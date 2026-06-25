東京貿易テクノシステム株式会社　ものづくりワールド東京 に出展　人手不足・品質安定・生産性向上の課題に応える「測る」を変える7つの実践ソリューションを展示

東京貿易ホールディングス株式会社

東京貿易グループのグループ会社である東京貿易テクノシステム株式会社（以下TTS、東京都中央区、代表取締役社長執行役員 小林剛）は、7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京 設計・製造ソリューション展」（DMS東京）に出展します。人手不足や品質要求の高度化、開発期間の短縮といった製造業共通の課題に対し、高精度計測・設計から自動化、DXまでを一貫して支援するソリューションを提案します。

出展概要：現場で培った計測技術を基盤に、「測る」を起点としたソリューションを展示

TTSは、設立以来30年以上にわたり高精度な3D測定機と測定システムを扱い、自動車、重工業、航空・宇宙、防衛、エネルギー、建設・土木など、幅広い産業分野へ多くの3D測定ソリューションを導入してきました。本展示では、「測る」を起点に製造プロセス全体を見直すという考え方の元、計測・解析・予測・検査・自動化・現場支援等のさまざまなお困りごとを、具体的な解決方法としてご紹介します。

出展ソリューション例

１. 現場計測をもっと速く：ハンドヘルド型3Dスキャナ

２. 試作前に結果を予測：仮想空間でトライ＆エラーを実現

３. 現場判断を加速：ポータブルアーム式三次元測定機

４. 品質を安定化：検査工程を自動化するロボット自動測定ソリューション

５.「測れない」を無くす：大型ワークも高精度に計測するレーザートラッカー型三次元測定

６. 測定を無人化する：自律移動ロボットによる無人計測

７. 修正指示を見える化：指示や修正量を現物へ投影するAR現場支援ソリューション【今回初展示】

２. 試作前に結果を予測：REGALIS Fusion６. 自律移動ロボットによる無人計測：Leica Absolute Tracker ATS800＋AMR７. 現物投影の様子：Spotlight AR++

■ 出展ソリューション一覧（東京貿易テクノシステムHP）

https://www.tbts.co.jp/news-event/event/260701-dms-tokyo/

展示会概要

日時：2026年7月1日（水）～3日（金）

会場：東京ビッグサイト（TTS小間番号：W7-12）

入場：事前来場登録が必要です。来場登録はこちら(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1696425445061494-NY4)。

当日はお気軽にお悩みをお聞かせください。ご来場お待ちしております。

https://prtimes.jp/a/?f=d98548-198-7bacfebdf8bd8263d43012f3498277b8.pdf東京貿易テクノシステムとは

東京貿易テクノシステム株式会社（TTS）は、三次元測定機やレーザートラッカーなどの高精度な計測機器を提供し、製造業のスマートマニュファクチャリングを支援する企業です。主な事業は、計測機器の販売・技術サポート・ソフトウェア開発・エンジニアリングサービスで、自動車業界、建築業界、鉄鋼業界などの大手メーカーから航空宇宙、重工業、研究機関まで、ものづくりの現場における製品の設計、品質管理、製造プロセスの最適化を支援しています。

TTS厚木テクニカルセンターの様子

神奈川県厚木市にある「厚木テクニカルセンター」は、同社の技術拠点であり、製品のデモンストレーション、技術研修、アフターサービスなどを通じて顧客支援を行う重要な施設です。

東京貿易テクノシステム株式会社 ホームページ： https://www.tbts.co.jp/(https://www.tbts.co.jp/)

東京貿易グループとは

持ち株会社である東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F、代表取締役社長 坪内秀介）と個性豊かな国内外の16事業会社、合計17会社で構成する事業開発型商社グループであり、1947年の創業から77周年を迎えました。

エネルギーインフラ、スマートマニュファクチャリング、イメージソリューション、マテリアルサプライの４つのセグメントに注力し、各社が専門性の高い事業を展開しつつも、総合力を生かして新しい価値を世の中に提供し続けるグループを目指しています。

東京貿易グループは今後も変革を恐れず、自由闊達な文化の下、イノベーションを起こし、ステークホルダーの皆様が安全・安心な生活、経済、社会活動をおくることができる、より良い社会の実現と持続に貢献します。

https://www.tokyo-boeki.co.jp/