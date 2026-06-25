清澄白河発の地域コミュニティ型フィットネスクラブ「NEIGHBORHOOD CLUB」が3周年記念キャンペーンを実施

ネイバーフッドクラブ株式会社- 会員交流イベントを年間30回以上開催- オープンから1年で250名以上の会員を集めたフィットネスボクシングスタジオ

ネイバーフッドクラブ株式会社（東京都江東区、代表取締役：笠原健人）が運営するフィットネスボクシングスタジオ「NEIGHBORHOOD CLUB 清澄白河（ネイバーフッドクラブ）」は、2026年6月25日（木）にオープン3周年を迎えました。これを記念し、7月1日（水）～7月31日（金）まで「3周年記念キャンペーン」を実施いたします。

NEIGHBORHOOD CLUBでは、パーソナルジムとフィットネスクラブの長所を融合した独自システム「オープンパーソナル」を提供しています。会員は予約不要・通い放題で利用でき、複数のトレーナーからサポートを受けながら、自分のペースで運動を続けることができます。また、開放的な空間の中で他の会員と一緒にトレーニングを行うこともでき、運動の幅が広がるのも特徴です。

代表の笠原は元プロボクサー。中学卒業後に上京し、周囲に知り合いがいない寂しさを抱える中、ボクシングジムで仲間や居場所を得た原体験から、「MORE NEIGHBORS, MORE WELLNESS（地域のつながりは心身の健康を豊かにする）」をコンセプトに、2023年6月に自身も暮らす清澄白河でNEIGHBORHOOD CLUB 清澄白河をオープンしました。開業から1年で会員数は250名を超え、2025年8月には蔵前店をオープン。現在は清澄白河・蔵前の2店舗を拠点に、フィットネスを通じて地域住民同士がつながるコミュニティの輪を広げています。

※「RIZIN」は、株式会社ドリームファクトリーワールドワイドの登録商標です。

◆「3周年記念キャンペーン」について

内容：体験料全額無料、入会金全額無料、インナーグローブプレゼント、

3周年記念イベントご招待

期間：7月1日（水）～7月31日（金）まで

◆代表取締役社長 笠原 健人のコメント

おかげさまで、NEIGHBORHOOD CLUB 清澄白河は3周年を迎えることができました。

私自身、ボクシングジムで仲間や居場所を得た経験から、「人と人がつながる場所をつくりたい」という想いでこのクラブを立ち上げました。この3年間、多くの会員の皆様、トレーナー、地域の皆様に支えていただきながら、イベントや施設づくり、レッスンづくりなどを会員の皆様と一緒につくり上げてくることができました。

私は、地域に知り合いや仲間がいることは心身の健康を豊かにし、困ったときに支え合えるセーフティーネットにもなると考えています。地方から上京してきた方、仕事や家庭で悩みを抱える方、そして学校や家庭以外にも居場所を必要としている子どもたちにとって、NEIGHBORHOOD CLUBが職場や家庭とは異なる「サードプレイス」となり、人と人とのフラットなつながりが生まれる場になればうれしく思います。

これからも「MORE NEIGHBORS, MORE WELLNESS」の理念のもと、運動を通じて人と人がつながる、ご近所さんの居場所であり続けられるよう取り組んでまいります。

◆NEIGHBORHOOD CLUBについて

NEIGHBORHOOD CLUBは、清澄白河・蔵前に拠点を構える地域密着型のフィットネスボクシングスタジオです。

パーソナルジムの手厚いサポートとフィットネスクラブの自由さを融合した独自システム「オープンパーソナル」を提供しており、予約不要・通い放題で、複数のトレーナーからサポートを受けながら運動を続けることができます。

「MORE NEIGHBORS, MORE WELLNESS（地域のつながりは心身の健康を豊かにする）」をコンセプトに、フィットネスだけでなく人と人とのつながりを大切にしており、年間30回以上の会員交流イベントや地域イベントへの参加を通じて、地域コミュニティづくりにも取り組んでいます。

元日本王者や世界ランカー、RIZIN出場選手など実力派トレーナーが在籍し、初心者から経験者まで幅広くサポートしています。

◆NEIGHBORHOOD CLUB 清澄白河 3年間の歩み

「MORE NEIGHBORS, MORE WELLNESS（地域のつながりは心身の健康を豊かにする）」という理念のもと、NEIGHBORHOOD CLUBは運動をする場所にとどまらず、人と人がつながるコミュニティづくりを大切にしてきました。



深川祭りへの参加や100人BBQ、マグロ解体ショー、スポーツ観戦イベント、ゴルフコンペ、スナックネイバーなど、年間30回以上の独自の会員交流イベントを開催しており、フィットネス施設でありながら地域コミュニティとしての役割も担っています。

100人BBQマグロ解体ショーポスター

また、NEIGHBORHOOD CLUBは運営側だけで作り上げた施設ではなく、会員と共に育ててきたクラブです。レッスン内容や設備づくりにも会員の声を取り入れており、下駄箱や椅子を会員とともに製作するなど、クラブづくりそのものを会員と一緒に行ってきました。

会員と一緒に作った下駄箱会員の声から導入したピラティス



店内は、開放的でミニマルな空間設計。イベント開催も想定しプロジェクター、スクリーン、シンクなどを設置しています。ボクシングの練習だけでなく、スポーツ観戦イベントや交流会など、多様なコミュニティ活動を行える空間となっています。

1F：オープンパーソナルエリア2F：スタジオエリア

さらに、イベントの様子やクラブの近況を伝える「ネイバーフッドクラブ通信」の発行や、地域イベントへの参加、他のフィットネスボクシングジムとの交流会開催などを通じて、会員同士だけでなく地域とのつながりも育んできました。

また、NEIGHBORHOOD CLUBには「元ボクサーや格闘家の活躍の場を増やしたい」という想いもあります。その理念に共感し、ボクシング元日本王者や世界ランカー、プロキックボクサー、極真空手元世界ランカー、プロMMAファイターなど、多様なバックグラウンドを持つトレーナーが集まり、現在のクラブを支えています。

◆NEIGHBORHOOD CLUB 店舗概要

● NEIGHBORHOOD CLUB 清澄白河[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184846/table/1_1_e36843228107e12bdf5bb19db7378d8a.jpg?v=202606251251 ]● NEIGHBORHOOD CLUB 蔵前[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184846/table/1_2_146e81e4511801c8a6baf51242750985.jpg?v=202606251251 ]