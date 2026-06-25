昨年約1,000名が来場した人気イベントがパワーアップして再来！縁日券＆500円割引券の無料配布でお得に遊べる「カレッタ汐留こども夏まつり２０２６」2026年7月25日(土)・26日(日)開催

カレッタ汐留 イベント運営事務局

カレッタ汐留（所在地：東京都港区）では、2026年7月25日(土)・26日(日)の2日間限定で、子どもと一緒に楽しめる体験型イベント「カレッタ汐留こども夏まつり2026」を開催いたします。

汐留エリアでは、7月25日（土）・26日（日）に「汐留サマースクール2026」が開催され、子どもたちが「学び」を深める機会が提供されます。カレッタ汐留はこの地域のイベントと連携し、子どもたちが「遊び」を満喫できる場を提供します。

昨年、2日間で約1,000名が来場し大盛況となった「カレッタ汐留こども夏まつり」が、2026年7月25日（土）・26日（日）にさらにパワーアップして帰ってきます！カレッタ汐留・亀の広場を中心に、見上げるほど巨大な全長9mのティラノサウルスに出会える「カレッタ恐竜パーク」や、すべてがビッグサイズの「ジャンボ縁日」、ひんやり冷たい「かき氷キッチンカー」など、子どものテンションが最高潮に達するコンテンツが大集結。

今年も縁日を無料で遊べる「縁日券」と、館内店舗で使える「500円割引券」をプレゼント！大人はお得に・快適に、子供は思い切り遊び尽くせる、最高の夏の思い出づくりをお手伝いします。

＼ ファミリー必見！今年の夏まつり 5つのワクワク・ポイント ／

１. 【大迫力】 9mティラノサウルス＆新登場「恐竜バズーカ射的」

２. 【大興奮】 全部がデカい!? 家族で白熱「ジャンボ縁日」

３. 【大満足】 ひんやり「かき氷・ラムネ」

４. 【超お得】 無料でもらえる！「縁日券（4枚綴り）」＆「500円割引券」

５. 【大感動】 涼しい館内で感性を刺激「アートイベント」

◼︎実施概要

【名称】 「カレッタ汐留こども夏まつり」

【開催日時】 2026年7月25日（土)・26日(日) 10:00～18:00

【開催場所】 カレッタ汐留 地下2階 亀の広場 （一部館内を含む）

【内容】 ・カレッタ恐竜パーク

・昭和レトロ縁日

・かき氷のキッチンカー出店＆ラムネ販売

・テナントイベント

【参加費用】 無料 （縁日ブースなど、一部プログラム利用の際には縁日券が必要です／かき氷、ラムネは有償）

お得な「来場者プレゼント」 ※縁日券・割引券は数に限りあり

【縁日券について】 ご来場のお客様には受付にて縁日や恐竜バズーカ射的で遊べる縁日券（4枚綴り）を1枚無料配布いたします。

【割引券配布】 お子様一人につき、カレッタ汐留施設内一部店舗で使える500円分の割引券を配布いたします。

※縁日券の配布は子どもお一人様につき1枚限りとさせていただきます。

※イベント内容は、天候やその他の状況により、予告なく変更または中止となる場合がございます。

※恐竜コンテンツは強風時中止となる場合がございます。

※熱中症対策として、かき氷とラムネを販売しております。縁日券又は割引券と、かき氷・ラムネとの引き換えは出来かねます。

※縁日券及び割引券は数に限りがございます。なお、子どもお一人様につき、500円割引券1枚の配布となります。

※割引券にはご利用条件がございます。割引券裏面のご利用条件をご確認ください。

◼︎主なコンテンツ詳細

大絶叫まちがいなし！「カレッタ恐竜パーク」

昨年、子どもたちの目を釘付けにした全長9mのティラノサウルスが今年も襲来！足元に並んで大迫力の記念撮影ができるだけでなく、今年は新たに「恐竜バズーカ射的」が初登場。恐竜めがけてバズーカを放つ爽快感バツグンのアトラクションで、見るだけでなく“思い切り遊べる”エリアに進化しました。

※恐竜バズーカ射的は1回の体験につき縁日券1枚が必要となります。

家族みんなで白熱！昔懐かしい「昭和レトロ・ジャンボ縁日」で夏の遊びを満喫！

どこか懐かしい雰囲気の縁日が、すべてビッグサイズになって３ブース登場！巨大な釣り竿でねらう「ジャンボヨーヨーつり」、ダイナミックに投げて大きな的を狙う「ジャンボわなげ」、狙いすましてバケツにボールを投げ入れる「バケットトス」の3ブースをご用意。大人も子供も夢中になって楽しめること間違いなしです。

※全ての屋台で、1回の体験につき縁日券1枚が必要となります。

夏まつりの大定番！猛暑を吹き飛ばす「かき氷キッチンカー＆ラムネ販売」 で夏まつりを満喫！

思い切り遊んで汗をかいた後は、冷たいスイーツでクールダウン！今年は新たに夏まつり気分を最高に盛り上げる「かき氷キッチンカー」が登場します。シュワっと爽快なラムネ販売もあり、涼みながらお祭り気分を存分に味わえます。（※有償）

・販売メニュー：かき氷など

テナントイベント

【2026年初登場】カレッタ汐留のギャラリーによるアートイベント開催！

今年は新たな目玉として、カレッタ汐留館内地下1階のギャラリー「Gallery Seek」では、アーティスト・志水堅二の個展内にて、2日間限定の特別イベントを開催いたします。

会場には、オリジナルキャラクター「Bridolly（ブリドリー）」の巨大バルーンが登場！アーティスト本人による作品解説とともにじっくりアート作品をご鑑賞いただけるほか、お子様も楽しめる塗り絵グッズの配布も行います。大人から子どもまで幅広くお楽しみいただけるイベントです。

【開催日時】 各日13：00～17：00

【開催場所】 カレッタ汐留 地下1階 「Gallery Seek」内

◼︎新店舗オープン情報

■ 2026年6月：和心苑

和心苑は、厳選したお肉を落ち着いた空間で気軽に楽しめる焼肉店です。

ランチは焼きたて定食をスピーディーに、ディナーは焼肉とお酒をゆっくりお楽しみいただけます。

普段使いの食事から接待・飲み会まで幅広く対応し、完全個室もご用意しております。

【業態】 焼肉

【開店日】 2026年6月8日（月）

【営業時間】 ランチ：11:00 - 15:00 / ディナー：17:00 - 23:00

【場所】 カレッタ汐留地下2階

【店舗ＨＰ】 https://www.washinen.jp/

◼︎施設情報

施設名： カレッタ汐留

所在地： 〒105-7090 東京都港区東新橋1丁目8-2

公式 HP： http://www.caretta.jp/

TEL： 03-6218-2100

アクセス： 都営大江戸線汐留駅より徒歩1分、新交通ゆりかもめ汐留駅より徒歩2分、都営浅草線

新橋駅より徒歩3分、東京メトロ銀座線新橋駅より徒歩5分、JR山手線新橋駅より徒歩4分

駐車場情報： カレッタ汐留 地下駐車場情報 (http://www.caretta.jp/access/)