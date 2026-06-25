銀座本社周辺の清掃活動を実施

JA三井リース株式会社

ＪＡ三井リース株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：松本恭幸）は、銀座から日本橋への本社移転準備を進めるなか、約10年間お世話になった地域への感謝の意をこめて、銀座本社周辺の清掃活動を実施しました。今般5月11日には、4月に就任した松本社長も参加しました。

この活動の様子を当社ホームページにて公開しましたので、併せてお知らせします。

記

１．実施内容

2026年3月より本社移転を迎える9月までの毎月10日、銀座本社周辺の清掃活動を実施しています。毎回10名前後の社員が早朝に集まり、日頃利用してきた街を清掃しております。

地域社会との良好な関係を育むとともに、環境美化や社会貢献への意識を高める取組みとなります。昨年11月策定した「社会貢献活動方針」に掲げる重点取組分野である、「環境保全」や「地域社会」にも合致し、身近な社会課題に向き合う機会にもなっています。

２．取組意義

ＪＡ三井リースグループは、経営理念「Real Challenge, Real Change」において「より良い社会と未来のために」の実践を掲げています。また、役職員行動規範においては「社会の発展に寄与するため、社会の抱える課題に自発的に取り組み、『良き企業市民』として社会との相互信頼を基盤とした事業活動・社会貢献活動を行う」ことを定めています。

今回のような活動は企業価値の向上に繋がるものと認識し、会社と社員が一体となって、ＪＡ三井リースグループならではの社会貢献活動を推進いたします。

今後についても、サステナビリティ経営をさらに深化させ、さまざまな社会課題の解決と企業価値の向上に努めてまいります。

３．参考リンク

＜清掃活動の様子＞ 社会貢献・文化活動｜サステナビリティ｜ＪＡ三井リース株式会社(https://www.jamitsuilease.co.jp/sustainability/contribution.html)

＜社会貢献活動方針＞ 社会貢献活動方針｜サステナビリティ｜ＪＡ三井リース株式会社(https://www.jamitsuilease.co.jp/sustainability/contribution-policy.html)

【清掃活動の様子】

清掃活動の実施風景松本社長参加者集合写真

【関連するSDGs】

以上