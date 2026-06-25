『シャインマスカットスムージー』や『サンマルクホットサンド 和風鶏』などこの夏にぴったりな新作メニューが7月3日（金）より発売

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（京都本社：京都市下京区 代表取締役社長：小山 典孝）は、岡山県産シャインマスカットを使用した『シャインマスカットスムージー』、夏の新作パンメニュー『サンマルクホットサンド 和風鶏』『THEホットドッグ クラシックアメリカン』を7月3日（金）より発売いたします。

「シャインマスカットスムージー」は岡山県産のシャインマスカットを使用した、ジューシーですっきりとした味わいが特徴なスムージー。シャインマスカットならではの気品のある芳醇な香りと、甘味と酸味が絶妙なバランスの味わいです。トッピングにはきらきらと輝く宝石のようなシャインマスカットゼリーをのせ、見た目もかわいらしく仕上げました。夏の暑さを吹き飛ばす、爽やかですっきりとした一品をお楽しみください。

また、オリジナルのパニーニ生地を使用した、表面はカリっと、中はもっちりとした食感をお楽しみいただける「サンマルクホットサンド」シリーズより、「サンマルクホットサンド 和風鶏」が期間限定で登場します。夏にぴったりな生姜香る和風鶏に色鮮やかな紫キャベツとマヨネーズを合わせ、食感も楽しめる食べ応え抜群な一品。噛むごとに旨味があふれ出すジューシーな和風鶏とほのかに香る生姜の爽やかさ、全体をまとめ上げるマヨネーズのマイルドな味わいが重なり合い、最後の一口まで飽きることなく食べ進めることができます。

その他、店内で焼き上げたあつあつふんわりのソフトフランスにジューシーなウインナーを挟んだ「THEホットドッグ」シリーズの新作として「THE ホットドッグ クラシックアメリカン」も登場。ソフトフランスにウインナーとローストオニオンを挟み、トマトケチャップとイエローマスタード、ハーブ香るピクルスを乗せ王道な組み合わせに仕上げました。

さらに、一部店舗限定で新作パスタメニュー「なすとチキンのコク旨アラビアータ」も登場。ベースとなるトマトソースにこだわり、なすとチキンを合わせました。ピリッとエッジの効いた辛い唐辛子と香り立つガーリックが後引く美味しさの、夏こそ食べていただきたいやみつきパスタです。

店内製造にこだわるサンマルクカフェだからこそお届けできる、作りたての美味しさをお楽しみください。

＜サンマルクホットサンドについて＞

サンマルクホットサンドは、小麦粉本来の素朴で香ばしい風味をお楽しみいただけるよう、製法にこだわったオリジナルのパニーニ生地を使用したサンマルクカフェ定番商品です。お客様から注文を頂いてから焼き上げるため、表面はザクッとクリスピーに、中はしっとりもちもちとした食感をお楽しみいただけます。期間限定商品に加え、定番商品の「サンマルクホットサンド ハムチーズ」「サンマルクホットサンド BLT」もぜひご堪能ください。

【商品情報】

◼️シャインマスカットスムージー

価格 ：690円（税込）

販売期間：7月3日（金）～9月4日（金）

※予告なく販売を終了・延長する場合がございます。

※店舗により価格が異なる場合があります。

◼️サンマルクホットサンド 和風鶏

価格 ：620円（税込）

販売期間：7月3日（金）～9月4日（金）

※予告なく販売を終了・延長する場合がございます。

※店舗により価格が異なる場合があります。また、セット価格は公式サイトをご確認ください。

◼️THEホットドッグ クラシックアメリカン

価格 ：380円（税込）

販売期間：7月3日（金）～9月4日（金）

※予告なく販売を終了・延長する場合がございます。

※店舗により価格が異なる場合があります。また、セット価格は公式サイトをご確認ください。

◼️なすとチキンのコク旨アラビアータ

価格 ：950円（税込）

販売期間：7月3日（金）～9月4日（金）

※予告なく販売を終了・延長する場合がございます。

※店舗により価格が異なる場合があります。

※イオンモール岡山店、プレナ幕張店など69店舗でのみ販売

＜サンマルクカフェについて＞

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に1号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめとしたパン、サンドイッチを店内製造するベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル4階

代表者：小山 典孝

設立：1989年3月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。