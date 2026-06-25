北新宿エリアの象徴となる都市型複合開発プロジェクト　S-LINKS北新宿(NOW/HERE北新宿・ルフォンプログレ北新宿)竣工

株式会社サンケイビル

株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島一暢）は、シェアオフィスブランド「NOW/HERE（ノーウェア）」と賃貸レジデンスブランド「ルフォンプログレ」に加え、店舗やラウンジなど多様な機能を備えた都市型複合開発プロジェクト“S-LINKS北新宿”（東京都新宿区北新宿一丁目8番2号/以下「本物件」）が竣工しましたので、お知らせいたします。

本リリースのポイント

● シェアオフィスブランド「NOW/HERE」と賃貸レジデンスブランド「ルフォンプログレ」、

その他店舗等を同一建物内に配置した“S-LINKS北新宿”誕生

● 多様なラウンジやSky Terrace（屋上テラス）等、充実した共用施設・設備を通して、入居者がその日の目的に応じた過ごし方を選べる環境をご提案

● NOW/HEREはすぐに入居可能な設備仕様、デザイン性の高い上質なオフィス環境をご用意

● ルフォンプログレは仕様設備をグレードアップしたプレミアムフロアをご用意(11階以上)

● 一部住戸で株式会社Unitoが提供する「リレント」サービスをルフォンプログレに初導入

【 S-LINKS北新宿 / 建物構成 】

正面外観南棟外観

北新宿エリアは、多様な文化が自然に調和する国際色豊かな街並みと、西新宿エリアに近接する高いビジネス利便性を併せ持つ、都市の活気と落ち着きが共存するエリアです。

本物件は、1階にコインランドリー「Baluko Laundry Place」及びコンビニエンスストア「セブン-イレブン」、2・3階にシェアオフィス「NOW/HERE」、4階以上に賃貸レジデンス「ルフォンプログレ」を 備えた都市型複合施設です。また、1階にはエントランス、入居者専用の「Entrance Lounge」やNOW/HEREの「Ground Lounge」、14階のルーフトップには新宿を望む「Sky Terrace」を設け、用途やシーンに応じて利用できる多彩な共用空間を設けています。

【 Entrance Lounge（1階）/ 建物デザイン監修 】

エントランスアプローチコインランドリー「Baluko Laundry Place」コンビニエンスストア「セブン-イレブン」

本物件1階に設けたEntrance Loungeは、上質な素材や意匠にこだわり、訪れる方を心地よく迎え入れる迎賓空間として創り上げています。Entrance Loungeを含む建物全体のデザインは株式会社ウイ・アンド・エフ ヴィジョンが監修。北新宿エリアの象徴物件にふさわしく上質感のあるデザインに仕上げております。

【 Ground Lounge（1階） 】

Entrance Loungeエレベーターホール(株) ｳｲ・ｱﾝﾄ゛・ｴﾌ ｳ゛ｨｼ゛ｮﾝ 桜井 桂氏

本物件1階に設けたもう一つの共用空間、Ground Loungeは、打ち合わせや気分転換など多様なシーンに対応するリフレッシュ空間として創り上げています。基本的にはNOW/HERE入居者向けのラウンジですが、スマートフォンでの予約によりルフォンプログレの入居者も利用可能です。ラウンジには個人利用に適した座席を配置し、集中して作業できる環境を確保するとともに、対面・オンライン双方のコミュニケーションにも対応できる什器を設置しています。さらに、NOW/HERE入居者は貸切利用も可能です。また、Entrance Lounge、Ground Loungeの両空間は、NOW/HEREオリジナルフレグランスに包まれ、心地よく滞在できる環境を演出しています。

【 NOW/HERE北新宿（2階から3階） 】

Ground Lounge外観Ground Lounge

シェアオフィス「NOW/HERE北新宿」は、全室に家具を備え付け、個別空調やWi-Fiを完備した上質な専用個室を用意しております。契約後すぐに業務を開始できるオフィス環境を整えており、初期費用を抑えながら、都市の利便性が高いエリアで継続的に本物件を利用できる業務環境を提供します。共用部にはドリンクコーナーを設け、電子レンジや複合機などの設備を完備し、ソフトサービスで日々の業務を快適にサポートします。さらに、3階にはNOW/HERE入居者専用のSalon Loungeを設け、より落ち着いた環境での作業や交流が可能です。

【 ルフォンプログレ北新宿（4階から13階） 】

Salon LoungeMeeting RoomSHARED OFFICESHARED OFFICE

賃貸レジデンス「ルフォンプログレ北新宿」では、単身者からファミリーまで幅広いニーズに応える多彩なプランをご用意しています。分譲マンション「ルフォン」で展開する の設備仕様を一部採用し、キッチンや洗面化粧台などに上質感と機能性を両立。フレキシブルな収納が可能な可動棚や、鏡裏収納付き三面鏡など利便性にも配慮しています。11階以上はプレミアムフロアとし、廊下や水回りの床にはタイルを採用。水回り設備もタッチレス水栓（ルフォンプログレシリーズでは初採用）や食洗器の導入などワンランク上の仕様を取り入れ、細部までグレード感のある住空間を実現しています。

