7月7日OPEN「グラマラスバタフライ コラボカフェ」大阪・東京で期間限定開催！限定メニューや来店者ノベルティも

ジェクス株式会社

ジェクス株式会社（本社：大阪市中央区谷町、代表取締役社長：梶川 裕次郎）は、コンドームブランド「グラマラスバタフライ」より、期間限定のコラボレーションカフェ「グラマラスバタフライカフェ」を大阪・東京の2拠点で開催いたします。本コラボカフェでは、グラマラスバタフライの世界観を表現した限定メニューやオリジナルノベルティ、店内装飾をご用意。恋する毎日をもっと自由に、コンドームをもっと身近に感じてほしいという想いを込めた特別な空間をお届けします。

■開催概要

【大阪コラボ店】

店舗名 ：SWAMP501

住所 ：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-3-23 1F

開催期間：2026年7月7日（火）～7月21日（火）

【東京コラボ店】

店舗名 ：Harold & Co

住所 ：東京都港区北青山3-6-23 青山ダイハンビル B1F

開催期間：2026年7月14日（火）～7月27日（月）

※営業時間・定休日は各店舗の営業スケジュールに準じます。

■この夏しか味わえない(ハート) ときめきの限定コラボメニュー

コラボカフェでは、本企画のために考案した限定メニューを販売。対象メニューをご注文いただいたお客様には、オリジナルコースターをセットで提供いたします。

＜SWAMP501 @大阪心斎橋メニュー＞

バタフライ ベリーソーダ

恋の始まりのような甘酸っぱさ。グラマラスバタフライ モイストをイメージしたピンク色のソーダです。数種類のベリーをじっくり煮詰めた甘酸っぱい自家製シロップを、爽快な炭酸で割った一杯。果肉のゴロゴロ感と、シュワっと広がるフルーティーな香りが口いっぱいに広がります。

提供価格：700円（税込）

メルティ 初恋ブルー

※アルコール

初恋みたいに、甘くて爽やか。グラマラスバタフライ メルティをイメージしたブルーカクテル。ライチリキュールのエキゾチックな甘みと、グレープフルーツジュースの爽やかな酸味が絶妙に調和したカクテル。フルーティーで飲みやすく、すっきりとした後味が魅力の一杯です。

提供価格：880円（税込）

ときめきバタフライ ティラミス

グラマラスバタフライの蝶ロゴがふわりと舞うコラボ限定ティラミス。アクセントにラム酒を加えた、なめらかな口どけとコーヒーの香りが広がる、ごほうびのような味わいをお楽しみください。

提供価格：700円（税込）

＜Harold & Co @東京表参道メニュー＞

ときめきメルティソーダ

グラマラスバタフライ メルティの特長をイメージしたコラボ限定ドリンク。グレープフルーツジュースとトニックウォーターをベースにした一杯。色付けにザクロの果汁に砂糖を加えて作ったグレナデンシロップを入れました。太陽のようなイエローとオレンジが溶け合う、夏らしいカラーをお楽しみください。

提供価格：700円（税込）

大人のブルーピーチ

※アルコール

蝶が舞う夏空色をイメージした、グラマラスバタフライのコラボ限定ドリンク。ピーチのリキュールベースのカクテルで、ピーチとソーダで、夏らしさを演出しました。澄んだ青空に雲が流れ込むような、やさしい色の移ろいをお楽しみください。

提供価格：800円（税込）

チーズケーキブリュレ

香ばしく焼き上げた表面の下から、なめらかなチーズケーキが顔をのぞかせるHarold&Coの人気メニュー。グラマラスバタフライの蝶ロゴが舞う、このコラボだけの特別仕様でお届けします。

提供価格：680円（税込）

■グラマラスバタフライの世界へ！

期間中は店内をグラマラスバタフライ仕様に装飾。ブランドの世界観やメッセージを感じられるフォトスポットやビジュアル展示など、来店そのものを楽しめる空間を演出します。

■恋のお守りを持ち帰ろう。限定ノベルティをご用意

ご来店いただいたお客様には「グラマラスバタフライ メルティサンプル（お守り巾着入り）」「オリジナルステッカー」をプレゼントいたします！日常の中でそっと持ち歩ける“お守り”のような存在として、グラマラスバタフライをより身近に感じていただけるノベルティとなっています。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■恋を、もっとステキに ー グラマラスバタフライの想い

グラマラスバタフライは、「恋を、もっとステキに」をテーマに、恋愛やコミュニケーションを前向きに彩る存在でありたいと考えています。一方で、性や避妊について話すことには、まだ少しハードルを感じる方も少なくありません。今回のコラボカフェでは、誰もが気軽に立ち寄れるカフェという場所を通じて、恋愛や自分自身を大切にすることについて自然に考えるきっかけを届けたいと考えました。甘いスイーツやドリンクを楽しみながら、グラマラスバタフライの世界観に触れ、自分らしい恋や未来について考える時間を過ごしていただければ幸いです。

▼ブランド新キービジュアル動画公開中！

https://youtu.be/b4p8enH1_ic?si=UFXj2KRwVIANnlKB

■グラマラスバタフライについて

グラマラスバタフライは、「ふたりがもっとラブになる」をコンセプトにしたコンドームブランドです。性感染症や望まない妊娠を防ぐための機能性はもちろん、大切な人と愛を育めるコミュニケーションツールとして、素敵な時間をすごせるよう、ふたりの恋を応援しています。

コンドームを特別なものではなく、自分や大切な人を思いやるための、ごく自然な選択肢として届けたい。そんな考えのもと、デザインや使い心地にもこだわり、多くの方に支持されています。

▶公式WEBサイト：https://www.glamourousbutterfly.jp/

▶公式Instagram ：https://www.instagram.com/glamourousbutterfly_jex/

＜製造元 会社概要＞

名称 : ジェクス株式会社

URL : https://www.jex-inc.co.jp/(https://www.jex-inc.co.jp/)

設立 : 昭和35年12月7日

資本金 : 3億円

所在地 : 〒540-0012 大阪市中央区谷町2丁目3番12号

事業内容：医薬部外品・医療機器・化粧品・育児用品・生活関連用品等の製造販売