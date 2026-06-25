「転職ホンネボード」であなたの想いをシェア！参加者には素敵なプレゼントも／7/4(土)『女の転職type』転職イベント特別企画

株式会社キャリアデザインセンター

正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』を運営する株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長：多田 弘實）は、2026年7月4日（土）に東京国際フォーラムにて開催する「女の転職type 転職フェア」にて、働く女性たちのリアルな声を形にする参加型企画「転職ホンネボード」を実施いたします。

■ 実施背景｜「リアルな本音」を共有し、転職をポジティブなものへ

転職活動を進める中で、「他の人はどんな理由で転職を考えているのだろう」「どんなキャリアを目指しているのだろう」と、同じ転職者の本音を知りたい方は多いのではないでしょうか。しかし、友人や家族など身近な人が同じタイミングで転職をしていることは少なく、気軽に本音を話せる機会はほとんどないかと思います。そこで、今回の転職フェアでは、来場者の皆様が抱えるリアルな想いを共有し合える場として「転職ホンネボード」を設置いたします。

■ 企画概要｜「転職ホンネボード」で転職をポジティブに

『女の転職type』ブース内に3つのテーマに分かれたボードを設置します。以下の3つのテーマに沿って、ふせんに本音を書いてボードに貼っていただく参加型イベントです。本音を書いてくださった方全員に、素敵なプレゼントも用意しています。ぜひお気軽にお立ち寄りください！

本音を教えてもらいたい3つのテーマ：

- 転職のきっかけ（なぜ今、新しい一歩を踏み出そうと思ったのか）- 転職で叶えたいこと（次の職場で実現したい理想の働き方や環境）- 応援メッセージ（同じように転職活動を頑張る仲間たちへのエール）

※プレゼントは数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※集まった本音は、後日『女の転職type』サイト内、公式SNS等で、個人が特定されない形で発表いたします。

■「女の転職type 転職フェア」 開催概要

日時： 2026年7月4日（土）

会場： 東京国際フォーラム（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1）

交通：JR線「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩1分東京メトロ有楽町線「有楽町駅」B1F地下コンコース直結

対象： 転職をお考えの女性の方（ご自身を女性と認識されている方）

詳細は以下のページをご覧ください。

https://woman-type.jp/s/event/(https://woman-type.jp/s/event/)

■『女の転職type』20周年記念書籍『働くわたしの仕事地図』も好評発売中

「このままでいいの？」と漠然とした不安を抱える働く女性へ。やりがい、人間関係、ワークライフバランス…。キャリアの悩みを解消し、自分らしい人生の舵をとるためのヒントが満載。あなただけの「仕事地図」を見つけるための一冊です。

著者：小林佳代子（女の転職type編集長）

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年5月14日

発行：ダイヤモンド社

ページ数：208ページ

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478120706

■『女の転職type』

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。2005年のサービススタートからおかげさまで20周年を迎えます。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

20周年記念特設サイトはこちら

https://woman-type.jp/s/campaign29/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供