかなカメラ

薄型かつコンパクトな設計で、重さはわずか約102g。ポケットや小ぶりのバッグにも無理なく収まり、外出時の負担になりません。必要なときに取り出し、自然な所作で撮影できる軽快さ。日常の何気ない風景や旅先の情景を、軽やかに切り取ることができます。

■デュアルディスプレイ搭載で自撮りも思いのまま

前面・背面にディスプレイを備えており、自撮り撮影のときにディスプレイが自分の方向にあるので画面を確認しやすく、無理なく自然に素早く撮影ができます。

■ボタンでフォーカス かんたんキレイな撮影を

オートフォーカス機能により、シャッターボタンを押すだけで複雑な操作を必要とせず、被写体にスムーズにピントが合わせられます。ふとした瞬間も、大切な場面も、簡単に撮影できます。

■透け感が醸しだす控えめな存在感を持つ一台

スケルトンデザインがほのかに漂わせるレトロ感。無駄を削ぎ落としたフォルムが、洗練された佇まいを引き立てます。主張しすぎない美しさは日々の装いにも自然に溶け込み、持つ人の感性を静かに映すデザインです。

■4K動画・多彩な撮影モードに対応

4K30fps / 2K30fps / 1080p30fps / 720P30fpsなど豊富な動画解像度に対応。通常撮影モード、タイマー撮影モード、連写撮影モードも搭載し、さまざまなシーンに合わせた撮影スタイルを選べます。

■PCカメラとしても使用可能

USB Type-Cポートでパソコンと接続すれば、webカメラとしても使用できます。オンライン会議にも気軽に活用でき、1台で幅広い用途に対応します。



■本体サイズ

■各部名称

■製品ギャラリー

製品概要

製品名：「DIGI+デュアルディスプレイ搭載デジタルカメラ DGP-DCM01」

価格：7,980円（税込）

製品内容：デジタルカメラ

企画、販売：ソースネクスト株式会社

サポート：JENESIS株式会社（DIGI+サポートセンター）

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/digi-plus/2000001830/

スペック

イメージセンサー：500万画素 CMOSセンサー

ディスプレイ： リア：2.4インチ IPS液晶ディスプレイ

フロント：1.3インチ 液晶ディスプレイ

レンズ：対角 75°

F値：F2.0

焦点距離：3.64mm

動画解像度：4K30fps / 2K30fps / 1080p30fps / 720P30fps

動画形式：mov

動画撮影モード：通常撮影モード、ループ撮影モード

静止画解像度：48M / 44M / 36M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M

静止画形式：jpg

静止画撮影モード：通常撮影モード、タイマー撮影モード、連写撮影モード

ISO感度：オート、100、200、400

セルフタイマー：2秒、5秒、10秒、なし

ホワイトバランス：オート、日光、曇り、白熱灯、蛍光灯

ズーム：デジタルズーム3倍

その他の機能：自撮り撮影、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ

メニュー言語：英語、日本語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語（簡体字）、

中国語（繁体字）、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、タイ語、韓国語

対応SDカード：microSDメモリーカード（最大64GB）

インターフェース：USB Type-Cポート、microSDメモリーカードスロット

バッテリー：内蔵型リチウムイオン充電池（800mAh/3.7V）

連続録画可能時間：約3時間

（長時間撮影の場合、10分ごとに動画ファイルが連続して保存されます。）

充電時間：約3時間（5V/2AのACアダプターの場合）

注）使用状況や環境により変化する場合があります

使用環境：温度-10℃～40℃、湿度：15%～85%（結露なきこと）

保存環境：温度-20℃～60℃、湿度：40%～60%（結露なきこと）

外形寸法：（W）約96 ×（D）約24 ×（H）約58mm（突起部除く）

質量：102g

付属品：USBケーブル、ストラップ、キャリングポーチ、クリーニングクロス

・本製品の仕様は都合により記載内容を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください

・すべてのデータは当社測定条件によります

-動画の最大コマ数は状況により変動します

-電池は製造日からの保存期間、使用状況などにより電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より

短くなる場合があります

・本仕様はあくまで目安としてご参考ください。

-ファイルの種類 / 記録データ/ 設定 / サイズ / 形式 / 記録状態等によっては、操作や再生など

行なえない場合があります

-microSDカード・USBメモリー・HDMIケーブル・電源アダプターは別売です

-記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です

・液晶画面について

以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません

-一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります

-明るさにムラが生じる場合があります

-太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

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ソースネクスト・カスタマーセンター

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