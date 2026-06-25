チェック・ポイント、Amazon Bedrock AgentCoreとの統合予定を発表

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

サイバーセキュリティソリューションのパイオニアであり、世界的リーダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（Check Point(R) Software Technologies Ltd.(https://www.checkpoint.com)、NASDAQ: CHKP、以下チェック・ポイント）は、米国時間2026年6月17日、Amazon Bedrock AgentCoreとの統合予定を発表しました。本統合により、高い信頼を得ているチェック・ポイントのセキュリティ制御が、エージェント型ワークフローへと拡張されます。

本統合を通じて、チェック・ポイントは、有害または不適切なアクションを検出するためのAI挙動監視と、プロンプト攻撃やコンテンツモデレーションを防ぐためのAIネイティブのガードレールの提供を予定しています。さらに、特定のパートナー向けの検出シグナルとして、プロンプトインジェクション検出、機密データおよびDLP（データ損失防止）インジケーター、コンテンツ検査、行動脅威検出を提供する予定です。

これらの機能によって得られるシグナルはAgentCoreのポリシーに反映され、AgentCoreはエージェントの推論ループの外側にあるゲートウェイとして機能します。これによりセキュリティチームは、チェック・ポイントの検出機能を、決定論的かつ自動化されたポリシー適用と組み合わせることができます。検出が確率論的である一方で、ポリシー適用は一貫して決定論的であるため、お客様の企業は、エージェントによるすべてのアクションに対し一貫性を持って許可または拒否の判断を下せます。

チェック・ポイントのAIセキュリティ担当ゼネラルマネージャーであるアダム・エリー（Adam Ely）は、次のように述べています。

「AIエージェントはもはや質問に答えるだけではなく自律的に動作するようになっており、そのことが企業のセキュリティアプローチを根本から変えつつあります。チェック・ポイントは、Amazon Bedrock AgentCoreと統合することにより、当社の挙動型セキュリティを企業のエージェントライフサイクルに組み込みます。それにより、組織がエージェントに対して『どの行動を取る権限があるか』を定義するだけでなく、『正しく行動する』ことを確保できるよう支援します。境界線は権限によって定義されますが、その境界の内側のセキュリティ確保をチェック・ポイントが支援します」

今回発表したAmazon Bedrock AgentCoreとの統合予定は、チェック・ポイントがAWSのお客様向けにAIワークロードのセキュリティを強化する上での最新の取り組みとなります。チェック・ポイントのAIエージェントセキュリティに関する詳細は、こちら(https://www.checkpoint.com/jp/ai-security/ai-agent-security/)をご覧ください。

本プレスリリースは、米国時間2026年6月17日に発表されたプレスリリース(https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-announces-upcoming-integration-with-amazon-bedrock-agentcore/)（英語）をもとに作成しています。

チェック・ポイントについて

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（www.checkpoint.com(https://www.checkpoint.com)）は、世界各国の10万を超える組織を保護するグローバルなサイバーセキュリティのリーダー企業です。チェック・ポイントは、企業の安全なAIトランスフォーメーションの保護をミッションとして掲げています。防止優先のアプローチとオープンエコシステムアーキテクチャを基盤に、組織がリスクを低減し、業務を簡素化して、自信を持ってイノベーションを推進できるよう支援します。チェック・ポイントの統合セキュリティアーキテクチャは、進化する脅威や拡大するAI攻撃対象領域に継続的に適応し、ハイブリッドネットワーク、クラウド環境、デジタルワークスペース、AIシステムを保護します。4つの戦略的柱であるハイブリッドメッシュネットワークセキュリティ、ワークスペースセキュリティ、エクスポージャー管理、AIセキュリティを軸に、チェック・ポイントは複雑なマルチベンダー環境全体にわたり、一貫した保護と可視性を提供します。チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの全額出資日本法人、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社（https://www.checkpoint.com/jp/）は、1997年10月1日設立、東京都港区に拠点を置いています。

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