【 Sky Terrace (14階) 】

リビング・ダイニング / Dtypeシューズボックス洗面化粧台レバーハンドルフィオレストーンキッチン天板食器洗い乾燥機最上階バルコニーからの眺望

屋上のSky Terraceからは、西新宿の高層ビル群を見渡せる眺望があり、日常の中で気持ちを切り替える余白を生み出します。眺望を楽しめるハイチェアのほか、集中できるデスクやテーブルを配し、気持ちの良い空間でのコミュニケーションやリフレッシュの場を提供、シンク付きの作業台も用意しました。NOW/HERE、ルフォンプログレ両入居者が利用できます。

【 「リレント」サービス導入によりフレキシブルな暮らしを実現 】

Sky TerraceSky Terrace

ルフォンプログレの一部住戸に「リレント」サービスを導入しています。「リレント」とは、居住者が外泊などで留守にする間は、株式会社Unitoがホテルとして貸し出し、その分の家賃を減額する料金システムです※。「住む」と「泊まる」の2つの用途に最適化した、最短即日入居が可能なホテルレジデンスとなっています。ホテルとして貸し出す際、居住者の所有物は鍵付き収納に保管し、運営スタッフが清掃を行った上で、宿泊者に貸し出しを行うため、一般的な宿泊施設と同様に宿泊することができます※。宿泊者の募集は株式会社Unitoが行い、宿泊の有無にかかわらず、リレントを利用した日の家賃が減額されます。本サービスにより、二拠点生活や出張、長期の旅行など、さまざまなライフスタイルに対応し、フレキシブルな暮らしを実現します。

リレントサービス概要リレントサービス導入居室

※ 住宅宿泊事業法の定めに基づき、年間180日以内での貸し出しとなります。

■SDGs（持続可能な開発目標）への貢献

当社は今後もひとつひとつ丁寧な開発を行い、都市に暮らす人々の生活利便性や、働き方・暮らし方の多様性に応えるために、さまざまなスタイルの住居を提供することで、人々が安心して住み続けられるまちづくりに取り組み、社会貢献を意識した開発に取り組んでまいります。

なお、本リリースの取り組みはSDGs（持続可能な開発目標）における4つの目標に貢献しています。

目標 7：EV充電器・EVカーシェアを設置し、脱炭素に貢献します。

目標 8：Wi-Fiが利用可能な入居者専用の３つのラウンジを設け、快適な環境を整備します。

目標11: 街並みに調和した植栽・外構計画により、地域のまちづくりや景観の向上に寄与します。

目標13: 非常時に備え災害用備蓄スタンドBISTAを設け、非常用品を備蓄します。

■NOW/HEREについて

リモートワークの普及により、働く場所の自由度が高まり、どこでも働ける時代が到来しました。これに伴い、働き方の価値観や優先順位は一人ひとり異なり、仕事と生活のバランス、コミュニケーションのあり方、集中できる環境など、オフィスに求められる役割も多様化しています。

『NOW/HERE』は、こうした変化に対応し、働く場を選ぶ時代にふさわしい新しいオフィスのスタンダードを目指します。ブランド名には、“Nowhere（どこにもない・ここにしかない）”と“Now Here（いまここにいる）”という2つの意味を持ち、「ここにしかない、リアルならではの体験を叶えるオフィス」を届けたいという想いが込められています。

個人の働き方に寄り添いながらも、チームの創造性やつながりを育む空間設計を通じて、柔軟性と快適性の両立を図ります。

「あしたも、行きたくなるオフィスを。」NOW/HEREは、これからの時代に選ばれるオフィスとして、働く人々に新たな価値を提供していきます。

■ ルフォンプログレについて

フジサンケイグループのデベロッパーである、サンケイビルが展開する分譲マンションブランド「ルフォン」。「生き方を、自由にする住まい。」をコンセプトに、住むひとを真ん中に考え、「ルフォン＝住むひとの可能性を拡げる住まい」というメッセージを込めています。なかでも「進化」を意味する「プログレ」は、都心に住まうシングルやDINKSの、幅広い価値観や進化し続けるライフスタイルにお応えする賃貸レジデンスブランドです。今後も従来の住まいの機能にとらわれない商品・サービスを提供し、皆様に愛されるマンションブランドを構築していきます。

■物件概要

公式WEBサイト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24930/table/132_1_44384d1b4a1d7bf5e7f3246f6b90725a.jpg?v=202606251251 ]

・NOW/HERE SHINJUKU-NORTH https://nowhere-office.jp/lineup/shinjuku-north.html

・ルフォンプログレ 北新宿 https://www.lefond.jp/progres/kita-shinjyuku/