さあ、もっと！海外へ。2026年下期 海外旅行ラインナップのご紹介

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 圭吾）は、2026年度下期 海外旅行パッケージ商品「ベストツアー」を6月25日（木）より発売いたします。



本商品は、”手の届く特別感”をテーマに、現地を熟知する当社の企画担当者が「お客様に、もっとこんな体験をしていただきたい！」という想いをカタチにした、旅の満足度を保証する選りすぐりのラインナップです。ベテラン添乗員の同行、２名様より出発保証、さらにWi-Fiルーター無料レンタルや旅行保険の標準装備など、安心を兼ね備えた充実の旅をお届けします。

下期 海外旅行パッケージ商品 「ベストツアー」 添乗員同行の旅

イタリア・スペインヨーロッパ周遊ドイツのクリスマストルコ

設定期間：2026年11月～2027年3月

発売日：2026年6月25日 14：00～

お問合せ・ご予約は全国の店頭および公式ホームページでお取り扱いいたします。

■URL: https://www.nta.co.jp/kaigai/

パスポートの手数料が2026年7月1日から最大7,000円程引き下げになります。お得なこの機会に新しいパスポートで海外旅行をお楽しみください。

海外旅行ダイナミックパッケージ商品 『Best CHOICE』 好評発売中！

個人向け海外旅行申込サイトでは時価型の海外ツアー（ダイナミックパッケージ）として、「航空券＋ホテル」に緊急時対応システム「TASKAL（タスカル）」と保険をセットにした「Best CHOICE」を発売しております。旅のプロが厳選した現地プランもご用意しており、より充実した旅のプランを提供いたします。

設定方面： アジア・ハワイ・アメリカ・カナダ・グアム・オセアニア・南太平洋・ヨーロッパ・中近東

■URL： https://www.nta.co.jp/kaigai/special/kaigaidppack/

日本旅行の夏旅2026キャンペーンも実施中！

「Best CHOICE」リリース記念第二弾として、毎月最大10万円の日本旅行ギフトカードが当たるキャンペーンを実施中！

■クーポンキャンペーン

実施期間： 2026年6月4日(木)～9月28日(月)

ご旅行代金総額100,000円以上お申込みのお客様に ツアー代金に使える5,000円～30,000円の割引クーポンをご用意。

※ご予約前にクーポンの取得が必要となります。

※詳細は下記キャンペーンサイトをご参照ください。

■ギフトカードプレゼントキャンペーン

対象期間中に「Best CHOICE」を予約し、エントリーいただいたお客様の中から抽選で、

次回のご旅行に使える「日本旅行ギフトカード」をプレゼント！

※「日本旅行ギフトカード」とは日本旅行店舗・Webでご利用可能なカード型旅行券です。

【7月～9月出発限定】毎月10万円分を1組、5万円分を2組に差し上げます。

※詳細は下記キャンペーンサイトをご参照ください。

■キャンペーンURL： https://www.nta.co.jp/cpn/summer/kaigai/