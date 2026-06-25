【シーホース三河】KAHO・CHISAKI・YUUKA＆シーホースくんが参戦！6月27日(土)ららぽーと安城でダンスパフォーマンス＆グリーティング開催

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年6月27日(土)安城市のららぽーと安城にて開催される「あつまれねばの森inららぽーと安城2026」のステージイベントにシーホース三河Super Girlsとシーホースくんの出演が決定いたしました！

当イベントは矢作川の源流がある長野県・根羽村の森のプロによる、楽しく学べるイベントです。

ステージイベントだけでなく根羽村の木を使ったフリープレイやワークショップ等、様々なイベントが開催されておりますので、ぜひ2026年6月27日(土)ららぽーと安城にお越しください！

開催日時

あつまれねばの森inアンフォーレ2026 :https://www.city.anjo.aichi.jp/event/kankyo-r8atsuneba.html

2026年6月27日(土)10:00～16:00

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1162_1_d9eac71be345c92a8e643f5319363804.jpg?v=202606250252 ]

※グリーティングはららぽーと安城 1F SAISONスタジアム内で実施します。

※雨天決行となります。

場所

三井ショッピングパークららぽーと安城 1F SAISONスタジアム

〒446-8530愛知県安城市大東町9-30

入場料

無料

※一部有料のコンテンツもございます。

イベント内容

- ダンスパフォーマンス- ねばの森クイズ- じゃんけん大会

※イベント内容は急遽予告なく変更する場合がございます。

参加予定

注意事項

KAHOCHISAKIYUUKAシーホースくん- 椅子、敷物のお持ち込みや床に座ってのご観覧はご遠慮ください。- イベント内容、参加者は予告なく、急遽変更になる場合がございます。- 弊社スタッフにより、イベント中の写真を撮影いたします。- 撮影した写真はシーホース三河公式SNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。- お荷物や張り紙等による列内の場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。- お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。また撤去したものについての責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。- 熱中症には十分お気をつけください。