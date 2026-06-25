昨年約1,000名が来場した人気イベントがパワーアップして再来！縁日券＆500円割引券の無料配布でお得に遊べる「カレッタ汐留こども夏まつり２０２６」2026年7月25日(土)・26日(日)開催
カレッタ汐留（所在地：東京都港区）では、2026年7月25日(土)・26日(日)の2日間限定で、子どもと一緒に楽しめる体験型イベント「カレッタ汐留こども夏まつり2026」を開催いたします。
汐留エリアでは、7月25日（土）・26日（日）に「汐留サマースクール2026」が開催され、子どもたちが「学び」を深める機会が提供されます。カレッタ汐留はこの地域のイベントと連携し、子どもたちが「遊び」を満喫できる場を提供します。
昨年、2日間で約1,000名が来場し大盛況となった「カレッタ汐留こども夏まつり」が、2026年7月25日（土）・26日（日）にさらにパワーアップして帰ってきます！カレッタ汐留・亀の広場を中心に、見上げるほど巨大な全長9mのティラノサウルスに出会える「カレッタ恐竜パーク」や、すべてがビッグサイズの「ジャンボ縁日」、ひんやり冷たい「かき氷キッチンカー」など、子どものテンションが最高潮に達するコンテンツが大集結。
今年も縁日を無料で遊べる「縁日券」と、館内店舗で使える「500円割引券」をプレゼント！大人はお得に・快適に、子供は思い切り遊び尽くせる、最高の夏の思い出づくりをお手伝いします。
＼ ファミリー必見！今年の夏まつり 5つのワクワク・ポイント ／
１. 【大迫力】 9mティラノサウルス＆新登場「恐竜バズーカ射的」
２. 【大興奮】 全部がデカい!? 家族で白熱「ジャンボ縁日」
３. 【大満足】 ひんやり「かき氷・ラムネ」
４. 【超お得】 無料でもらえる！「縁日券（4枚綴り）」＆「500円割引券」
５. 【大感動】 涼しい館内で感性を刺激「アートイベント」
◼︎実施概要
【名称】 「カレッタ汐留こども夏まつり」
【開催日時】 2026年7月25日（土)・26日(日) 10:00～18:00
【開催場所】 カレッタ汐留 地下2階 亀の広場 （一部館内を含む）
【内容】 ・カレッタ恐竜パーク
・昭和レトロ縁日
・かき氷のキッチンカー出店＆ラムネ販売
・テナントイベント
【参加費用】 無料 （縁日ブースなど、一部プログラム利用の際には縁日券が必要です／かき氷、ラムネは有償）
お得な「来場者プレゼント」 ※縁日券・割引券は数に限りあり
【縁日券について】 ご来場のお客様には受付にて縁日や恐竜バズーカ射的で遊べる縁日券（4枚綴り）を1枚無料配布いたします。
【割引券配布】 お子様一人につき、カレッタ汐留施設内一部店舗で使える500円分の割引券を配布いたします。
※縁日券の配布は子どもお一人様につき1枚限りとさせていただきます。
※イベント内容は、天候やその他の状況により、予告なく変更または中止となる場合がございます。
※恐竜コンテンツは強風時中止となる場合がございます。
※熱中症対策として、かき氷とラムネを販売しております。縁日券又は割引券と、かき氷・ラムネとの引き換えは出来かねます。
※縁日券及び割引券は数に限りがございます。なお、子どもお一人様につき、500円割引券1枚の配布となります。
※割引券にはご利用条件がございます。割引券裏面のご利用条件をご確認ください。
◼︎主なコンテンツ詳細
大絶叫まちがいなし！「カレッタ恐竜パーク」
昨年、子どもたちの目を釘付けにした全長9mのティラノサウルスが今年も襲来！足元に並んで大迫力の記念撮影ができるだけでなく、今年は新たに「恐竜バズーカ射的」が初登場。恐竜めがけてバズーカを放つ爽快感バツグンのアトラクションで、見るだけでなく“思い切り遊べる”エリアに進化しました。
※恐竜バズーカ射的は1回の体験につき縁日券1枚が必要となります。
家族みんなで白熱！昔懐かしい「昭和レトロ・ジャンボ縁日」で夏の遊びを満喫！
どこか懐かしい雰囲気の縁日が、すべてビッグサイズになって３ブース登場！巨大な釣り竿でねらう「ジャンボヨーヨーつり」、ダイナミックに投げて大きな的を狙う「ジャンボわなげ」、狙いすましてバケツにボールを投げ入れる「バケットトス」の3ブースをご用意。大人も子供も夢中になって楽しめること間違いなしです。
※全ての屋台で、1回の体験につき縁日券1枚が必要となります。
夏まつりの大定番！猛暑を吹き飛ばす「かき氷キッチンカー＆ラムネ販売」 で夏まつりを満喫！
思い切り遊んで汗をかいた後は、冷たいスイーツでクールダウン！今年は新たに夏まつり気分を最高に盛り上げる「かき氷キッチンカー」が登場します。シュワっと爽快なラムネ販売もあり、涼みながらお祭り気分を存分に味わえます。（※有償）
・販売メニュー：かき氷など
テナントイベント
【2026年初登場】カレッタ汐留のギャラリーによるアートイベント開催！
今年は新たな目玉として、カレッタ汐留館内地下1階のギャラリー「Gallery Seek」では、アーティスト・志水堅二の個展内にて、2日間限定の特別イベントを開催いたします。
会場には、オリジナルキャラクター「Bridolly（ブリドリー）」の巨大バルーンが登場！アーティスト本人による作品解説とともにじっくりアート作品をご鑑賞いただけるほか、お子様も楽しめる塗り絵グッズの配布も行います。大人から子どもまで幅広くお楽しみいただけるイベントです。
【開催日時】 各日13：00～17：00
【開催場所】 カレッタ汐留 地下1階 「Gallery Seek」内
◼︎新店舗オープン情報
■ 2026年6月：和心苑
和心苑は、厳選したお肉を落ち着いた空間で気軽に楽しめる焼肉店です。
ランチは焼きたて定食をスピーディーに、ディナーは焼肉とお酒をゆっくりお楽しみいただけます。
普段使いの食事から接待・飲み会まで幅広く対応し、完全個室もご用意しております。
【業態】 焼肉
【開店日】 2026年6月8日（月）
【営業時間】 ランチ：11:00 - 15:00 / ディナー：17:00 - 23:00
【場所】 カレッタ汐留地下2階
【店舗ＨＰ】 https://www.washinen.jp/
◼︎施設情報
施設名： カレッタ汐留
所在地： 〒105-7090 東京都港区東新橋1丁目8-2
公式 HP： http://www.caretta.jp/
TEL： 03-6218-2100
アクセス： 都営大江戸線汐留駅より徒歩1分、新交通ゆりかもめ汐留駅より徒歩2分、都営浅草線
新橋駅より徒歩3分、東京メトロ銀座線新橋駅より徒歩5分、JR山手線新橋駅より徒歩4分
駐車場情報： カレッタ汐留 地下駐車場情報 (http://www.caretta.jp/access/)