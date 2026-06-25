ベッセル創業110周年を記念し、愛用ベッセル工具のエピソードを募集する「#相棒ベッセル」プレゼントキャンペーン実施

株式会社ベッセル

株式会社ベッセル（代表取締役社長：田口 雄一）は、1916年の創業以来、常に現場の声におこたえしてきた歴史を礎に、2026年に創業110周年を迎えました。

これを記念し、110周年記念キャンペーン第1弾として、ユーザー参加型企画「#相棒ベッセル」プレゼントキャンペーンを2026年6月25日より実施いたします。本キャンペーンでは、長年愛用しているベッセル工具の写真や、現場でのエピソード、思い出、自慢の工具などを、SNSまたは専用応募フォームで募集いたします。ベッセルとユーザーのつながりをあらためて可視化する周年企画として展開し、ご応募いただいた内容をもとに当社にて選定のうえ、110周年限定ゴールドエディションやベッセルグッズを合計39名様にプレゼントします。

また、2026年8月には、大ヒット製品である「電ドラボールII」「電動スリムラチェット」、さらに「剛彩ビット（トーションビット＆ビットホルダー）」を、特別な輝きの110周年限定ゴールドエディションとして発売いたします。

110周年記念企画では、本キャンペーンを皮切りに、今年12月まで毎月コンテンツを展開してまいります。ベッセルを支えてくださったユーザーの皆さまへの感謝を伝えるとともに、製品の歴史、開発秘話、ユーザーの声などを継続的に発信し、ベッセルとユーザーの皆さまのつながりをさらに深めてまいります。

■ユーザー参加型「#相棒ベッセル」プレセントキャンペーン概要

ベッセルは創業110周年を迎える今年、限定商品を発売するだけでなく、これまで長年にわたりベッセル工具をご愛用いただいているユーザーの皆さまとのつながりをさらに深めたいと考えています。

本キャンペーンでは、ユーザーの皆さまにとっての「#相棒ベッセル」をテーマに、長年愛用しているベッセル工具の写真や、その工具にまつわる思い出、愛用ポイント、現場でのエピソードなどを募集いたします。

応募方法は、SNS上で気軽に参加できる「SNS応募コース」と、写真・エピソードを専用フォームから送信できる「フォーム応募コース」の2種類を用意します。

SNS応募コースでは、XまたはInstagramで公式アカウントをフォローし、キャンペーン投稿へのコメント等でご応募いただけます。

フォーム応募コースでは、専用応募フォームから、愛用しているベッセル工具の写真とエピソードを送信いただけます。SNSを利用していない方や、非公開アカウントの方にもご参加いただきやすい応募方法です。お寄せいただいた写真やエピソードは、ベッセル公式SNS、Webサイト、販促物等で紹介させていただく場合がございます。

本キャンペーンを通じて、ベッセル工具が現場や暮らしの中でどのように使われてきたのかを、ユーザーの皆さまの声とともに紹介してまいります。

投稿テーマ例

・長年使い続けているベッセル工具

・現場で助けられた一本

・仕事やDIYの相棒として愛用している工具

・親子二代、三代で使っているベッセル工具

・工具箱にいつも入っているベッセル工具

・自分だけのベッセル自慢

■「#相棒ベッセル」プレゼントキャンペーン 応募方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180919/table/7_1_1d8c48e62804be84005855e20fe94c41.jpg?v=202606250251 ]

■「#相棒ベッセル」プレゼントキャンペーン 賞品

A. SNS応募コース

110周年限定ゴールドエディション各種（計4名）

電動スリムラチェット No.400ER3-1MGL（1名）

電ドラボールII No.220USBC-1GL（1名）

剛彩トーションビット No.GST／剛彩トーションビットホルダー No.GSTBH085GLのセット／剛彩ビット10本組（缶ケース付き） No.GS10P2045GL（2名）

B. フォーム応募コース

ベッセルオリジナルグッズ各種（計35名）

マグカップ（５名）

カラー: ブラック

容量: 300ml

サイズ: 高さ90mm /口径78mm

220ドライバー型ピンバッジ４種セット（5名）



カラー: レッド/ オレンジ/ パープル/ グリーン

サイズ: 40mm

220グリップ型栓抜き（5名）



カラー: ブラック

サイズ: 160mm

キャンペーン限定ベッセル１１０周年記念デザインTシャツ（5名）



サイズ：S、M、L、XL、XXL、XXXL、子供用：90cm、100cm、

110cm、120cm、130cm、140cm、150cm、160cmからお選びいただけます。

ベッセルオリジナルフットポーチ（全3色・各色5名／計15名）



サイズ:縦105mm × 横250mm

■110周年限定ゴールドエディションについて

今回発売するのは、ベッセルを代表する人気製品を110周年仕様として特別カラーで展開した限定商品です。



長年現場で支持されてきた定番・人気シリーズを、110周年の節目にふさわしいゴールドエディションとして限定発売することで、これまでご愛顧いただいてきたユーザーの皆さまへの感謝を形にするとともに、新たな話題づくりにもつなげてまいります。



110周年限定ゴールドエディション製品カタログ：

https://www.vessel.co.jp/userfiles/handtools/110thedition_fl.pdf

■110周年記念商品発売概要

110周年限定ゴールドエディション

出荷時期：2026年8月上旬

販売チャネル：全国の販売店、工具店、ホームセンター、オンラインショップ等

対象商品：

電動スリムラチェット No.400ER3-1MGL

電ドラボールII No.220USBC-1GL

剛彩トーションビット No.GST

剛彩トーションビットホルダー No.GSTBH085GL

剛彩ビット10本組（缶ケース付き） No.GS10P2045GL

■110周年を機に「ベッセルフィロソフィー」を整理・統合

ベッセルは、110周年を機に、これまで社内に点在していた経営理念・社訓・ブランドブックを、一つの理念体系「ベッセルフィロソフィー」として整理・統合しました。これは新たに掲げたものではなく、創業以来100年以上にわたり受け継いできた価値観を、社員が同じ方向を向いて進めるよう明文化し直したものです。

存在意義（パーパス）である「世界中のお困りごとにこたえ、かなえることで、笑顔あふれる社会の実現に貢献する」を軸に、「アイデア」「チャレンジ」「クオリティ」「コ・クリエーション」の4つの価値観で構成しています。

当社は110周年を一つの通過点と捉え、今後も「こたえる かなえる」をコンセプトに、ユーザーの皆さまの困りごとに寄り添い、役立つ製品や情報を届けてまいります。

110周年特設サイト（日本語・英語・フランス語・中国語（簡体字）の4言語に対応）：

https://www.vessel.co.jp/110th/

株式会社ベッセル 創業110周年 感謝メッセージ動画：

https://www.youtube.com/watch?v=RdAvyoU33Hk

■株式会社ベッセルについて

株式会社ベッセルは、大阪府大阪市東成区に本社を置く工具メーカーです。創業は1916年8月、設立は1962年1月16日。ベッセルブランド各種ドライバー、作業工具、ビット、ソーブレード、空気動工具、静電気対策品などの総発売元として事業を展開しています。

■会社概要

社名：株式会社ベッセル

所在地：〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2丁目17番25号

代表者：代表取締役社長 田口雄一

創業：1916年8月

設立：1962年1月16日

資本金：4,950万円

事業内容：ベッセルブランド各種ドライバー、作業工具、ビット、ソーブレード、空気動工具、静電気対策品等の総発売元

HP：https://www.vessel.co.jp/